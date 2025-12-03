Hệ thống vũ khí phòng thủ trên tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc có những gì?

Từ khi tàu sân bay Phúc Kiến chính thức vào biên chế hôm 5/11, giới ưa thích quân sự Trung Quốc và quốc tế đặc biệt chú ý tới các hệ thống vũ khí phòng thủ được lắp đặt trên tàu.

Tàu sân bay Phúc Kiến (số hiệu 18) vốn có “ngũ đại trang bị” được quan tâm gồm: Máy bay cảnh báo sớm KJ-600, tiêm kích tàng hình J-35, tiêm kích đa nhiệm J-15T, máy bay tác chiến điện tử J-15DT và trực thăng săn ngầm Z-20F.

Lộ diện 4 tổ hợp vũ khí chống người nhái

Sau khi các “thợ săn ảnh quân sự” phát hiện tàu sân bay Phúc Kiến dường như trang bị hai bệ phóng rocket chống ngư lôi 6 nòng cỡ 324 mm, những hình ảnh xuất hiện trên mạng tiếp tục hé lộ tàu còn được lắp đặt bốn tổ hợp phóng đạn chống người nhái loại 12 nòng dùng chung cỡ ống phóng 55 mm.

Các tổ hợp này được bố trí tại bốn góc của sàn đáp, trên các mấu nhô của đường băng phụ. Loại tổ hợp phóng đạn chống người nhái 12 nòng này được cư dân mạng Trung Quốc gọi là “lựu pháo chống người nhái”.

Hệ thống vũ khí chống người nhái CS/LK4 được trưng bày tại Triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải. Ảnh: QQnews.

Tương tự hệ thống chống người nhái loại 10 nòng, cỡ 55 mm đã trang bị trên các tàu sân bay Liêu Ninh, Sơn Đông và 8 tàu khu trục Type 055, tổ hợp phóng trên tàu Phúc Kiến cũng dùng loại đạn cỡ 55 mm, cho phép tạo vùng sát thương 360° xung quanh tàu, đóng vai trò là tuyến phòng thủ cuối cùng trước các mối đe dọa từ người nhái, ngư lôi, phương tiện lặn cỡ nhỏ hay cả xuồng không người lái.

Dù vậy, cho đến nay chưa có nguồn tin chính thức nào của Trung Quốc công bố chi tiết tính năng của tổ hợp phòng vệ 12 nòng này trên tàu Phúc Kiến. Thậm chí việc tàu Phúc Kiến được lắp đặt loại tổ hợp chống người nhái này cũng chưa từng được truyền thông nhà nước đề cập.

Hệ thống phóng đạn chống người nhái được trang bị trên các tàu Liêu Ninh, Sơn Đông và Type 055. Ảnh: QQnews.

Tham chiếu hệ thống từng trưng bày tại triển lãm Chu Hải

Tuy nhiên, những người quan tâm có thể tham khảo mẫu tổ hợp lựu pháo chống người nhái này từng được trưng bày tại Triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải. Đây là hệ thống mang tên “CS/LK4” do Tập đoàn Điện tử Trung Quốc (CETC) phát triển, kết hợp với sonar phát hiện người nhái để tạo thành mạng phòng thủ chống xâm nhập từ dưới nước cho tàu chiến và các căn cứ trên đảo.

Các tổ hợp 10 và 12 nòng này được thiết kế để đối phó các toán người nhái bí mật tiếp cận căn cứ hoặc tàu chiến, đồng thời có thể tiêu diệt xuồng không người lái cỡ nhỏ, trở thành một trong những trang bị pháo – tên lửa rất được chú ý tại khu trưng bày.

Mỗi hệ thống hoàn chỉnh bao gồm: Trạm sonar thủy âm, có thể phát hiện người nhái, ngư lôi, thiết bị lặn trong phạm vi hàng trăm mét; thiết bị điều khiển bắn, có thể tính toán phần tử và điều khiển đồng thời 4 tổ hợp phóng; cụm ống phóng gồm 12 nòng cỡ 55 mm.

Sonar thủy âm phát hiện mục tiêu dưới nước được lắp đặt cùng tổ hợp phóng đạn. Ảnh: QQnews.

Đạn phóng là loại 55 mm đầu nổ mạnh, dùng ngòi nổ hai chế độ, sử dụng được cả trên mặt nước, dưới nước và trên đất liền. Tầm bắn từ 50–500 m, có hiệu quả ở độ sâu tới 60 m, với diện tích sát thương khoảng 80 m², đủ gây tử vong hoặc mất khả năng chiến đấu cho người nhái.

Cấu hình trên tàu Phúc Kiến: “Hợp nhất phóng đạn – pháo”

Khác với cấu hình loại tổ hợp 10 nòng đã trang bị trên các tàu Liêu Ninh, Sơn Đông và Type 055, tổ hợp trên tàu Phúc Kiến có 12 nòng, chia đều hai bên tháp, đặc biệt ở giữa còn tích hợp một pháo tự động cỡ 30 mm – tăng thêm khả năng đối phó mục tiêu mặt nước và mục tiêu bay tầm thấp.

Với 4 tổ hợp bố trí xung quanh, tàu Phúc Kiến đã hình thành hệ thống phòng thủ cự ly gần tích hợp đạn – pháo, có thể đánh chặn đồng thời mối đe dọa từ dưới nước và không gian tầm thấp như UAV, phương tiện lặn hay xuồng cảm tử.

Một tổ hợp vũ khí gồm pháo phòng không và hai cụm ống phóng đạn 55 mm. Ảnh: QQnews.

Mạng phòng thủ đa tầng

Tính đến thời điểm hiện tại, có ít nhất 5 loại vũ khí phòng thủ trên tàu Phúc Kiến đã lộ diện qua ảnh: Tổ hợp pháo chống người nhái 12 nòng; hai tổ hợp chống ngư lôi 6 nòng, cỡ 324 mm; tên lửa phòng không HQ-10 (24 ống phóng); pháo phòng thủ cận chiến 1130 (30 mm, 11 nòng); tổ hợp rocket đa dụng 122 mm (24/32 ống)

Những hệ thống này được giới quân sự đánh giá phối hợp tạo thành mạng phòng thủ nhiều tầng, cung cấp khả năng bảo vệ toàn diện cho chiếc tàu sân bay có lượng choán nước hơn 80.000 tấn. Trong tác chiến, bên cạnh đội hình hộ tống gồm các khu trục hạm và hộ vệ hạm, với những loại vũ khí phòng thủ này, bản thân tàu Phúc Kiến đã có năng lực tự vệ đáng kể trước các đòn tấn công từ trên không, mặt nước và dưới nước.

Theo QQnews, NetEase