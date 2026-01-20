Tin nóng công nghệ 20/1: Asus rút khỏi thị trường điện thoại thông minh

1. XPeng hoàn thành nguyên mẫu robot hình người ET1 đầu tiên cho sản xuất hàng loạt

XPeng cho biết họ đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất hàng loạt robot hình người vào cuối năm 2026. Ảnh: Interesting Engineering.

Tập đoàn XPeng vừa công bố cột mốc quan trọng khi hoàn thành nguyên mẫu đầu tiên của robot nhân hình ET1 tại dây chuyền sản xuất. Giám đốc điều hành He Xiaopeng cho biết thiết bị này được phát triển dựa trên các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của ngành ô tô và là bước tiến quyết định hướng tới việc sản xuất đại trà vào cuối năm nay.

ET1 sở hữu hệ thống xương sống nhân tạo và cơ bắp sinh học linh hoạt giúp các chuyển động trở nên mượt mà giống hệt con người. Được trang bị các chip xử lý trí tuệ nhân tạo thế hệ mới, robot của XPeng có khả năng thực hiện hàng nghìn nghìn tỷ phép tính mỗi giây để xử lý các tình huống phức tạp. Ban đầu hãng sẽ tập trung đưa dòng robot này vào ứng dụng tại các cửa hàng bán lẻ và lĩnh vực dịch vụ khách hàng. Thành tựu này củng cố chiến lược trí tuệ nhân tạo vật lý của tập đoàn trong nỗ lực kết nối giữa robot và xe tự hành.

2. Asus chính thức rút lui khỏi thị trường điện thoại thông minh toàn cầu

Dòng sản phẩm ASUS ROG Phone 8. Ảnh: Interesting Engineering.

Tập đoàn Asus vừa xác nhận sẽ ngừng kinh doanh điện thoại thông minh, khép lại một chương dài đầy thăng trầm trong danh mục điện tử tiêu dùng của hãng. Chủ tịch Jonney Shih đã công bố quyết định này tại sự kiện khởi động năm 2026 của Asus diễn ra tại Đài Loan. Theo đó công ty sẽ không ra mắt bất kỳ mẫu điện thoại mới nào trong năm nay và chưa có kế hoạch quay trở lại.

Nguồn lực từ hai dòng sản phẩm Zenfone và ROG Phone sẽ được điều chuyển sang các mảng công nghệ mới nổi như robot và kính thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo. Việc rút lui này diễn ra trong bối cảnh thị trường điện thoại toàn cầu bão hòa cùng sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ Trung Quốc. Quyết định của Asus phản ánh thực tế kinh doanh khắc nghiệt khi chi phí phát triển ngày càng tăng trong khi tỷ suất lợi nhuận thu hẹp đáng kể.

3. DEEP Robotics ra mắt giải pháp cứu hỏa bằng chó robot thông minh

Robot trinh sát bốn chân của DEEP Robotics. Ảnh: Interesting Engineering.

Công ty DEEP Robotics vừa giới thiệu hệ thống giải pháp chữa cháy khẩn cấp tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm thay đổi hoàn toàn phương thức cứu nạn truyền thống. Nền tảng này sử dụng một đội quân robot bốn chân chuyên dụng để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và dập lửa trong những môi trường khắc nghiệt như rò rỉ hóa chất hay hỏa hoạn.

Các robot trinh sát được trang bị cảm biến LiDAR và camera nhiệt để định vị người mắc kẹt xuyên qua làn khói dày đặc. Trong khi đó loại robot mang súng phun nước có khả năng bắn xa tới 60 mét giúp dập tắt đám cháy mà vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người. Hệ thống này đã chứng minh hiệu quả vượt trội thông qua các cuộc diễn tập cứu hộ thực tế khi dẫn đầu về khả năng vượt chướng ngại vật và lập bản đồ 3D thời gian thực. Với 90% thị phần trong ngành cứu hỏa robot, doanh nghiệp đang thiết lập một tiêu chuẩn mới cho công nghệ phản ứng thảm họa toàn cầu.

4. OpenAI đạt doanh thu kỷ lục 20 tỷ USD và hé lộ kế hoạch ra mắt thiết bị phần cứng

Sarah Friar, Giám đốc Tài chính của OpenAI, phát biểu tại hội nghị Reuters NEXT. Ảnh: Reuters.

Giám đốc tài chính Sarah Friar vừa công bố doanh thu hàng năm của OpenAI đã vượt ngưỡng 20 tỷ USD trong năm 2025 nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của năng lực tính toán.

Theo báo cáo ngày 19 tháng 1 năm 2026, con số này tăng gấp ba lần so với mức 6 tỷ USD của năm trước đó trong khi lượng người dùng hoạt động hàng ngày liên tục xác lập các kỷ lục mới.

Song song với việc triển khai quảng cáo trên ChatGPT để bù đắp chi phí vận hành, OpenAI cũng đang chuẩn bị ra mắt thiết bị phần cứng đầu tiên vào nửa cuối năm nay.

Giai đoạn tiếp theo của công ty sẽ tập trung mạnh vào các tác vụ tự động hóa quy trình làm việc và ứng dụng thực tiễn trong các lĩnh vực y tế hay doanh nghiệp.

Thay vì tự sở hữu hạ tầng, OpenAI chọn chiến lược duy trì bảng cân đối kế toán linh hoạt thông qua việc hợp tác với các nhà cung cấp phần cứng để tối ưu hóa nguồn lực phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo tiên tiến.

5. Anh cáo buộc Meta tiếp tay cho các sòng bạc trực tuyến bất hợp pháp

Anh cáo buộc Meta tiếp tay cho các sòng bạc bất hợp pháp. Ảnh: Reuters.

Cơ quan quản lý cờ bạc Vương quốc Anh vừa đưa ra những chỉ trích gay gắt đối với Meta khi cho rằng chủ sở hữu Facebook và Instagram đang làm ngơ trước các quảng cáo sòng bạc bất hợp pháp.

Giám đốc điều hành Tim Miller khẳng định bất kỳ ai sử dụng nền tảng của Meta đều dễ dàng bắt gặp những lời mời chào từ các trang web cờ bạc không thuộc hệ thống tự ngắt quãng GamStop.

Cơ quan quản lý cho rằng Meta có đủ công nghệ để ngăn chặn tội phạm nhưng đã lựa chọn thu lợi nhuận từ những kẻ lừa đảo thay vì bảo vệ người dùng khỏi các hệ lụy xã hội.

Theo Interesting Engineering, Reuters