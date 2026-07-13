Khởi tố thêm 15 bị can vụ gian lận thi cử ở Tuyên Quang

Ngày 13/7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã khởi tố thêm 15 bị can cùng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đây là diễn biến mới nhất liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Như vậy, đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 19 bị can trong vụ án để phục vụ công tác điều tra. Danh tính những người vừa bị khởi tố chưa được cung cấp.

Trước đó công an đã bắt giữ khẩn cấp một giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Công an Tuyên Quang.

Theo thống kê trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tỉnh Tuyên Quang có 154 điểm 10 môn toán trên tổng số 17.589 thí sinh dự thi môn toán. Tổng điểm 10 môn toán của cả nước là 4.028.

Trong đó, có tới hơn 140 bài thi đạt điểm 10 toán tại tỉnh Tuyên Quang là học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang, chiếm hơn 95% số điểm 10 của toàn tỉnh.

Thông tin về kết quả điều tra ban đầu về sự việc trên, chiều 9/7, đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", liên quan đến vụ điểm 10 môn Toán bất thường tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Trong số các bị can đã bị khởi tố có ông Nguyễn Hà Duy (SN 1988), giáo viên Toán Trường THPT chuyên Tuyên Quang, thư ký Hội đồng thi; bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, Trưởng điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Hai bị can còn lại chưa được cơ quan công an công bố danh tính.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Trần Thị Thu Hằng đã chỉ đạo, Nguyễn Văn Huyên, định hướng một số cán bộ, giám thị thực hiện trái quy chế thi. Từ chỉ đạo này, ông Nguyễn Hà Duy đã vào phòng thi hướng dẫn, trực tiếp nhắc bài cho một số thí sinh trong quá trình làm bài môn Toán.