Tin nóng công nghệ 11/9: Đột phá công nghệ với xi măng lưu trữ điện, Ellison sắp soán ngôi Elon Musk

VietTimes - Các nhà khoa học tạo ra xi măng có khả năng lưu trữ điện; Tàu siêu tốc Hyperloop của Châu Âu đạt đột phá chuyển làn đường,... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Đột phá công nghệ: Các nhà khoa học tạo ra xi măng có khả năng lưu trữ điện

Công nhân xây dựng đang đổ bê tông. Ảnh: Interesting Engineering.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Aarhus đã tạo ra một loại vật liệu xây dựng mới có khả năng lưu trữ năng lượng. Bằng cách cấy vi khuẩn sống vào xi măng, nhóm nghiên cứu đã biến vật liệu này thành một siêu tụ điện.

Loại xi măng mới này được tích hợp vi khuẩn Shewanella oneidensis, có khả năng di chuyển electron bên ngoài tế bào. Khi ở trong xi măng, vi khuẩn sẽ tạo ra một mạng lưới các chất mang điện tích để lưu trữ và giải phóng năng lượng. Điều đặc biệt là loại xi măng này vẫn hoạt động ngay cả khi vi khuẩn đã chết và có thể phục hồi chức năng nếu được “nuôi” bằng chất dinh dưỡng.

Theo các nhà nghiên cứu, một căn phòng được làm từ vật liệu này có thể lưu trữ khoảng 10 kWh điện, đủ để cung cấp năng lượng cho một máy chủ tiêu chuẩn trong một ngày. Công nghệ này mở ra một tương lai nơi các bức tường và nền móng của tòa nhà có thể đóng vai trò kép: vừa là nơi trú ẩn vừa là hệ thống lưu trữ năng lượng.

2. Tàu siêu tốc Hyperloop của Châu Âu đạt đột phá chuyển làn đường

Hardt Hyperloop đã hoàn thành thành công bài thử nghiệm. Ảnh: Interesting Engineering

Công ty Hardt Hyperloop của Hà Lan vừa lập kỷ lục tốc độ mới ở châu Âu với hệ thống vận tải hyperloop của mình. Trong một cuộc thử nghiệm tại Trung tâm Hyperloop Châu Âu (EHC), chiếc xe của công ty đã đạt tốc độ gần 53 dặm/giờ (85 km/giờ) và thực hiện thành công động tác chuyển làn.

Đây là một bước tiến quan trọng, giải quyết những thách thức kỹ thuật lớn về khả năng chuyển làn và tích hợp hệ thống. Theo giám đốc điều hành Roel van de Pas, thành công này chứng minh sự trưởng thành của công nghệ hyperloop. Hardt tin rằng không có rào cản kỹ thuật nào ngăn cản họ đạt tốc độ lên tới 435 dặm/giờ (700 km/giờ).

Các thử nghiệm thành công này mở đường cho việc triển khai thương mại hyperloop, với các kế hoạch xây dựng một tuyến đường thử nghiệm dài và sau đó là một tuyến vận hành thực tế. Công nghệ này được kỳ vọng sẽ định hình lại tương lai của giao thông vận tải, mang đến một giải pháp di chuyển tốc độ cao và bền vững.

3. iOS 26 có tính năng tùy chỉnh biểu tượng ứng dụng theo màu ốp lưng iPhone

Tính năng cá nhân hoá mới sắp có mặt trên iOS 26. Ảnh: BGR.

Apple đang chuẩn bị bổ sung một tính năng tùy chỉnh biểu tượng ứng dụng mới đầy thú vị trong hệ điều hành iOS 26, dự kiến ra mắt vào ngày 15 tháng 9. Người dùng sẽ có khả năng đồng bộ màu sắc biểu tượng trên màn hình chính với màu sắc của ốp lưng MagSafe trên iPhone.

Để sử dụng tính năng này, người dùng cần có ốp lưng MagSafe đã được chứng nhận bởi Apple. Khi tùy chỉnh biểu tượng, một tùy chọn mới cho phép điện thoại nhận diện màu sắc ốp lưng và tự động điều chỉnh tông màu của các biểu tượng cho phù hợp.

Tính năng này, được báo cáo xuất hiện trong phiên bản release candidate của iOS 26, hứa hẹn mang đến một trải nghiệm cá nhân hóa sâu sắc hơn, cho phép người dùng thể hiện phong cách riêng biệt thông qua sự phối hợp giữa điện thoại và ốp lưng.

4. Tiểu hành tinh có thể đã mang lượng nước khổng lồ đến Trái Đất

Tàu vũ trụ Hayabusa2 của Nhật Bản đã mang các mẫu vật từ tiểu hành tinh Ryugu trở về Trái Đất. Ảnh: Nikkei Asia

Một nhóm các nhà khoa học, dẫn đầu bởi Đại học Tokyo, vừa công bố phát hiện đột phá cho thấy các tiểu hành tinh có thể đã mang lượng nước đến Trái Đất nhiều hơn gấp đôi so với ước tính trước đây. Phát hiện này dựa trên phân tích các mẫu vật từ tiểu hành tinh Ryugu, được tàu vũ trụ Hayabusa2 của Nhật Bản thu thập.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Nature cho thấy nước đã tồn tại dưới dạng băng bên trong tiểu hành tinh Ryugu trong hơn một tỷ năm. Trước đây, các nhà khoa học cho rằng lượng nước này chỉ tồn tại trong vài triệu năm.

Phát hiện này cho thấy lượng nước được cung cấp cho Trái Đất sơ khai có thể tương đương với 60 đến 90 lần khối lượng đại dương hiện tại, đủ để bao phủ toàn bộ đất liền. Các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ làm sáng tỏ hơn về số phận của lượng nước khổng lồ này trong quá trình hình thành và tiến hóa của Trái Đất.

5. Oracle tiến sát mốc 1 nghìn tỷ USD, Ellison sắp soán ngôi tỷ phú giàu nhất thế giới của Elon Musk

Cổ phiếu của Oracle đã tăng vọt tới 43% trong phiên giao dịch mới đây, đưa công ty này tiến sát đến câu lạc bộ 1 nghìn tỷ USD. Điều này cũng giúp đồng sáng lập Larry Ellison bổ sung thêm gần 100 tỷ USD vào khối tài sản của mình, đưa ông đến gần vị trí của Elon Musk

Theo Wall Street Journal, việc cổ phiếu tăng giá mạnh đến từ một trong những hợp đồng đám mây lớn nhất lịch sử, khi OpenAI ký hợp đồng mua 300 tỷ USD năng lực điện toán từ Oracle trong vòng 5 năm. CEO Oracle Safra Catz cho biết công ty dự kiến sẽ ký thêm nhiều hợp đồng tỷ USD khác trong những tháng tới.

Oracle đang tận dụng cuộc đua AI để củng cố vị thế của mình trong thị trường đám mây, nơi họ đang cạnh tranh với các đối thủ lớn như Amazon, Microsoft và Google.

Theo Interesting Engineering, Nikkei Asia, Reuters