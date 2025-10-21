Chủ tịch Arobid Trần Văn Chín tiết lộ “chìa khóa số” giúp doanh nghiệp Việt vươn ra thế giới

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Arobid đã chia sẻ với VietTimes về hành trình xây dựng nền tảng thương mại điện tử B2B tích hợp triển lãm số, giúp doanh nghiệp Việt kết nối thị trường toàn cầu, tạo ra giá trị thực từ công nghệ Make in Vietnam.

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid.

“Chìa khóa số” mở rộng thị trường toàn cầu cho doanh nghiệp Việt

- Arobid vừa được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 với giải pháp Arobid TradeXpo, ông có thể chia sẻ về ý tưởng hình thành và giá trị thực tế của giải pháp này?

- Arobid TradeXpo không phải là “triển lãm số để trưng bày”, mà là công nghệ triển lãm trực tuyến tích hợp trên nền tảng thương mại điện tử B2B toàn cầu Arobid, giúp doanh nghiệp Việt lan tỏa thương hiệu, kết nối thị trường và tạo doanh thu thật.

Điểm nổi bật của TradeXpo nằm ở việc ứng dụng công nghệ VR 360 độ trong gian hàng số, cùng hệ thống AI-powered matchmaking cho phép tự động phân tích dữ liệu và gợi ý đối tác phù hợp.

Doanh nghiệp có thể kết nối 24/7 qua B2B Marketplace, tham gia B2B Matching 1:1 hoặc 1:n, đồng thời khai thác báo cáo phân tích chuyên sâu để dự báo xu hướng thị trường.

Trong khi nhiều ý tưởng nghe có vẻ tương tự, Arobid là nền tảng đầu tiên tại Việt Nam thực hiện trọn vẹn hành trình, từ công nghệ, triển khai đến hiệu quả thương mại toàn cầu. Những giá trị đó giúp Arobid được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025.

Trong đó, Promocen.Arobid.com - nền tảng được xây dựng như cánh cửa kết nối trực tiếp với Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương, giúp lan tỏa đến 195 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời kết nối hệ thống Thương vụ Việt Nam tại các nước, quảng bá sản phẩm doanh nghiệp Việt ra thế giới và thu hút thông tin thương mại quốc tế ngược trở lại Việt Nam.

Triển lãm Arobid TradeXpo mang lại cơ hội kết nối với nhà mua hàng quốc tế và nâng cao hình ảnh thương hiệu toàn cầu, hoạt động suốt 365 ngày trên nền tảng Arobid.com.

- Trong quá trình triển khai một mô hình còn rất mới như Arobid TradeXpo, Arobid gặp phải những khó khăn gì và đã khắc phục ra sao?

- Làm cái mới bao giờ cũng khó. Arobid TradeXpo là mô hình sàn giao thương số hóa toàn bộ quy trình xúc tiến thương mại, từ kết nối - trưng bày - giao dịch - ký kết, nên khi bắt đầu, khó khăn lớn nhất là thay đổi tư duy của chính các bên tham gia. Doanh nghiệp vẫn quen với hội chợ truyền thống, còn cơ quan quản lý thì chưa có nhiều khung pháp lý, chuẩn dữ liệu hay quy trình số cho loại hình này.

Thách thức của chúng tôi không chỉ nằm ở công nghệ, mà ở thói quen tiếp cận công nghệ mới của doanh nghiệp. Arobid đã kiên trì đồng hành, tổ chức các chương trình trải nghiệm, hướng dẫn, và cung cấp giải pháp “chìa khóa trao tay” để họ có thể tham gia nhanh nhất vào môi trường triển lãm số.

Bên cạnh đó, về kỹ thuật, việc xây dựng một nền tảng có khả năng tích hợp dữ liệu doanh nghiệp, sản phẩm, gian hàng 3D và giao dịch trực tuyến đòi hỏi năng lực công nghệ rất cao, trong khi nguồn lực ban đầu còn hạn chế.

Để khắc phục, Arobid chọn cách đi từng bước chắc chắn, xây dựng các module nhỏ, song song với việc đào tạo doanh nghiệp sử dụng nền tảng, giúp họ thấy được lợi ích thực tế - tiết kiệm chi phí, mở rộng thị trường, minh bạch dữ liệu.

Một yếu tố quan trọng khác là hợp tác. Arobid chủ động phối hợp với các Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến thương mại và các tổ chức quốc tế để hoàn thiện mô hình, bảo đảm phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước và xu hướng toàn cầu.

