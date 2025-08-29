Tin nóng công nghệ 29/8: Bác sĩ thực hiện phẫu thuật cột sống cá nhân hóa đầu tiên trên thế giới

VietTimes - Ca phẫu thuật cột sống cá nhân hóa đầu tiên trên thế giới; Honor ra mắt Magic V5; Mỹ đưa dữ liệu kinh tế lên blockchain, Khởi công lò phản ứng hạt nhân mô-đun đầu tiên của Mỹ... là tin nóng công nghệ ngày 29/8.

1. Honor ra mắt Magic V5 tại châu Âu, thách thức Samsung trong phân khúc điện thoại gập

Honor của Trung Quốc đang đặt cược lớn vào điện thoại thông minh có thể gập lại trước khi Apple gia nhập phân khúc này. Ảnh: Nikkei Asia.

Nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc Honor vừa ra mắt mẫu điện thoại gập cao cấp Magic V5 tại London, nhằm mở rộng thị phần tại châu Âu và cạnh tranh trực tiếp với Samsung. Với độ dày chỉ 8,8mm khi gập lại, Magic V5 được Honor tự hào là điện thoại gập mỏng nhất thế giới trong cùng phân khúc.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường điện thoại gập đang sôi động trở lại, một phần nhờ những tin đồn về việc Apple sẽ sớm gia nhập. Theo Counterpoint Research, Honor đang có tốc độ tăng trưởng ấn tượng tại châu Âu, với doanh số tăng 377% trong năm 2024, làm giảm vị thế dẫn đầu của Samsung.

Sự trỗi dậy của Honor được thúc đẩy bởi sự phát triển của ngành công nghiệp màn hình OLED tại Trung Quốc, vốn trước đây do Hàn Quốc thống trị. Việc ra mắt Magic V5 cho thấy tham vọng của Honor trong việc trở thành một thương hiệu cao cấp toàn cầu.

2. Mỹ đưa dữ liệu kinh tế lên blockchain, thể hiện cam kết với tiền điện tử

Mỹ chính thức đưa dữ liệu kinh tế lên blockchain. Ảnh: Interest Engineering.

Bộ Thương mại Mỹ vừa thực hiện một động thái lịch sử khi công bố dữ liệu kinh tế chính thức lên nhiều blockchain công khai, bao gồm Bitcoin, Ethereum và Solana. Đây là lần đầu tiên một cơ quan liên bang thực hiện điều này.

Theo Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, việc công khai dữ liệu thống kê kinh tế trên blockchain nhằm làm cho "sự thật kinh tế của nước Mỹ trở nên bất biến và dễ tiếp cận hơn bao giờ hết." Động thái này được xem là một bước tiến lớn, củng cố vị thế của Mỹ là "thủ đô blockchain của thế giới."

Thông báo này đã tác động mạnh đến thị trường tiền điện tử. Các token như Pyth (PYTH) và Chainlink (LINK) đã tăng giá đáng kể, cho thấy sự lạc quan của ngành về sự hợp tác giữa chính phủ và công nghệ blockchain. Sự kiện này cũng khẳng định cam kết của chính quyền Tổng thống Trump đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.

3. Ca phẫu thuật cột sống cá nhân hóa đầu tiên trên thế giới: Bước tiến lịch sử của y học

Tiến sĩ Joseph Osorio đã thực hiện thành công ca cấy ghép cột sống cổ. Ảnh: Interest Engineering

UC San Diego Health (Mỹ) vừa làm nên lịch sử y học khi thực hiện ca phẫu thuật cột sống cổ đầu tiên trên thế giới sử dụng một cấy ghép được cá nhân hóa hoàn toàn. Cuộc phẫu thuật, diễn ra vào tháng 7 năm 2025, đánh dấu một bước tiến vượt bậc trong việc chăm sóc bệnh nhân, mở ra một kỷ nguyên mới cho việc điều trị các bệnh lý cột sống.

Được dẫn dắt bởi bác sĩ phẫu thuật thần kinh Joseph Osorio, ca mổ đã sử dụng hình ảnh tiên tiến, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ in 3D để tạo ra một cấy ghép bằng titanium phù hợp chính xác với giải phẫu cột sống của bệnh nhân.

Không giống các loại cấy ghép sản xuất hàng loạt, thiết bị mới này giúp cải thiện độ thẳng hàng của cột sống, hỗ trợ cấu trúc mạnh mẽ hơn và có thể rút ngắn thời gian phục hồi. Theo các nhà nghiên cứu, phương pháp này sẽ giảm tỷ lệ biến chứng và nguy cơ phải phẫu thuật lại, mang lại một trải nghiệm thực sự cá nhân hóa cho bệnh nhân.

4. Khởi công lò phản ứng hạt nhân mô-đun đầu tiên của Mỹ, hướng đến mục tiêu hỗ trợ AI

Mỹ chính thức khởi công lò phản ứng hạt nhân mô đun đầu tiên. Ảnh: Interesting Engineering

Công ty khởi nghiệp Aalo Atomics của Mỹ vừa khởi công xây dựng lò phản ứng hạt nhân mô-đun thử nghiệm đầu tiên tại Idaho, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân tiên tiến của quốc gia.

Dự án có tên Aalo-X, được xây dựng bên cạnh Phòng thí nghiệm Quốc gia Idaho, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào ngày 4 tháng 7 năm 2026. Tiến độ thần tốc này được Aalo Atomics đặt ra nhằm chứng minh khả năng triển khai nhanh chóng các lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ.

Aalo Atomics là một trong những công ty tiên phong tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu năng lượng khổng lồ từ các trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI). Lò Aalo-X là bước đệm cho Aalo Pod, một nhà máy điện mô-đun công suất 50 megawatt được thiết kế riêng cho các trung tâm dữ liệu, mở ra một giải pháp năng lượng sạch, linh hoạt và có thể mở rộng quy mô.

5. Meta đang gấp rút ra mắt Llama 4.X, đặt cược vào "siêu trí tuệ" để vượt mặt đối thủ

CEO Meta Mark Zuckerberg. Ảnh: Business Insider.

Meta đang chạy đua để ra mắt phiên bản tiếp theo của mô hình AI Llama vào cuối năm nay, một trong những dự án trọng điểm của đơn vị mới thành lập mang tên Meta Superintelligence Labs (MSL).

Một nhóm đặc biệt trong MSL đang phát triển Llama 4.X (còn gọi là Llama 4.5) với mục tiêu đưa mô hình này sẵn sàng hoạt động vào cuối năm. Động thái này diễn ra sau khi phiên bản Llama 4 trước đó bị các nhà phát triển đánh giá là chưa đáp ứng kỳ vọng về hiệu suất trong các tác vụ thực tế như lập trình hay suy luận.

Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg đã thành lập MSL để tập trung vào việc phát triển các mô hình AI thế hệ tiếp theo. Mặc dù đã chiêu mộ nhiều nhân tài từ các công ty đối thủ như OpenAI và Google DeepMind, MSL cũng đang đối mặt với tình trạng một số nhân viên cấp cao đã rời đi trong những tháng gần đây. Sự thành công của Llama 4.X sẽ là phép thử quan trọng cho chiến lược AI của Meta.