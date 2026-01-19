Tin nóng công nghệ 19/1: Apple rò rỉ kế hoạch thay đổi thiết kế đột phá trên dòng iPhone 18 Pro

1. Trung Quốc đạt đột phá với công nghệ tái chế pin xe điện bằng nước và khí CO₂

Một phương pháp tái chế mới sử dụng carbon dioxide và nước để chiết xuất lithium đồng thời nâng cấp các kim loại khác trong pin. Ảnh: Interesting Engineering.

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa tìm ra phương pháp chiết xuất lithium từ pin đã qua sử dụng bằng cách kết hợp nước và khí carbon dioxide. Theo báo cáo ngày 19 tháng 1 năm 2026, quy trình mới này an toàn hơn nhiều so với các kỹ thuật truyền thống vốn sử dụng axit mạnh và hóa chất độc hại gây ô nhiễm môi trường.

Nhóm nghiên cứu từ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc cho biết việc sử dụng axit cacbonic nhẹ cho phép thu hồi hơn 95% lượng lithium ở điều kiện nhiệt độ phòng. Đặc biệt công nghệ này còn giúp chuyển hóa các kim loại còn lại như coban và niken thành những chất xúc tác có giá trị thay vì vứt bỏ. Toàn bộ lượng khí thải carbon cũng bị giữ lại vĩnh viễn trong các sản phẩm phụ rắn thay vì phát tán ra khí quyển. Nếu được triển khai ở quy mô công nghiệp, giải pháp này sẽ trở thành chìa khóa giúp giải quyết bài toán rác thải pin năng lượng sạch bền vững.

2. Elon Musk đòi OpenAI và Microsoft bồi thường 134 tỷ USD

Elon Musk đòi bồi thường 134 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Tỷ phú Elon Musk vừa gửi hồ sơ lên tòa án liên bang vào ngày 16 tháng 1 năm 2026 để yêu cầu OpenAI và Microsoft bồi thường số tiền lên tới 134 tỷ USD. Ông khẳng định mình xứng đáng nhận lại những khoản lợi nhuận bất chính mà hai công ty này có được từ sự hỗ trợ ban đầu của ông.

Luật sư của Elon Musk cho rằng nếu không có vốn hạt giống và uy tín của ông thì OpenAI sẽ không bao giờ tồn tại. Phía Elon Musk cáo buộc OpenAI đã vi phạm sứ mệnh phi lợi nhuận ban đầu khi chuyển đổi sang mô hình kinh doanh vì lợi nhuận. Ngược lại OpenAI đã bác bỏ và gọi đây là một yêu cầu không nghiêm túc nằm trong chiến dịch quấy rối của vị tỷ phú. Microsoft cũng phủ nhận các cáo buộc tiếp tay cho OpenAI vi phạm cam kết. Vụ kiện dự kiến sẽ bắt đầu xét xử vào tháng 4 tới tại California để phân định trách nhiệm tài chính của các bên.

3. Trung Quốc ra mắt máy cấy ion thế hệ mới giúp tự chủ chuỗi cung ứng chip

Trung Quốc hướng tới tương lai tự chủ với các thiết bị cấy ion nội địa. Ảnh: Interesting Engineering.

Trung Quốc vừa đạt được bước tiến lớn trong công nghệ bán dẫn khi phát triển thành công máy cấy ion hydro năng lượng cao mang tên POWER-750H. Theo thông báo từ Viện Năng lượng Nguyên tử Trung Quốc vào ngày 17 tháng 1 năm 2026, thiết bị này được ví như một dao mổ siêu vi giúp khắc phục những điểm nghẽn trọng yếu trong quy trình sản xuất chip nội địa.

Máy cấy ion đóng vai trò then chốt khi sử dụng các hạt điện tích gia tốc để đưa vật liệu vào tấm silicon với độ chính xác ở cấp độ nguyên tử. Trước đây Bắc Kinh hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài do sự độc quyền về công nghệ của các đối thủ quốc tế. Thành tựu này không chỉ giúp Trung Quốc giảm bớt sự lệ thuộc vào kỹ thuật phương Tây mà còn củng cố năng lực sản xuất các linh kiện quan trọng phục vụ cảm biến hình ảnh và bán dẫn tiết kiệm điện năng trong tương lai.

4. Apple rò rỉ kế hoạch thay đổi thiết kế đột phá trên dòng iPhone 18 Pro

Apple rò rỉ kế hoạch thay đổi thiết kế. Ảnh: BGR.

Các nguồn tin rò rỉ từ chuỗi cung ứng Trung Quốc vừa hé lộ Apple đang chuẩn bị một cuộc cải tổ thiết kế lớn cho dòng iPhone 18 Pro. Theo báo cáo vào ngày 19 tháng 1 năm 2026, thế hệ điện thoại mới sẽ sở hữu cụm cảm biến Face ID ẩn dưới màn hình nhằm thu nhỏ diện tích của Dynamic Island.

Thay đổi này giúp không gian hiển thị trở nên liền mạch và thẩm mỹ hơn so với các thế hệ tiền nhiệm. Tuy nhiên những cải tiến phần cứng cao cấp này dự kiến sẽ chỉ dành riêng cho hai phiên bản Pro, trong khi các dòng máy tiêu chuẩn và iPhone Air vẫn giữ nguyên diện mạo cũ. Giới phân tích nhận định đây là bước đệm quan trọng để Apple tiến tới mục tiêu tạo ra một chiếc iPhone toàn màn hình thực thụ vào năm 2027. Việc liên tục làm mới ngôn ngữ thiết kế cho thấy quyết tâm của Apple trong việc duy trì sức hút trước sự cạnh tranh từ các dòng điện thoại gập.

Theo BGR, Interesting Engineering, Reuters