Uy tín công vụ không dừng ở cánh cửa gia đình

Chính phủ vừa có quy định viên chức quản lý phải tự nguyện xin từ chức nếu để vợ, chồng, con vi phạm pháp luật gây bức xúc dư luận. Bước đi này không chỉ siết chặt kỷ cương công vụ, mà còn thức tỉnh trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Quyết định ban hành Nghị định mới quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, trong đó nêu rõ viên chức quản lý phải tự nguyện xin từ chức hoặc xem xét cho từ chức nếu để người thân là vợ, chồng, con vi phạm pháp luật, sa vào tệ nạn xã hội gây bức xúc trong dư luận, đã đánh trúng vào tâm lý và kỳ vọng của xã hội.

Đây là một bước tiến mạnh mẽ trong việc cụ thể hóa các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đồng thời mở ra một góc nhìn sâu sắc về mối quan hệ giữa đạo đức gia đình và tư cách phụng sự công sở của những người nắm giữ trọng trách công vụ.

Từ xưa đến nay, văn hóa truyền thống Á Đông luôn đặt nền tảng gia đình làm gốc rễ của xã hội, nơi mỗi cá nhân được giáo dục và rèn giũa nhân cách. Đối với người lãnh đạo, quản lý, vai trò đó lại càng trở nên đặc biệt quan trọng. Câu nói cổ "tề gia, trị quốc, bình thiên hạ" chưa bao giờ mất đi giá trị cốt lõi của nó.

Một người quản lý không thể toàn tâm toàn ý lo cho công việc chung, không thể tạo dựng được niềm tin trọn vẹn nơi cấp dưới và nhân dân khi chính ngôi nhà của mình lại để xảy ra những rạn nứt về mặt pháp lý. Sự vi phạm của người thân, đặc biệt là những người ruột thịt nhất như vợ, chồng hay con cái, không còn là câu chuyện riêng tư phía sau cánh cửa mỗi gia đình, mà nó có sức ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến uy tín, hình ảnh của cơ quan, đơn vị nơi viên chức đó đang công tác.

Khi một người thân trong gia đình viên chức quản lý vi phạm pháp luật, sa vào các tệ nạn xã hội đến mức cơ quan thẩm quyền kết luận gây bức xúc dư luận, thì uy tín của người quản lý đó đương nhiên bị tổn hại nghiêm trọng.

Khi một người thân trong gia đình viên chức quản lý vi phạm pháp luật, sa vào các tệ nạn xã hội đến mức cơ quan thẩm quyền kết luận gây bức xúc dư luận, thì uy tín của người quản lý đó đương nhiên bị tổn hại nghiêm trọng. Dù có thể về mặt pháp lý, ai làm người đó chịu, viên chức quản lý không trực tiếp thực hiện hành vi vi phạm, nhưng về mặt đạo đức và trách nhiệm xã hội, họ khó có thể né tránh được câu hỏi về vai trò giáo dục, quản lý và tầm ảnh hưởng của mình đối với gia đình.

Làm sao một người đứng đầu có thể thuyết phục, yêu cầu nhân viên dưới quyền hay người dân tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật, khi chính những thành viên gắn bó nhất với cuộc đời họ lại giẫm chân lên các giới hạn pháp lý? Sự suy giảm uy tín này không chỉ là một tổn thất cá nhân, mà nó còn kéo lùi niềm tin của công chúng vào sự liêm chính, nghiêm minh của cả một tổ chức, một đơn vị công vụ.

Hơn thế nữa, quy định mới này còn nhằm ngăn chặn một thực tế nhức nhối vốn đã tồn tại âm ỉ bấy lâu nay, đó là việc người thân lợi dụng danh tiếng, vị trí, quyền hạn của viên chức quản lý để trục lợi, vi phạm pháp luật hoặc có những hành vi ứng xử lệch chuẩn. Việc ràng buộc trách nhiệm của người quản lý vào hành vi pháp lý của người thân sẽ tạo ra một hàng rào tự vệ vô hình nhưng vô cùng mạnh mẽ.

Nó buộc mỗi viên chức quản lý phải ý thức sâu sắc hơn, chủ động hơn trong việc nhắc nhở, giáo dục và giám sát các thành viên trong gia đình mình, không để sự nuông chiều hay lơ là trở thành cái cớ cho những sai phạm nảy sinh. Sức mạnh của quy định nằm ở chỗ nó biến áp lực dư luận thành động lực tự thân, buộc người lãnh đạo phải giữ nếp nhà một cách nghiêm túc trước khi nghĩ đến việc quản lý hàng trăm, hàng ngàn con người ở cơ quan.

Tuy nhiên, từ một quy định tiến bộ mang tính đột phá trên văn bản đến việc biến nó thành một công cụ có hiệu lực thực tế trong đời sống công vụ là một khoảng cách không hề nhỏ. Để quy định này không rơi vào tình trạng "đánh trống bỏ dùi" hoặc chỉ dừng lại ở mức độ khuyến khích tinh thần, chúng ta cần một hệ thống giải pháp đồng bộ, quyết liệt và minh bạch.

