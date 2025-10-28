Liên đoàn Trượt băng Quốc tế điều tra cặp đôi Trung Quốc ôm “tên lửa DF-61” trên sân băng

Liên đoàn Trượt băng Quốc tế (ISU) mở điều tra sau khi cặp Ren Junfei và Xing Jianing bị ghi hình cùng món đồ chơi hình tên lửa DF-61 trong giải Cup of China, gây tranh cãi quốc tế.

Liên đoàn Trượt băng Quốc tế (ISU) đã mở cuộc điều tra sau khi một cặp đôi trượt băng nghệ thuật của Trung Quốc bị ghi hình cùng một món đồ chơi có hình dạng giống tên lửa đạn đạo trong một sự kiện Grand Prix.

Sự việc xảy ra tại giải Cup of China hôm 25/10, khi đoạn video truyền hình cho thấy Ren Junfei và Xing Jianing ngồi chờ điểm số bên cạnh một món đồ chơi mềm cỡ lớn có hình tên lửa Trung Quốc, có nhãn “DF-61”. Cặp đôi được cho là đã cùng huấn luyện viên giơ món đồ chơi này lên một lúc, trước khi đặt nó lên đùi của Xing.

DF-61 là loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới được Trung Quốc công bố, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với tầm hoạt động ước tính từ 12.000 đến 15.000 km. Vũ khí này lần đầu tiên được giới thiệu trong cuộc duyệt binh quân sự tháng trước của Trung Quốc, kỷ niệm 80 năm chiến thắng Nhật Bản và kết thúc Thế chiến II, nơi Bắc Kinh trình diễn hàng loạt công nghệ quân sự tiên tiến nhất của mình.

ISU cho biết họ “nhận thức được việc một món đồ chơi không phù hợp dường như đã nằm trong số các vật được ném xuống băng bởi khán giả” và “sau đó được các vận động viên vừa biểu diễn cầm lên”. Liên đoàn khẳng định sẽ “điều tra thêm về vụ việc này”.

Ren và Xing xếp hạng thứ 8 trong cuộc thi, trong khi danh hiệu vô địch nội dung múa đôi trên băng thuộc về bộ đôi người Mỹ Madison Chock và Evan Bates.

Các món đồ chơi mềm hình tên lửa, bao gồm cả mô hình của DF-61, đã trở nên phổ biến trên mạng sau cuộc duyệt binh nói trên. Những chiếc gối hoặc bản sao mềm của loại tên lửa này hiện được bán trên các nền tảng thương mại như eBay với giá khoảng 30 USD.

Theo RT