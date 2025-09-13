Tin nóng công nghệ 13/9: “Mặt trời nhân tạo” của Trung Quốc đạt kỷ lục

VietTimes - Làn sóng chảy máu chất xám AI tại Apple, Trung Quốc kêu gọi đối thoại với Mỹ về vấn đề TikTok,... là tin nóng công nghệ ngày hôm nay.

1. Làn sóng chảy máu chất xám AI tại Apple, Robby Walker rời đi

Giám Đốc AI của Apple rời đi. Ảnh: Reuters.

Robby Walker, một trong những giám đốc cấp cao phụ trách mảng trí tuệ nhân tạo (AI) của Apple, sẽ rời công ty vào tháng tới. Sự ra đi của ông Walker diễn ra trong bối cảnh Apple đang phải đối mặt với những lo ngại về việc công ty đang tụt lại phía sau trong cuộc đua AI.

Mặc dù Apple đã công bố bộ công cụ Apple Intelligence, nhưng việc triển khai vẫn còn chậm trễ. Bản nâng cấp AI cho trợ lý ảo Siri cũng bị trì hoãn đến năm sau.

Đây không phải là lần đầu tiên Apple mất đi các nhân tài AI. Gần đây, nhiều giám đốc điều hành và nhà nghiên cứu AI cấp cao khác đã rời Apple để gia nhập các đối thủ, đặc biệt là Meta Platforms. Việc thiếu những bước tiến rõ rệt trong AI đã khiến Apple bị các đối thủ như Google và mô hình Gemini của họ vượt mặt.

2. Trung Quốc kêu gọi đối thoại với Mỹ về vấn đề TikTok

Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi Mỹ giải quyết các lo ngại về thông qua đối thoại. Ảnh: Reuters.

Trung Quốc cho biết sẽ xem xét vấn đề liên quan đến TikTok theo luật pháp và quy định của mình. Đồng thời, Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi Mỹ giải quyết các lo ngại thông qua đối thoại dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và tham vấn bình đẳng.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh ứng dụng video ngắn TikTok, thuộc sở hữu của công ty Trung Quốc ByteDance, đang đối mặt với nguy cơ bị cấm tại Mỹ nếu không chuyển giao quyền sở hữu cho một công ty Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, người vừa lập tài khoản TikTok vào tháng trước, đã gia hạn thời hạn để TikTok thoái vốn tài sản tại Mỹ đến ngày 17 tháng 9. Vấn đề TikTok sẽ là một trong những nội dung chính trong cuộc họp giữa các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc sắp tới.

3. “Mặt trời nhân tạo” của Trung Quốc đạt kỷ lục, mở ra kỷ nguyên năng lượng sạch

Thiết bị tokamak siêu dẫn (EAST). Ảnh: Interesting Engineering.

Các nhà khoa học Trung Quốc đang tiến gần hơn tới mục tiêu năng lượng sạch vô tận sau khi lò phản ứng nhiệt hạch EAST, hay còn gọi là “mặt trời nhân tạo”, đạt được một cột mốc quan trọng. Nghiên cứu mới cho thấy lò phản ứng này có thể duy trì hoạt động ở nhiệt độ trên 100 triệu độ C trong hơn 1.000 giây.

Dự án EAST đã chứng minh rằng các lò phản ứng nhiệt hạch tiên tiến có khả năng hoạt động ổn định, dài hạn và hiệu suất cao. Theo nhóm nghiên cứu, đây là một bước tiến đột phá, cung cấp bằng chứng quan trọng cho thấy công nghệ tokamak (thiết bị hình bánh trụ sử dụng từ trường để giữ plasma) có thể sớm được ứng dụng vào thực tế.

Thành công này khẳng định tiềm năng của năng lượng nhiệt hạch trong việc giải quyết các thách thức về môi trường và an ninh năng lượng toàn cầu.

4. Tàu vũ trụ X-37B của Mỹ bị nghi ngờ là "sát thủ không gian"

Máy bay vũ trụ X-37B được trang bị những công nghệ tiên tiến nhất. Ảnh: Interesting Engineering.

Các nhà khoa học Trung Quốc bày tỏ lo ngại về tàu vũ trụ bí mật X-37B của quân đội Mỹ. Họ cho rằng chiếc máy bay không người lái này, vừa hoàn thành nhiệm vụ thứ tám, có thể được vũ khí hóa thành "sát thủ không gian" trong tương lai.

Theo các nhà nghiên cứu từ Đại học Kỹ thuật Không gian Trung Quốc, khả năng linh hoạt và các hệ thống tiên tiến trên X-37B có thể biến nó thành một thành phần quan trọng của hệ thống tấn công toàn cầu của quân đội Mỹ. Họ lo ngại rằng sự phát triển của X-37B, cùng với sự tiến bộ của AI và động cơ nhiệt hạt nhân, có thể châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang không gian mới.

Trung Quốc cũng đang mở rộng khả năng quân sự trong không gian với tàu vũ trụ robot có thể tái sử dụng Thần Long, cho thấy cuộc cạnh tranh giữa hai cường quốc ngày càng gay gắt.

5. An ninh mạng Nhật Bản bị đe dọa

Một cuộc điều tra của cơ quan kiểm toán chính phủ Nhật Bản cho thấy gần 16,3% các hệ thống thông tin quan trọng của các bộ và cơ quan không được khắc phục các lỗ hổng phần mềm. Điều này làm tăng nguy cơ bị tấn công mạng, có thể gây gián đoạn nghiêm trọng cho đời sống dân sự.

Báo cáo kiểm toán, thực hiện từ năm 2021 đến 2023, đã phát hiện 58 hệ thống tại 12 tổ chức không tuân thủ các tiêu chuẩn an ninh mạng. Đáng chú ý, khoảng 70% trong số 356 hệ thống được kiểm tra không có kế hoạch duy trì hoạt động kinh doanh để đối phó với tấn công mạng hoặc thiên tai.

Các chuyên gia nhận định tình trạng thiếu chuyên gia an ninh mạng và chậm trễ trong đào tạo là nguyên nhân chính. Trước mối đe dọa ngày càng tăng từ các cuộc tấn công tinh vi, cơ quan kiểm toán đã yêu cầu các tổ chức liên quan phải hành động khẩn cấp để khắc phục các vấn đề.

