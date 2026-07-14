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Giá vàng sáng 14/7 giảm hơn 3 triệu đồng/lượng

Minh Quân
Minh Quân

Giá vàng thế giới sáng 14/7 tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh sau phiên lao dốc đầu tuần, lùi về sát vùng 4.000 USD/ounce.

Theo dữ liệu Goldprice, giá vàng thế giới sáng 14/7 giao dịch quanh vùng 3.990-4.005 USD/ounce, giảm khoảng 90-105 USD/ounce so với vùng 4.080-4.110 USD/ounce ghi nhận ngày 13/7.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank khoảng 26.460 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 127,3-127,8 triệu đồng/lượng. Với mức giảm 90-105 USD/ounce, giá vàng thế giới mất tương đương khoảng 2,9-3,3 triệu đồng/lượng chỉ sau một ngày.

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Giá vàng thế giới giảm khoảng 100 USD/ounce trong phiên sáng 14/7. Ảnh: Reuters.

Đà giảm của vàng nối tiếp phiên lao dốc trước đó, khi căng thẳng tại Trung Đông đẩy giá dầu tăng và làm dấy lên lo ngại lạm phát quay lại. Nếu chi phí năng lượng tiếp tục leo thang, thị trường có thể kỳ vọng Fed duy trì lãi suất cao lâu hơn để kiểm soát giá cả. Đây là yếu tố bất lợi với vàng, bởi kim loại quý không sinh lãi và thường chịu sức ép khi mặt bằng lãi suất tăng.

Theo Trading Economics, vàng hiện giữ dưới vùng 4.000 USD/ounce sau khi giảm gần 3% trong phiên trước. Đơn vị này cũng cho biết thị trường đang chờ các dữ liệu quan trọng của Mỹ trong tuần này, gồm CPI, PPI, doanh số bán lẻ và phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh trước Quốc hội.

Trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh theo ba yếu tố: diễn biến giá dầu, đồng USD và tín hiệu chính sách từ Fed. Nếu áp lực lãi suất chưa hạ nhiệt, kim loại quý có thể còn chịu sức ép quanh vùng 4.000 USD/ounce trước khi hình thành nhịp phục hồi rõ ràng hơn.

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