Nhờ sự kiên trì và đồng hành của các đối tác, Arobid TradeXpo đến nay đã đi qua giai đoạn thử nghiệm, chứng minh được hiệu quả và bắt đầu được nhân rộng. Với chúng tôi, mỗi khó khăn đều là một bài học quý, giúp mô hình ngày càng hoàn thiện hơn.

Nhiều công nghệ mới được ứng dụng trên nền tảng Arobid TradeXpo mang khát vọng chinh phục và kết nối thương mại toàn cầu.

- Xin ông chia sẻ cụ thể hơn về hiệu quả thực tế của các giải pháp Arobid đã triển khai?

- Hiệu quả lớn nhất mà Arobid mang lại không chỉ nằm ở con số hay quy mô giao dịch, mà là sự thay đổi rõ nét trong nhận thức và hành động của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Từ chỗ e dè trước công nghệ, nhiều doanh nghiệp đã chủ động tiếp cận các nền tảng số, coi chuyển đổi số là cơ hội để tái cấu trúc và phát triển bền vững hơn.

Từ các nền tảng của Arobid, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực nông sản, thủ công mỹ nghệ, dệt may, logistics… đã tăng cường xuất khẩu, mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đặc biệt, Arobid TradeXpo đã chứng minh hiệu quả vượt trội khi giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí xúc tiến thương mại, mở rộng tệp khách hàng tiềm năng, đồng thời duy trì kết nối 24/7 mà không bị giới hạn bởi không gian hay thời gian. Các gian hàng số, hội chợ trực tuyến và công cụ phân tích dữ liệu trên nền tảng giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường nhanh hơn, chính xác hơn và minh bạch hơn.

Nói cách khác, Arobid không chỉ xây dựng một nền tảng thương mại số, mà đang góp phần hình thành một hệ sinh thái xúc tiến thương mại thông minh, nơi công nghệ trở thành đòn bẩy giúp doanh nghiệp Việt bước ra thế giới một cách chủ động, bền vững.

Tham vọng kiến tạo hệ sinh thái xúc tiến thương mại thông minh

- Arobid có kế hoạch ứng dụng AI, Big Data hay Blockchain vào hệ thống của mình như thế nào, thưa ông?

- Ứng dụng công nghệ mới là bước đi tất yếu trong hành trình phát triển của Arobid. Chúng tôi đã có lộ trình triển khai rất cụ thể để tích hợp ba công nghệ nền tảng: AI, Big Data và Blockchain vào hệ sinh thái Arobid.

Cụ thể, AI sẽ được ứng dụng trong phân tích hành vi người dùng, gợi ý kết nối và tối ưu trải nghiệm cá nhân hóa cho doanh nghiệp. Big Data giúp chúng tôi quản trị và dự báo xu hướng thị trường, phân tích nhu cầu sản phẩm – ngành hàng để doanh nghiệp có thể ra quyết định nhanh và chính xác hơn.

Trong khi đó, Blockchain đóng vai trò đảm bảo tính minh bạch và an toàn của giao dịch, đặc biệt trong các hoạt động ký kết, chứng nhận xuất xứ và lưu trữ dữ liệu thương mại.

Mục tiêu của Arobid không chỉ là một nền tảng giao thương điện tử, mà là một hệ sinh thái xúc tiến thương mại thông minh, nơi công nghệ được ứng dụng đồng bộ để mang lại giá trị thực và sự tin cậy cho doanh nghiệp Việt.

- Xin ông chia sẻ câu chuyện phát triển của hệ sinh thái Arobid và định hướng mở rộng trong thời gian tới?

- Chiến lược phát triển của Arobid thể hiện rất rõ định hướng đồng hành cùng Chính phủ, cùng địa phương, vì sự thịnh vượng chung của quốc gia. Arobid luôn phối hợp chặt chẽ với Cục Xúc tiến Thương mại – Bộ Công Thương, Sở Công Thương TP.HCM, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC), Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA), Hội Doanh nghiệp Khu vực Trung tâm Sài Gòn (SCBA), cùng nhiều hiệp hội trong và ngoài nước để đưa công nghệ triển lãm và thương mại điện tử B2B vào thực tiễn.

Ở tầm quốc tế, Arobid chọn Singapore - trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực – làm điểm đến cho nền tảng thương mại điện tử B2B song phương Việt Nam - Singapore (Vietnamsgp.arobid.com), mở ra cầu nối hợp tác xuyên biên giới.

