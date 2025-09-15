Tin nóng công nghệ 15/9: AI của Trung Quốc có thể phát hiện tàu ngầm tàng hình chính xác tới 95%

VietTimes - AI của Trung Quốc có thể phát hiện tàu ngầm đối thủ với độ chính xác 95%, Pin xe điện sạc đầy trong 10 phút nhờ công nghệ làm mát mới của Shell,... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. AI của Trung Quốc có thể phát hiện tàu ngầm đối thủ với độ chính xác 95%

Kỷ nguyên tàu ngầm tàng hình sắp kết thúc. Ảnh: Intereting Engineering.

Một nghiên cứu từ Trung Quốc cho thấy kỷ nguyên tàu ngầm tàng hình có thể sắp kết thúc. Các nhà khoa học đã phát triển một hệ thống tác chiến chống tàu ngầm (ASW) sử dụng AI, có khả năng phát hiện và theo dõi ngay cả những tàu ngầm tĩnh lặng nhất.

Theo nghiên cứu, hệ thống này hoạt động như một “chỉ huy thông minh” trên biển, tích hợp dữ liệu từ phao sonar, cảm biến dưới nước và radar để tạo ra một bức tranh toàn diện về hoạt động ngầm. Trong các mô phỏng máy tính, hệ thống đã xác định vị trí và theo dõi thành công tàu ngầm đối phương với tỷ lệ thành công lên tới 95%, ngay cả khi tàu ngầm thực hiện các động tác né tránh phức tạp.

Phát hiện này cho thấy các chiến lược tàng hình truyền thống của tàu ngầm có thể không còn hiệu quả trước các công nghệ hải quân được tăng cường bằng AI. Điều này có thể định hình lại chiến lược hải quân toàn cầu và vai trò của tàu ngầm.

2. Pin xe điện sạc đầy trong 10 phút nhờ công nghệ làm mát mới của Shell

Shell đang sử dụng hệ thống làm mát ngâm với chất lỏng nhiệt EV-Plus mới. Ảnh: Intereting Engineering.

Shell Lubricants vừa công bố một loại chất lỏng quản lý nhiệt hiệu suất cao cho xe điện (EV), cho phép pin sạc từ 10% lên 80% chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút. Đây được xem là một bước tiến quan trọng giúp giải quyết nỗi lo của người tiêu dùng về thời gian sạc, vốn là rào cản lớn đối với việc áp dụng xe điện.

Hệ thống làm mát bằng cách ngâm trực tiếp pin vào chất lỏng giúp truyền nhiệt hiệu quả hơn, đảm bảo nhiệt độ ổn định trong quá trình sạc siêu nhanh. Điều này không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ pin mà còn tăng thêm 24 km quãng đường cho mỗi phút sạc.

Theo Shell, công nghệ này có thể giúp pin xe điện nhỏ gọn hơn, tăng phạm vi hoạt động lên gấp 5 lần, và giúp trải nghiệm sạc xe điện trở nên thuận tiện như đổ xăng xe truyền thống.

3. Mỹ và Anh ký thỏa thuận công nghệ đột phá trị giá hàng tỉ USD, tăng cường hợp tác AI và bán dẫn

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đứng cùng Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: Reuters.

Vương quốc Anh và Mỹ đang chuẩn bị ký một thỏa thuận công nghệ mang tính bước ngoặt nhằm tăng cường hợp tác giữa hai quốc gia. Thỏa thuận này dự kiến sẽ được công bố trong chuyến thăm Vương quốc Anh của Tổng thống Donald Trump vào tuần này.

Theo Đại sứ quán Anh tại Washington, thỏa thuận sẽ tập trung vào các công nghệ quan trọng như trí tuệ nhân tạo (AI), chất bán dẫn, viễn thông và máy tính lượng tử. Mục tiêu là mở rộng cơ hội cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng ở cả hai bờ Đại Tây Dương.

Động thái này diễn ra khi cả hai quốc gia đều đã công bố Kế hoạch Hành động AI, với các công ty lớn như Anthropic và OpenAI mở rộng hoạt động tại London. Cùng với thỏa thuận này, BlackRock cũng có kế hoạch đầu tư 700 triệu USD vào các trung tâm dữ liệu tại Anh.

4. Trung Quốc mở điều tra thương mại với Mỹ xoay quanh chip và TikTok

Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong sẽ gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Tây Ban Nha vào 15/9. Ảnh: Nikkei Asia.

Bộ Thương mại Trung Quốc vừa khởi xướng hai cuộc điều tra về chính sách thương mại của Mỹ liên quan đến chip, ngay trước thềm vòng đàm phán thương mại mới tại Tây Ban Nha.

Cuộc điều tra đầu tiên nhằm xác định liệu Mỹ có phân biệt đối xử với các công ty chip Trung Quốc hay không, trong khi cuộc điều tra thứ hai nhắm vào hành vi "bán phá giá" của một số loại chip analog do Mỹ sản xuất.

Bắc Kinh cáo buộc Washington đã áp đặt các biện pháp bảo hộ, nhằm kiềm chế sự phát triển của các ngành công nghệ cao của Trung Quốc như chip và AI.

Trong vòng đàm phán sắp tới, phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong sẽ thảo luận với phái đoàn Mỹ về các vấn đề như thuế quan, kiểm soát xuất khẩu và tương lai của TikTok. Trung Quốc khẳng định sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty của mình.

5. Xpeng G7: SUV điện lai xăng mới, tăng cường khả năng tự lái

Xe điện Xpeng G7 EREV. Ảnh: Interesting Engineering.

Hãng xe điện Xpeng của Trung Quốc đã giới thiệu phiên bản G7 mới, một mẫu SUV điện mở rộng phạm vi hoạt động, dành cho những tài xế muốn kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và khả năng di chuyển đường dài. Mẫu xe mới này trang bị động cơ xăng 1.5L để sạc lại pin khi di chuyển, cho phép xe chạy hơn 325 km chỉ bằng điện trước khi động cơ xăng hoạt động.

Điểm nổi bật của G7 EREV (Electric Vehicle with Extended Range) là sức mạnh tính toán vượt trội. Mẫu xe này sử dụng ba chip AI Turing độc quyền của Xpeng, cung cấp hơn 2.200 TOPS (nghìn tỷ phép tính mỗi giây), mạnh hơn gấp nhiều lần so với các đối thủ. Sức mạnh này là nền tảng cho các tính năng hỗ trợ lái xe cấp độ 3 (L3) và các chức năng tự lái trong tương lai.

Xpeng kỳ vọng G7 sẽ trở thành một đối thủ mạnh trên thị trường SUV điện tầm trung.

Theo Reuters, Nikkei Asia, Interesting Engineering