Ba Lan đặt Patriot vào trạng thái báo động cao sau khi 4 chiếc MiG-31 Nga áp sát không phận NATO

Không quân Ba Lan đã đặt các hệ thống phòng không tầm xa MIM-104 Patriot do Mỹ cung cấp tại sân bay Rzeszow–Jasionka vào trạng thái báo động cao, sau khi 4 tiêm kích MiG-31 Foxhound của Nga bay về phía tây trên vùng trời Biển Baltic.

Theo thông tin ban đầu, các máy bay này thuộc biến thể MiG-31I được thiết kế để mang theo tên lửa đạn đạo – loại vũ khí đã được Nga sử dụng tại chiến trường Ukraine nhằm vô hiệu hóa các hệ thống Patriot của Ukraine.

Dù những chiếc MiG-31 chỉ hoạt động trong không phận Nga, khả năng tấn công tầm xa cực mạnh của chúng vẫn khiến Warsaw đặc biệt lo ngại. Các khẩu đội Patriot Ba Lan và Đức tại Rzeszow tạo thành tầng phòng thủ cao nhất của lưới phòng thủ tên lửa và không quân đa quốc gia của NATO, vốn đã được mở rộng trong những tuần gần đây do cáo buộc máy bay không người lái Nga xâm nhập không phận Ba Lan.

Bệ phóng tên lửa đất đối không của hệ thống phòng không Patriot. Ảnh: MW.

MiG-31I mang theo phiên bản phóng từ trên không của tên lửa đạn đạo 9K720 thuộc hệ thống Iskander-M. Loại máy bay này đã được thử nghiệm chiến đấu rộng rãi nhằm vào nhiều mục tiêu có giá trị cao tại chiến trường Ukraine.

Vào tháng 5/2023, MiG-31I được ghi nhận là phương tiện đầu tiên phá hủy thành công một hệ thống Patriot. Đến đầu tháng 10 năm nay, các quan chức Ukraine và phương Tây được Financial Times trích dẫn cho biết việc đánh chặn đòn tấn công từ MiG-31I ngày càng khó khăn, khi các hệ thống Patriot của Ukraine chỉ đạt tỷ lệ đánh chặn khoảng 6% trước các đòn tấn công bằng MiG-31I và Iskander-M.

Điều này khiến giới phân tích đặt câu hỏi về hiệu quả thực tế của hệ thống Patriot Ba Lan và Đức nếu xảy ra xung đột trực tiếp.

Tên lửa của MiG-31I có thể trang bị đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân, khiến máy bay đóng vai trò then chốt trong một kịch bản tấn công hạt nhân tiềm tàng.

MiG-31I tiếp nhiên liệu trên không trong cuộc không kích vào Ukraine. Ảnh: MW.

Tính cơ động tác chiến của MiG-31I tiếp tục tăng cường sau khi được bổ sung khả năng tiếp nhiên liệu trên không vào năm 2023. Đến tháng 10/2025, tiêm kích này lần đầu tiên được xác nhận đã phóng tên lửa tấn công các mục tiêu Ukraine từ những căn cứ sâu trong nội địa Nga, hoạt động cùng máy bay tiếp dầu Il-78 để bay xa hơn và lượn vòng lâu hơn trước khi khai hỏa.

MiG-31I đi vào biên chế từ năm 2022 dưới dạng một biến thể nâng cấp của MiG-31K và ngoài việc mang tên lửa đạn đạo, nó còn có khả năng phóng tên lửa chống vệ tinh.

MiG-31 được xem là nền tảng phóng tên lửa lý tưởng nhờ tốc độ hành trình trên Mach 2, trần bay rất cao gần tầng không gian và khả năng mang tải trọng lớn, giúp nó phóng được các loại tên lửa đạn đạo hoặc chống vệ tinh nặng.

Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga MiG-31I. Ảnh: MW.

Dù dây chuyền sản xuất MiG-31 đã dừng từ năm 1994, Nga vẫn còn hàng trăm khung thân máy bay được chế tạo từ thời Liên Xô. Điều này cho phép lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đưa các tiêm kích MiG-31DZ có khả năng tiếp nhiên liệu trên không ra khỏi kho lưu trữ và nâng cấp chúng lên chuẩn MiG-31I để tiếp tục mở rộng đội hình.

Các biến thể MiG-31K và MiG-31I từng được triển khai ngoài lãnh thổ Nga tại Syria, Belarus và vùng lãnh thổ Kaliningrad – nơi có biên giới giáp Ba Lan. Song song đó, biến thể đánh chặn MiG-31BM cũng đóng vai trò chủ lực trong xung đột Nga–Ukraine và được đánh giá là một trong những máy bay chiến đấu mạnh nhất của Nga trong tác chiến không đối không tầm xa.

Theo MW