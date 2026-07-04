Tiêu thụ điện lập kỷ lục, Bộ Công Thương khẳng định vẫn bảo đảm cung ứng

Thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định mặc dù hệ thống điện quốc gia liên tiếp ghi nhận mức tiêu thụ điện kỷ lục, việc cung cấp điện trong 6 tháng đầu năm 2026 vẫn cơ bản được bảo đảm an toàn, ổn định...

Chiều 4/7, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6, trả lời câu hỏi của báo chí về khả năng dự phòng của hệ thống điện trước tình trạng nhu cầu tiêu thụ điện liên tục lập kỷ lục, đặc biệt tại miền Bắc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết trong các tháng 4-6/2026, cả nước xuất hiện ba đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng, đồng thời ở cả ba miền, khiến nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến.

Đặc biệt, ngày 24/6, khu vực miền Bắc ghi nhận thời tiết cực đoan, nhiều nơi có nhiệt độ từ 35-38 độ C, có nơi trên 40 độ C; riêng nhiệt độ cảm nhận tại Hà Nội lên tới khoảng 50 độ C. Điều này khiến hệ thống điện quốc gia tiếp tục thiết lập các kỷ lục mới về sản lượng và công suất tiêu thụ.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, sản lượng điện toàn hệ thống đạt khoảng 1,206 triệu kWh, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025 và cao hơn 8,9% so với mức kỷ lục của năm trước.

Thứ hai công suất cực đại của hệ thống đạt trên 57.537 MW, tăng 12,9% so với cùng kỳ và cao hơn 5,8% so với kỷ lục năm 2025.

Riêng tại miền Bắc, sản lượng điện đạt gần 629,7 triệu kWh, tăng 8,8% so với mức kỷ lục năm 2025; công suất cực đại đạt 30.279 MW, tăng 7,4%.

Trước áp lực phụ tải tăng cao, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Đơn vị Điều độ Hệ thống điện quốc gia huy động tối đa các nguồn điện hiện có; khai thác cao các nhà máy thủy điện, nhiệt điện than; tăng cường huy động nguồn điện nhập khẩu; vận hành các nhà máy nhiệt điện khí theo khả năng cấp khí và huy động tối đa các nguồn năng lượng tái tạo theo khả năng hấp thụ của lưới điện.

"Mặc dù hệ thống điện quốc gia liên tiếp ghi nhận mức tiêu thụ điện kỷ lục, việc cung cấp điện trong 6 tháng đầu năm 2026 vẫn cơ bản được bảo đảm an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân", Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông cũng cho biết khi phụ tải tăng cao, khả năng dự phòng của hệ thống điện, đặc biệt tại miền Bắc, sẽ giảm trong một số thời điểm do phần lớn các nguồn điện đã được huy động ở mức cao. Dù vậy, mức dự phòng hiện nay vẫn đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn, tin cậy, bảo đảm hệ thống sẵn sàng ứng phó với các sự cố hoặc khi nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân. Ảnh: N.B.

Về việc rà soát, điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết Bộ Công Thương đang cập nhật quy hoạch theo hướng nâng cao tính chủ động, an toàn và khả năng đáp ứng của hệ thống điện trong bối cảnh nhu cầu phụ tải tăng nhanh.

Bộ sẽ tiếp tục rà soát, tính toán lại nhu cầu phụ tải của từng địa phương, từng vùng để phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sản xuất trong giai đoạn tới.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, một số định hướng trọng tâm trong điều chỉnh Quy hoạch điện VIII gồm: tăng cường phát triển nguồn điện nền, đặc biệt tại miền Bắc; ưu tiên các dự án có khả năng hoàn thành trong giai đoạn 2027-2028; đẩy nhanh tiến độ các dự án lưới điện truyền tải nhằm tăng cường cấp điện cho miền Bắc và nâng cao khả năng liên kết giữa các vùng.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương sẽ rà soát tiến độ toàn bộ các dự án điện trong quy hoạch để thay thế hoặc bổ sung những dự án có tính khả thi cao đối với các dự án chậm triển khai hoặc chưa lựa chọn được nhà đầu tư; đồng thời bổ sung các loại hình nguồn điện có thời gian triển khai nhanh như điện mặt trời và hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS), góp phần nâng cao khả năng cung ứng điện trong dài hạn.