Trước hết, cần phải cụ thể hóa và định lượng một cách rõ ràng các tiêu chí thế nào là "vi phạm pháp luật gây bức xúc trong dư luận" hay "ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan, đơn vị". Luật pháp và các văn bản hướng dẫn dưới luật cần quy định chi tiết mức độ vi phạm của người thân đến đâu thì viên chức quản lý phải từ chức, ví dụ như vi phạm hành chính ở mức độ nghiêm trọng, vi phạm hình sự, hay các hành vi kéo dài không khắc phục. Nếu không có các tiêu chí định lượng rõ ràng, quy định rất dễ bị lợi dụng để né tránh trách nhiệm hoặc ngược lại, trở thành công cụ để hạ bệ, trù dập lẫn nhau trong nội bộ cơ quan, đơn vị, gây mất đoàn kết.

Giải pháp thứ hai và cũng là then chốt, chính là việc thiết lập và vận hành một cơ chế giám sát đa chiều, độc lập. Không thể chỉ trông chờ vào sự tự nguyện hay tính tự giác của viên chức quản lý. Lịch sử quản lý hành chính đã chứng minh rằng quyền lực và vị trí luôn có xu hướng tự bảo vệ. Do đó, vai trò giám sát của các tổ chức đoàn thể, của ban thanh tra nhân dân, và đặc biệt là của các cơ quan báo chí, truyền thông cũng như cộng đồng dân cư nơi viên chức cư trú là vô cùng quan trọng.

Phải có một kênh tiếp nhận thông tin phản ánh về hành vi của người thân viên chức quản lý một cách bảo mật, an toàn và được xử lý một cách công khai, minh bạch. Khi các thông tin vi phạm được đưa ra ánh sáng một cách khách quan, áp lực từ dư luận xã hội chính là đòn bẩy buộc các cơ quan quản lý cấp trên phải vào cuộc xem xét, không thể bao che hay trì hoãn.

Bên cạnh đó, quy trình xem xét và quyết định cho từ chức phải được thực hiện một cách nhanh chóng, dứt khoát. Nghị định đã nêu rõ việc kịp thời xem xét cho từ chức khi có đủ căn cứ, vì vậy, khi đã có kết luận của cơ quan thẩm quyền về sai phạm của người thân gây ảnh hưởng xấu, cơ quan quản lý cấp trên phải ra phán quyết trong một thời hạn ngắn, định sẵn. Sự chậm trễ, dây dưa trong việc xử lý không chỉ làm giảm tính răn đe của quy định, mà còn tiếp tục khoét sâu vào sự hoài nghi của người dân.

Văn hóa từ chức chỉ có thể được hình thành khi việc từ chức được thực hiện một cách văn minh, xem đó như một sự dũng cảm đối diện với trách nhiệm, một hành động nhằm bảo vệ uy tín chung của tổ chức chứ không phải là một bản án nhục nhã, bêu rếu cá nhân.

Cuối cùng, chúng ta cũng cần nhìn nhận quy định này dưới góc độ nhân văn và tiến bộ của công tác cán bộ. Việc tạo điều kiện cho viên chức quản lý sau khi từ chức được giải quyết chế độ, chính sách theo nguyện vọng, hoặc bố trí công việc khác phù hợp với năng lực chuyên môn là một điểm sáng lớn. Điều này thể hiện sự bao dung, nhân văn của chế độ, giúp người từ chức giảm bớt gánh nặng tâm lý, hiểu rằng từ chức không phải là dấu chấm hết cho sự nghiệp, mà là sự lùi lại cần thiết để sắp xếp lại cuộc sống gia đình, để củng cố lại những giá trị cốt lõi mà họ đã vô tình xao nhãng.

Nó khuyến khích con người ta ứng xử tử tế, có trách nhiệm với chiếc ghế mình đang ngồi và sẵn sàng rời bỏ nó khi chiếc ghế đó không còn nguyên vẹn giá trị biểu tượng của sự gương mẫu.

Nghị định mới với những quy định nghiêm khắc nhưng thấu lý đạt tình về trách nhiệm của viên chức quản lý đối với gia đình chính là một tiếng chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ. Nó nhắc nhở mỗi người làm công tác quản lý rằng, vinh quang của vị trí đứng đầu luôn đi kèm với những áp lực và trách nhiệm nặng nề, không chỉ ở công sở mà ngay cả dưới mái nhà mình.

Khi uy tín không còn là chuyện của một người, mà gắn liền với vận mệnh của tổ chức và niềm tin của nhân dân, thì sự nghiêm cẩn trong lối sống gia đình chính là viên gạch đầu tiên để xây dựng nên một nền công vụ liêm chính, vững bền. Chỉ khi quy định này được thực thi một cách triệt để, không có ngoại lệ, không có vùng cấm, chúng ta mới có thể tạo ra một bước chuyển biến thực chất trong văn hóa công vụ, nơi lòng tự trọng và ý thức trách nhiệm được tôn vinh ở mức cao nhất.