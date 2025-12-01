Thực hiện "Chiến dịch Quang Trung", bộ đội "thần tốc" xây dựng lại nhà cho người dân ở rốn lũ

Lấy tên "Chiến dịch Quang Trung", sáng 1/12, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã ra quân hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ tại 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Trong chiến dịch này sẽ có 403 căn nhà của các hộ dân bị thiệt hại tại ba tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa sẽ được dựng lại, giúp người dân sớm trở lại với cuộc sống thường nhật.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk, mưa lũ diễn ra trên địa bàn tỉnh từ 15/11-21/11 đã làm 71 người chết và mất tích, ước tính thiệt hại kinh tế khoảng 5.500 tỉ đồng.

Hơn 150.000 ngôi nhà bị ngập sâu trong nước, trong đó có 684 ngôi nhà sập đổ, hư hỏng nặng không thể sửa chữa. Nhiều gia đình mất toàn bộ nơi cư trú, cuộc sống bị đảo lộn chỉ trong vài ngày. Trong bối cảnh đó, việc dựng lại nhà ở cho người dân là yêu cầu cấp thiết, nhân văn.

Quang cảnh lễ ra quân hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk.

Theo kế hoạch, quân đội sẽ tham gia xây dựng 403 căn nhà cho các hộ dân bị thiệt hại tại 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa. Riêng tại Đắk Lắk, quân đội xây dựng 263 căn nhà.

Trong đó, các đơn vị thuộc Quân khu 5 đảm nhiệm 100 căn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk xây dựng 10 căn. Các đơn vị khác thuộc Bộ Quốc phòng triển khai 153 căn còn lại.

Kinh phí thực hiện dự kiến huy động từ ngân sách Trung ương, địa phương, doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác, mỗi căn tối thiểu 170 triệu đồng. Để triển khai nhiệm vụ, Quân khu 5 tổ chức 155 đội xây dựng. Mỗi đội 15 - 17 cán bộ chiến sĩ, trong đó có 3 - 4 thợ xây tay nghề cao (riêng tại Đắk Lắk là 100 đội).

Lực lượng quân đội huy động máy móc để dựng lại nhà cho dân vùng lũ

Chia sẻ với địa phương, thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5 cho biết việc dựng nhà mới cho dân không chỉ là xây dựng công trình vật chất mà là xây dựng lại niềm tin, xây dựng lại nền tảng để bà con vươn lên sau thiên tai.

Chính vì vậy, Phó Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu các đơn vị tổ chức lực lượng chặt chẽ, thi công khoa học, đúng tiến độ, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn trong mọi khâu. Cùng với đó, chính quyền địa phương cần phối hợp bảo đảm mặt bằng, giám sát tiến độ. Các hộ dân cần tích cực phối hợp, giữ gìn ngôi nhà khi hoàn thành để trở thành điểm tựa vững chắc cho gia đình.

Sẽ có 403 căn nhà cho các hộ dân bị thiệt hại tại 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa được dựng lại để người dân ăn Tết.

Bên cạnh việc đánh giá cao sự vào cuộc nhanh chóng của Quân khu 5 và các đơn vị quân đội trong công tác cứu hộ cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cho rằng, chương trình xây dựng nhà ở cho người dân lần này không chỉ có ý nghĩa vật chất mà còn là sự sẻ chia, giúp đỡ tinh thần đối với người dân vùng lũ; đồng thời đặt mục tiêu đảm bảo tất cả các hộ mất nhà đều có nơi ở ổn định, an toàn, có thể đón Tết trong mái nhà mới.