Túi xách của nữ Thủ tướng Nhật Bản khiến dân mạng phát cuồng, thương hiệu 145 năm tuổi "cháy hàng"

Chiếc túi Grace Delight Tote của thương hiệu Hamano, được Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi sử dụng, đã gây sốt toàn quốc, khiến nhà sản xuất 145 năm tuổi ngập trong đơn hàng.

Chiếc túi mà nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, bà Sanae Takaichi, thường mang theo đã trở thành hiện tượng mạng, đưa một thương hiệu đồ da 145 năm tuổi bất ngờ bước vào tâm điểm chú ý của thế giới và cộng đồng mạng.

Người dùng mạng xã hội nhanh chóng nhận ra chiếc túi xách mà bà Takaichi hay cầm khi bước vào dinh Thủ tướng chính là mẫu “Grace Delight Tote” của hãng Hamano, một nhà sản xuất đồ da lâu đời ở Nhật Bản. Các sản phẩm của Hamano từ lâu đã được các thành viên hoàng gia Nhật ưa chuộng.

Có giá 136.000 yên (khoảng 895 USD), chiếc túi đã gây “bão mạng”, khiến lượng đơn đặt hàng đổ về trụ sở Hamano ở tỉnh Nagano tăng vọt. Theo giới thiệu trên website công ty, dù được làm hoàn toàn từ da, túi chỉ nặng 700 gram và được thiết kế để “kết hợp hoàn hảo giữa sự thanh lịch và tính thực dụng”.

Trên trang web chính thức, Hamano cho biết hãng đang nhận được “số lượng đơn hàng khổng lồ” sau khi hình ảnh của bà Takaichi cùng chiếc túi xuất hiện tràn ngập trên mạng xã hội và các bản tin trong nước cũng như quốc tế. Do nhu cầu tăng vọt, các lô hàng hiện bị hoãn tới cuối tháng 4, và công ty đã lên tiếng xin lỗi vì chậm phản hồi khách hàng.

Bà Takaichi không phải là nữ chính trị gia đầu tiên khiến doanh số của một thương hiệu nhỏ tăng mạnh nhờ lựa chọn thời trang của mình. Thông thường, các nữ chính khách hay chọn những nhãn hàng xa xỉ truyền thống, nhưng những lựa chọn khác biệt – như việc Hạ nghị sĩ Mỹ Alexandria Ocasio-Cortez sử dụng túi Telfar vào năm 2020 – có thể thay đổi vận mệnh của các nhà bán lẻ nhỏ.

Ở tuổi 64, bà Takaichi được biết đến là người ngưỡng mộ cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher, vốn nổi tiếng với những chiếc túi có cấu trúc cứng cáp của thương hiệu Anh Launer. Tuy nhiên, sở thích cá nhân của bà Takaichi lại khá khác biệt: bà yêu thích nhạc heavy metal, xe hơi và mô tô.

Các cuộc khảo sát cho thấy bà Takaichi được giới trẻ đặc biệt yêu thích, dù chưa rõ nhóm tuổi nào đang chạy theo phong cách phụ kiện của bà.

Theo chuyên gia văn hóa và hàng xa xỉ Kaori Nakano, hiện là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Aoyama Gakuin ở Tokyo, mẫu túi của Hamano hấp dẫn phụ nữ làm việc chuyên nghiệp đang tìm kiếm một chiếc túi tiện dụng có thể đựng laptop và vật dụng hàng ngày mà vẫn kín đáo.

“Đó là một lựa chọn vững chắc và đáng tin cậy cho phụ nữ ở vị trí quản lý”, bà Nakano nhận định. “Mức giá của Hamano cũng tương đối dễ tiếp cận nếu so với các thương hiệu ngoại cùng chất lượng”.

Ngoài chiếc túi Hamano, bà Takaichi thường xuyên diện trang phục của nhà thiết kế Nhật Jun Ashida, bà Nakano cho biết thêm.

“Khi chọn mặc đồ của nhà thiết kế Nhật và mang túi do người Nhật làm ra, bà Takaichi đang gửi đi một thông điệp rõ ràng về lòng yêu nước và sự ủng hộ đối với ngành công nghiệp trong nước”, bà Nakano nói. “Và rõ ràng, điều đó đang mang lại hiệu quả”.

