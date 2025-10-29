Thuyết âm mưu độc hại về giới tính đẩy Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron vào khủng hoảng tâm lý

Con gái của Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron khai trước tòa rằng mẹ mình rơi vào tình trạng lo âu sâu sắc vì tin đồn “là đàn ông”. Phiên tòa xét xử 10 người quấy rối mạng đang thu hút sự chú ý lớn ở Pháp.

Con gái của Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron hôm 28/10 đã khai trước tòa án Paris rằng mẹ bà hiện đang phải chịu “nỗi lo âu sâu sắc” vì những tin đồn ác ý, sai sự thật về giới tính của bà.

Bà Tiphaine Auzière, 41 tuổi, nói rằng việc bà ra làm chứng tại phiên tòa là rất quan trọng, nơi 10 người bị buộc tội có hành vi quấy rối trực tuyến đối với vị Đệ nhất phu nhân 72 tuổi vì phát tán những gì các công tố viên mô tả là “những bình luận ác ý” liên quan đến giới tính và xu hướng tình dục của bà.

“Không có một tuần nào mà mẹ tôi không bị quấy rối, không một ai trong đời sống cá nhân hay nghề nghiệp của bà lại không nhắc đến những cáo buộc đó”, bà Auzière nói.

Bà mô tả cách mẹ mình phải liên tục chú ý đến việc ăn mặc hoặc cách xuất hiện nơi công cộng vì sợ rằng bất kỳ hình ảnh nào của bà cũng có thể bị “bóp méo” và sử dụng làm vũ khí trên mạng. Việc bị tấn công mạng liên tục đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần của bà Brigitte Macron, bà Auzière cho biết, đồng thời nói thêm rằng “tình trạng suy giảm này” đã được xác nhận qua các đánh giá y tế.

“Mẹ tôi đọc những dòng tweet được gửi đến bà, nhưng giờ bà không muốn đọc nữa”, bà Auzière chia sẻ.

Là con út trong số 3 người con của bà Brigitte Macron với người chồng đầu André-Louis Auzière, bà Tiphaine nói rằng những cuộc tấn công này cũng khiến cả gia đình bị tổn thương sâu sắc. Bà cho biết mẹ mình “rất đau lòng khi các cháu phải nghe những điều đó” và “không biết làm sao để khiến nó dừng lại”.

Vụ việc liên quan đến đơn khiếu nại pháp lý do luật sư của Đệ nhất phu nhân đệ trình vào tháng 8/2024, cáo buộc hành vi quấy rối trên mạng, dẫn đến hai đợt bắt giữ vào tháng 2 và tháng 3/2025.

Các cuộc điều tra ban đầu đã xác định nhiều tuyên bố sai lệch về giới tính và xu hướng tình dục của bà Brigitte Macron, cũng như những bình luận mô tả về sự chênh lệch tuổi tác giữa bà và Tổng thống Emmanuel Macron, theo lời công tố viên. Phiên tòa dự kiến kéo dài hai ngày và phán quyết sẽ được đưa ra sau đó.

Trong số 8 nam và 2 nữ nghi phạm bị đưa ra xét xử có một quan chức dân cử, một chủ phòng tranh, một chuyên gia công nghệ thông tin, một giáo viên, một nhà quản lý bất động sản và một doanh nhân. Tất cả đều trong độ tuổi từ 41 đến 60.

Theo đài BFMTV, một trong những bị cáo là ông Aurélien Poirson-Atlan, 41 tuổi, giám đốc quảng cáo, người sử dụng biệt danh “Zoé Sagan” trên mạng xã hội. Tài khoản X (trước đây là Twitter) của ông này hiện đã bị đình chỉ, từng là chủ đề của nhiều đơn khiếu nại và thường được liên kết với các nhóm thuyết âm mưu.

Nếu bị kết tội, các bị cáo có thể phải đối mặt với mức án lên tới 2 năm tù.

Phiên tòa diễn ra vào thời điểm 3 tháng sau khi Tổng thống Emmanuel Macron và Đệ nhất phu nhân đệ đơn kiện 22 tội danh phỉ báng tại bang Delaware (Mỹ) chống lại nhà bình luận cánh hữu Candace Owens, người lan truyền cáo buộc rằng bà Brigitte Macron “có thể là đàn ông”.

Đơn kiện tại Delaware cáo buộc Owens đã “tiến hành một chiến dịch bôi nhọ dai dẳng kéo dài suốt 1 năm nhằm vào vợ chồng Tổng thống Macron”.

Hồi tháng 3, nhà bình luận bảo thủ này đã làm sống lại thuyết âm mưu đó trong một đoạn video trên YouTube có tiêu đề “Đệ nhất phu nhân Pháp là đàn ông?”, theo nội dung đơn kiện. Được quảng bá rộng rãi trên nền tảng X, Owens tuyên bố rằng thuyết âm mưu này “có thể là bê bối chính trị lớn nhất trong lịch sử”.

Kể từ đó, Owens đã đăng nhiều video khác về bà Brigitte Macron cho gần 4,5 triệu người theo dõi trên YouTube, bao gồm cả một seri nhiều phần mang tên “Becoming Brigitte” (“Trở thành Brigitte”).

Theo CNN