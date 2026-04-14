Chiến tranh Mỹ-Israel với Iran có thể đẩy 32 triệu người vào cảnh nghèo đói

Báo cáo của Liên Hợp Quốc cảnh báo chiến tranh Mỹ - Israel với Iran có thể khiến 32 triệu người rơi vào nghèo đói, tác động lan tới 162 quốc gia và đẩy giá dầu vượt 100 USD/thùng.

Cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran có thể đẩy tới 32 triệu người rơi vào cảnh nghèo đói trên toàn thế giới, bất chấp lệnh ngừng bắn tạm thời hiện nay, khi các cú sốc kinh tế toàn cầu lan rộng vượt xa khu vực xung đột, theo một báo cáo mới của Liên Hợp Quốc.

Trong báo cáo công bố hôm đầu tuần, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) cho biết tác động của cuộc chiến có thể lan tới 162 quốc gia, trong đó gánh nặng lớn nhất sẽ đè lên các nền kinh tế thu nhập thấp và phụ thuộc nhập khẩu. Báo cáo cũng cảnh báo về “những tổn hại dài hạn đáng kể đối với các quốc gia nghèo ở xa chiến sự”.

Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Alexander De Croo nhận định cuộc chiến, hiện đã bước sang tuần thứ sáu, là “sự phát triển đi ngược chiều”.

“Xung đột có thể phá hủy trong vài tuần những gì các quốc gia xây dựng suốt nhiều năm”, ông giải thích. “Cú sốc từ việc leo thang xung đột tại Trung Đông không chỉ giới hạn ở các nước bị ảnh hưởng trực tiếp, mà còn giáng mạnh nhất vào những quốc gia có ít dư địa tài khóa nhất để ứng phó với giá năng lượng và thực phẩm tăng cao”.

Báo cáo cho biết những khu vực dễ tổn thương nhất trước làn sóng tác động này gồm các nước vùng Vịnh, châu Á, châu Phi cận Sahara và các quốc đảo nhỏ đang phát triển. Báo cáo nhấn mạnh xung đột hiện đã bước vào giai đoạn “kéo dài”, và càng tiếp diễn lâu thì nguy cơ nhiều quốc gia rơi vào nghèo đói càng lớn.

UNDP cho rằng giá nhiên liệu và lương thực leo thang đang buộc các chính phủ phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn giữa việc ổn định nền kinh tế và duy trì chi tiêu cho y tế, giáo dục cũng như an sinh xã hội.

Cơ quan này kêu gọi triển khai các chương trình hỗ trợ tiền mặt có mục tiêu để bảo vệ nhóm dân cư dễ tổn thương nhất, ước tính cần tới 6 tỷ USD để giảm thiểu những tác động nghiêm trọng nhất. Đồng thời, UNDP cảnh báo không nên áp dụng trợ giá diện rộng vì biện pháp này kém hiệu quả và không bền vững về tài khóa.

Trung tâm của cú sốc kinh tế toàn cầu là eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược nơi khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ thế giới đi qua. Tình trạng gián đoạn và phong tỏa tại đây đã đẩy giá dầu vượt 100 USD/thùng.

Eo biển Hormuz cũng là tuyến vận chuyển quan trọng đối với phân bón và khí đốt tự nhiên, nên việc bị đóng cửa trên thực tế đang đe dọa nghiêm trọng tới nông nghiệp toàn cầu.

Cuộc chiến đến nay đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng trên khắp Trung Đông, bao gồm cả Lebanon, nơi Israel vẫn tiếp tục không kích bất chấp lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Xung đột cũng khiến khoảng 3,2 triệu người tại Iran phải di dời và hơn 1 triệu người tại Lebanon buộc phải rời bỏ nhà cửa.

Theo RT