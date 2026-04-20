Thương mại dầu mỏ toàn cầu thiệt hại 50 tỷ USD sau 50 ngày chiến tranh

Theo ước tính của hãng tin Reuters và các nhà phân tích, trong 50 ngày kể từ khi chiến tranh Iran bùng nổ hôm 28/2, do eo biển Hormuz bị phong tỏa trên thực tế, thế giới đã mất sản lượng dầu hơn 500 triệu thùng. Ngay cả khi eo biển này được mở lại, quá trình khôi phục sản lượng và lưu thông dầu mỏ vẫn sẽ rất chậm; dư chấn của cuộc khủng hoảng có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.

Sau khi eo Hormuz bị phong tỏa, dầu thô của nhiều quốc gia sản xuất tại Vịnh Ba Tư không thể xuất khẩu, buộc phải lưu trữ trong nước. Khi kho chứa đạt giới hạn, họ chỉ còn cách giảm sản lượng. Dữ liệu từ Kpler - công ty phân tích dữ liệu và cung cấp thông tin thị trường năng lượng – hàng hóa toàn cầu - cho thấy kể từ cuối tháng 2, thị trường dầu mỏ toàn cầu đã mất hơn 500 triệu thùng dầu thô và condensate (khí ngưng tụ). Nếu tính theo giá trung bình khoảng 100 USD/thùng, thiệt hại lên tới 50 tỷ USD.

Ông Mowatt, giám đốc phân tích của Wood Mackenzie - công ty nghiên cứu và tư vấn toàn cầu về năng lượng, tài nguyên và hàng hóa - cho biết lượng thất thoát này tương đương với việc ngành hàng không toàn cầu ngừng hoạt động 10 tuần, hoặc toàn bộ phương tiện giao thông trên thế giới ngừng chạy 11 ngày, hoặc toàn bộ nền kinh tế toàn cầu không sử dụng dầu trong 5 ngày.

Theo Reuters, con số này tương đương gần 1 tháng nhu cầu xăng dầu của Mỹ, hoặc hơn 1 tháng nhu cầu của toàn châu Âu; cũng tương đương 6 năm tiêu thụ dầu của quân đội Mỹ (dựa trên mức khoảng 80 triệu thùng năm 2021), hoặc khoảng 4 tháng nhiên liệu của ngành vận tải biển toàn cầu.

Trong tháng 3, sản lượng dầu thô hàng ngày bị mất của các nước Arab vùng Vịnh Ba Tư lên tới khoảng 8 triệu thùng/ngày, gần bằng tổng sản lượng của hai “ông lớn” ExxonMobil và Chevron. Kuwait và Iraq chịu thiệt hại đặc biệt lớn do thiếu tuyến xuất khẩu thay thế ngoài eo Hormuz.

Trong khi đó, Saudi Arabia, Qatar, Các Tiểu vương Ả Rập Thống nhất (UAE) Bahrain và Oman trong tháng 3–4 chỉ sản xuất tổng cộng khoảng 4,1 triệu thùng nhiên liệu máy bay/ngày, giảm mạnh so với 19,6 triệu thùng/ngày của tháng 2.

Dữ liệu của Kpler cũng cho thấy từ tháng 4, tồn kho dầu thô trên đất liền toàn cầu đã giảm khoảng 45 triệu thùng so với cuối tháng 2; từ cuối tháng 3, sản lượng bị gián đoạn đạt khoảng 12 triệu thùng/ngày.

Các chuyên gia nhận định, ngay cả khi chiến tranh kết thúc và vận chuyển qua eo Hormuz trở lại bình thường, các mỏ dầu nặng tại Kuwait và Iraq có thể phải cần 4–5 tháng mới có thể phục hồi hoàn toàn. Do đó, trong suốt mùa hè (tháng 6–8), thế giới vẫn sẽ phải tiếp tục sử dụng dầu từ kho dự trữ.

Ngoài ra, cơ sở hạ tầng năng lượng tại khu tổ hợp khí hóa lỏng (LNG) Ras Laffan của Qatar có thể phải mất nhiều năm mới có thể khôi phục hoàn toàn hoạt động được.

Theo Worldjournal