Nền tảng VietnamUsa.Arobid.com đã ra mắt ngày 8/8/2025, chuẩn bị cho sự kiện giới thiệu tại Mỹ vào năm 2026.

Trong nước, Arobid đồng hành cùng chính quyền phường An Lạc (TP.HCM) xây dựng nền tảng phuonganlac.arobid.com, làm hạt nhân để lan tỏa mô hình này ra các phường, xã, tỉnh trên cả nước.

Toàn bộ chiến lược phát triển của Arobid được xây dựng trên nền tảng “Bộ tứ Nghị quyết” của Đảng và Chính phủ, đặc biệt bám sát Nghị quyết 57 và Nghị quyết 68, với khát vọng góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia thịnh vượng vào năm 2045 - đúng tinh thần “Kỷ nguyên vươn mình” của dân tộc Việt Nam.

Ông Nguyễn Hải Triều, Giám đốc điều hành đại diện Arobid nhận Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025.

- Việc tham gia và thành công tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 vừa qua có ý nghĩa như thế nào với tập thể Arobid?

- Với chúng tôi, giá trị lớn nhất của giải thưởng này không chỉ ở danh hiệu, mà ở sự ghi nhận cho một hành trình sáng tạo công nghệ thực chất và đầy thách thức - từ ý tưởng khởi đầu, phát triển sản phẩm, thương mại hóa thành công, đến khi được người dùng tin tưởng và tạo ra giá trị doanh thu thực.

Đó là hành trình của niềm tin và sự kiên trì, được vun đắp bởi sự chung tay của Chính phủ, các cơ quan quản lý, báo chí, truyền thông và cộng đồng người dân Việt Nam - những người cùng “tiếp lửa” cho công nghệ Make in Vietnam vươn ra thế giới.

Mỗi người Việt Nam - dù ở bất cứ đâu - đều có thể trở thành “Đại sứ Thương hiệu Việt”, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước năng động, sáng tạo và hội nhập. Khi tinh thần ấy được nhân rộng, Việt Nam chắc chắn sẽ có thêm nhiều thương hiệu mạnh, nhiều sản phẩm công nghệ Make in Vietnam vươn tầm toàn cầu, đóng góp cho vị thế và niềm tự hào quốc gia trong kỷ nguyên số.

Giải thưởng VDA là nguồn động viên to lớn để chúng tôi tiếp tục nỗ lực, hoàn thiện hệ sinh thái thương mại số Arobid, đóng góp cho tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng VietTimes và Ban Tổ chức VDA trong việc lan tỏa các giá trị chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp Việt.

- Là người rất tâm huyết với thương mại điện tử xuyên biên giới và đã dẫn dắt Arobid có những sản phẩm thành công trên thị trường quốc tế sau thời gian ngắn triển khai, theo ông, yếu tố quan trọng nhất để một doanh nghiệp công nghệ thành công khi triển khai mô hình mới là gì?

- Yếu tố quan trọng nhất chính là tư duy lãnh đạo đổi mới. Công nghệ chỉ là công cụ, con người là linh hồn, nhưng người lãnh đạo với tư duy đổi mới và khát vọng bứt phá mới là nhân tố quyết định. Họ phải nhìn thấy được xu hướng, dám chấp nhận rủi ro, dám thử nghiệm và kiên trì theo đuổi mục tiêu dài hạn.

Khi công nghệ, con người và khát vọng được kết nối trong cùng một tầm nhìn, doanh nghiệp sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp. Đó chính là nền tảng cho mọi mô hình đổi mới thành công.

- Ông có thông điệp nào muốn gửi đến cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn nước rút chuyển đổi số hiện nay?

- Chuyển đổi số hôm nay không chỉ là xu hướng, mà là con đường sống còn để doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Mỗi doanh nghiệp Việt cần chủ động “chuyển mình” mạnh mẽ, dám thay đổi để thích ứng, bứt phá và hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế số toàn cầu.

Arobid luôn sẵn sàng đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt trên hành trình đó, bằng tri thức, công nghệ và sự thấu hiểu. Chúng tôi tin rằng, khi doanh nghiệp phát triển bền vững, người dân sẽ hạnh phúc hơn và quốc gia sẽ thịnh vượng hơn.

- Xin cảm ơn ông!