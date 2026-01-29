Tesla đầu tư 2 tỷ USD vào xAI của Elon Musk

Đây là một phần trong chiến lược đầy tham vọng của Elon Musk nhằm chuyển đổi Tesla từ một nhà sản xuất ô tô thuần túy thành một đế chế trí tuệ nhân tạo và robot toàn cầu.

Tập đoàn xe điện Tesla vừa thực hiện một bước đi táo bạo nhằm tái định vị thương hiệu khi công bố khoản đầu tư trị giá 2 tỷ USD vào xAI, công ty trí tuệ nhân tạo (AI) của tỷ phú Elon Musk. Thông báo này được đưa ra kèm theo lời khẳng định rằng dự án xe taxi tự lái Cybercab đang được triển khai đúng tiến độ và dự kiến sẽ hoàn tất ngay trong năm nay.

Đây là một phần trong chiến lược đầy tham vọng của Elon Musk nhằm chuyển đổi Tesla từ một nhà sản xuất ô tô thuần túy thành một đế chế AI và robot toàn cầu. Động thái này được giới phân tích đánh giá là yếu tố sống còn để bảo vệ mức định giá khổng lồ khoảng 1,5 nghìn tỷ USD của công ty trên thị trường chứng khoán.

Theo Giám đốc tài chính Vaibhav Taneja, Tesla đang đẩy mạnh đầu tư vào các dây chuyền sản xuất mới với tổng chi phí dự kiến vượt ngưỡng 20 tỷ USD trong năm 2026. Con số này tăng trưởng chóng mặt so với mức 8,5 tỷ USD của năm 2025, cho thấy sự quyết tâm của tập đoàn trong việc làm chủ các công nghệ tiên phong như robot hình người Optimus và xe tự hành hoàn toàn. Ngay sau thông tin này, cổ phiếu của hãng đã ghi nhận mức tăng 2,5% trong phiên giao dịch sau giờ thị trường, phản ánh sự lạc quan của giới đầu tư đối với tầm nhìn mới của hãng.

Nhà phân tích Thomas Monteiro từ Investing.com nhận định rằng Tesla đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi mang tính lịch sử. Thay vì chỉ chú trọng vào doanh số bàn giao xe như trước đây, các nhà đầu tư giờ đây bắt đầu tập trung vào tiềm năng doanh thu từ phần mềm tự lái và các dịch vụ vận tải thông minh. Việc thay đổi chỉ số đánh giá từ sản lượng sang hiệu quả triển khai công nghệ được xem là chỉ báo quan trọng nhất cho sự phát triển của công ty từ nay về sau. Dù vậy Elon Musk vẫn phải đối mặt với những nghi ngờ khi ông từng đưa ra nhiều dự báo thiếu chính xác về thời điểm ra mắt robotaxi trong quá khứ.

Trong khi mảng công nghệ đang bùng nổ thì mảng kinh doanh xe điện cốt lõi của Tesla lại đang phải chịu áp lực cạnh tranh cực kỳ gay gắt. Các đối thủ từ Trung Quốc và nhiều hãng xe truyền thống liên tục tung ra những mẫu xe mới với giá thành hấp dẫn hơn, khiến doanh thu của Tesla giảm khoảng 3% xuống còn 94,83 tỷ USD trong năm 2025. Đây là lần đầu tiên công ty ghi nhận sự sụt giảm doanh thu thường niên sau nhiều năm tăng trưởng thần tốc. Để duy trì thị phần, Tesla đã phải áp dụng hàng loạt chương trình giảm giá và ưu đãi lớn, đồng thời ra mắt các phiên bản giá rẻ cho những mẫu xe chủ lực nhằm thu hút khách hàng.

Bất chấp những thách thức về doanh số, báo cáo tài chính của Tesla vẫn ghi nhận những điểm sáng đáng kinh ngạc. Tỷ suất lợi nhuận gộp mảng ô tô đã tăng lên mức 17,9% trong quý 4, vượt xa kỳ vọng 14,3% của Phố Wall. Đặc biệt mảng sản xuất và lưu trữ năng lượng đã chứng minh được sức mạnh của mình với mức doanh thu kỷ lục 3,84 tỷ USD nhờ nhu cầu tăng cao đối với hệ thống pin lưu trữ năng lượng tái tạo và ổn định lưới điện.

Các nhà đầu tư hiện đang kỳ vọng rằng sự hợp tác với xAI sẽ mang lại những mô hình trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất cho hệ thống lái tự động của Tesla. Việc sản xuất Cybercab không có vô lăng hay bàn đạp vẫn đang vấp phải những rào cản pháp lý tại Mỹ, khi các quy định liên bang hiện chỉ cho phép sản xuất giới hạn tối đa 2.500 xe mỗi năm cho loại thiết kế này.

Tuy nhiên Elon Musk vẫn đặt niềm tin vào sự thay đổi của các dự luật trong tương lai và khẳng định robotaxi sẽ sớm phục vụ một nửa dân số Mỹ. Sự kiên định của Musk cùng gói thù lao khổng lồ gắn liền với các cột mốc hoạt động đã phần nào trấn an các cổ đông về cam kết dài hạn của ông đối với vận mệnh của Tesla.

Theo Reuters