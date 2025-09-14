Tin nóng công nghệ 14/9: Công ty AI của Elon Musk sa thải 500 nhân viên

VietTimes - Alibaba ra mắt mô hình AI mã nguồn mở mới, hiệu quả hơn 10 lần; xAI sa thải 500 nhân viên, tập trung vào đội ngũ chuyên gia AI,... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Alibaba ra mắt mô hình AI mã nguồn mở mới, hiệu quả hơn 10 lần

Alibaba ra mắt mô hình AI mới. Ảnh: SCMP.

Tập đoàn Alibaba vừa công bố mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhất của mình, Qwen3-Next, với hiệu suất tăng gấp 10 lần nhưng chi phí xây dựng chỉ bằng 1/10 so với phiên bản tiền nhiệm. Mô hình này được xây dựng trên kiến trúc Qwen3-Next mới, tối ưu hóa hiệu suất và giảm chi phí tính toán.

Theo nhóm phát triển, mô hình mới Qwen3-Next-80B-A3B có 80 tỷ tham số, chỉ tốn khoảng 1/10 chi phí đào tạo và hoạt động nhanh hơn 10 lần so với phiên bản trước đó trong một số tác vụ. Alibaba khẳng định mô hình này có khả năng tương đương với mô hình hàng đầu của hãng là Qwen3-235B-A22B.

Việc Alibaba công bố mô hình mã nguồn mở mới này cho thấy các công ty AI Trung Quốc đang dần thu hẹp khoảng cách với các đối thủ Mỹ. Điều này cũng giúp củng cố vị thế của Alibaba Cloud là hệ sinh thái AI mã nguồn mở lớn nhất thế giới.

2. OpenAI chuyển mình sang mô hình vì lợi nhuận thu về 100 tỷ USD

Bret Taylor, chủ tịch hội đồng quản trị của OpenA. Ảnh: Bloomberg.

OpenAI đang tiến gần hơn đến việc chuyển đổi thành một công ty vì lợi nhuận truyền thống hơn. Theo Chủ tịch Bret Taylor, công ty đã đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán với cổ đông lớn nhất là Microsoft và sẽ cung cấp cho chi nhánh phi lợi nhuận của mình lượng cổ phiếu trị giá ít nhất 100 tỷ USD.

Thỏa thuận này sẽ giúp OpenAI trở thành "một trong những tổ chức từ thiện có nguồn lực dồi dào nhất thế giới". Với mức định giá 500 tỷ USD, OpenAI có thể trở thành công ty khởi nghiệp lớn nhất toàn cầu.

Sự thay đổi này được cho là nhằm giải quyết những bất ổn quản trị gần đây. Mặc dù vẫn cam kết tạo ra tác động tích cực, mô hình mới sẽ cho phép công ty theo đuổi lợi nhuận, xoa dịu lo ngại của các nhà đầu tư và củng cố mối quan hệ với Microsoft.

3. Changan ra mắt SUV điện Deepal S07, cạnh tranh thị trường toàn cầu

Mẫu xe Deepal S07. Ảnh: Interesting Engineering.

Hãng xe Trung Quốc Changan chuẩn bị ra mắt Deepal S07, một mẫu SUV điện tầm trung thuộc thương hiệu cao cấp Deepal vào ngày 17 tháng 9. Mẫu xe này được kỳ vọng sẽ củng cố vị thế của Changan trên thị trường xe năng lượng mới (NEV) đang phát triển nhanh chóng.

Deepal S07 sẽ có hai phiên bản: một phiên bản thuần điện với phạm vi hoạt động ước tính lên tới 342 dặm (550 km) và một phiên bản điện mở rộng phạm vi với động cơ xăng 1,5 lít. Cả hai đều được trang bị hệ thống lái hỗ trợ tiên tiến Huawei Qiankun ADS SE, bao gồm các tính năng như tự động lái xe trên đường cao tốc và hỗ trợ đỗ xe thông minh.

Sự ra mắt của S07 là một phần trong chiến lược mở rộng toàn cầu của Deepal, nhằm cạnh tranh trực tiếp với các hãng xe quốc tế tại hơn 100 thị trường trên khắp châu Á, châu Âu, Mỹ Latinh và Trung Đông.

4. OpenAI đàm phán lại thỏa thuận với Microsoft, giữ lại thêm hàng tỷ USD doanh thu

OpenAI dự kiến sẽ giảm tỷ lệ chia sẻ doanh thu với các đối tác thương mại, bao gồm cả Microsoft, từ mức 20% hiện tại xuống còn khoảng 8% vào cuối thập kỷ này. Thông tin này được The Information báo cáo, cho thấy OpenAI đang nỗ lực giữ lại thêm hàng chục tỷ USD doanh thu cho mình.

Sự thay đổi này diễn ra sau khi OpenAI và Microsoft đạt được một thỏa thuận không ràng buộc, cho phép OpenAI tái cấu trúc thành một công ty vì lợi nhuận. Đàm phán giữa hai bên cũng đang tập trung vào chi phí thuê máy chủ mà OpenAI phải trả cho Microsoft.

Mặc dù giảm tỷ lệ chia sẻ doanh thu, OpenAI vẫn cam kết sẽ cung cấp cho chi nhánh phi lợi nhuận của mình lượng cổ phần trị giá hơn 100 tỷ USD, củng cố vai trò của nó như một trong những tổ chức phi lợi nhuận được tài trợ tốt nhất trên thế giới.

5. xAI sa thải 500 nhân viên, tập trung vào đội ngũ chuyên gia AI

xAI đang tinh chỉnh lại cơ cấu nhân sự. Ảnh: Reuters.

xAI, công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo của Elon Musk, đã sa thải ít nhất 500 nhân viên khỏi đội ngũ chú thích dữ liệu (data annotation) của mình. Đội ngũ này đóng vai trò quan trọng trong việc huấn luyện chatbot Grok của xAI.

Thông báo sa thải được gửi qua email, nêu rõ rằng công ty đang có kế hoạch thu nhỏ quy mô đội ngũ "gia sư AI tổng quát". Tuy nhiên, xAI cũng tuyên bố trên mạng xã hội X rằng họ đang tuyển dụng các vị trí chuyên môn và dự định tăng gấp 10 lần đội ngũ "gia sư AI chuyên biệt".

Đội ngũ chú thích dữ liệu là lực lượng lớn nhất tại xAI, có nhiệm vụ giúp Grok hiểu thế giới bằng cách phân loại và đặt ngữ cảnh cho dữ liệu thô. Việc sa thải diễn ra chỉ vài tháng sau khi Giám đốc Tài chính của xAI, Mike Liberatore, cũng rời công ty.



