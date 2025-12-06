Thủ tướng yêu cầu hoàn thành sửa chữa, xây mới hơn 35.000 căn nhà cho dân vùng lũ trước Tết

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả bão lũ, hoàn thành việc sửa chữa 34.352 ngôi nhà hư hỏng và xây mới 1.628 căn bị sập đổ cho người dân trước Tết, bảo đảm mọi gia đình đều có chỗ ở, không ai bị bỏ lại phía sau.

Giá vàng biến động mạnh

Sáng 6/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 với chương trình thảo luận về nhiều nội dung quan trọng.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận nước ta còn những bất cập, hạn chế, một số vấn đề cần lưu ý: Sức ép điều hành về tỉ giá, lãi suất còn cao, đặc biệt trong bối cảnh tác động, ảnh hưởng, rủi ro bên ngoài gia tăng, nhất là lãi suất, tỉ giá. Hoạt động sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ; số doanh nghiệp ngừng hoạt động còn lớn (trên 205.000).



Các động lực tăng trưởng truyền thống chưa đạt kỳ vọng, giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu; xuất khẩu chịu ảnh hưởng tiêu cực chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ; đặc biệt tiêu dùng tháng 11 tăng 7,1%, thấp hơn các tháng trước-một phần do thiên tai, bão lũ); trong khi các động lực tăng trưởng mới cần thời gian để phát huy hiệu quả (như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn…).

Giá vàng biến động mạnh, tình hình thị trường bất động sản từng bước được cải thiện nhưng giá nhà đất còn cao; phát triển nhà ở xã hội chưa được như mong muốn. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ còn diễn biến phức tạp, nhất là trong dịp cuối năm.

Thể chế, pháp luật trong một số lĩnh vực còn vướng mắc; số lượng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện luật phải sửa đổi, bổ sung, ban hành là rất lớn (nhất là sau khi 60 luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10).

Thủ tướng nêu rõ những hạn chế, tồn tại do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan; đặc biệt là tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp; thiên tai, bão lũ ảnh hưởng rất nặng nề; việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thời gian đầu ở một số nơi phát sinh những bất cập...

Về định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành và đề nghị Bí thư, Chủ tịch các địa phương tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư...

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP.

Thủ tướng nhấn mạnh tư tưởng chỉ đạo là tất cả các thành viên Chính phủ, bộ trưởng, trưởng ngành, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các cấp, các ngành, công chức, viên chức ở mọi cấp phải làm việc hết trách nhiệm, hết sức lực, tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, tất cả vì đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đặc biệt tập trung công sức, lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão lũ, hoàn thành việc sửa chữa 34.352 ngôi nhà bị hư hỏng, xây mới 1.628 nhà bị sập đổ cho người dân, đến 31/12 phải xong nhà sửa chữa và đến 31/1/2026 phải xong nhà xây mới, để "mọi người đều có nhà, mọi gia đình đều có Tết, mọi cháu thiếu nhi có niềm vui, không để ai bị bỏ lại phía sau".

Chỉ đạo 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị tốt các nội dung để bế mạc Kỳ họp Quốc hội thứ 10, các đề án, dự án, báo cáo trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đại hội thi đua yêu nước, hướng tới Đại hội XIV của Đảng

Các bộ trưởng, trưởng ngành chủ động rà soát, chuẩn bị kỹ nội dung các đề án, dự án, báo cáo trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quốc hội theo phân công, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Chú trọng giải trình, tiếp thu ý kiến, hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

Thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản do Nhà nước quản lý

Về chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước chủ trì tập trung kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra; điều hành chính sách lãi suất, tỉ giá phù hợp, bảo đảm giá trị đồng tiền Việt Nam; tập trung vốn tín dụng cho sản xuất kinh doanh, các động lực tăng trưởng.

Chỉ đạo các ngân hàng thương mại thực hiện hiệu quả các gói tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên (như nhà ở xã hội, cho vay ưu đãi với người trẻ dưới 35 tuổi, phát triển hạ tầng chiến lược, khắc phục hậu quả lũ lụt); kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro (trong đó có lĩnh vực bất động sản), không để xảy ra rủi ro đối với từng tổ chức tín dụng và rủi ro hệ thống; khẩn trương trình cấp có thẩm quyền về việc nghiên cứu, thành lập sàn giao dịch vàng trong tháng 12/2025.

Về quản lý thị trường, giá cả, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ, theo dõi sát diễn biến tình hình, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hoá, dịch vụ, ổn định thị trường, giá cả, nhất là trong dịp cuối năm, không để thiếu hàng, sốt giá, găm hàng, đội giá.

Thủ tướng chỉ đạo nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Ảnh: VGP.

Trong các động lực tăng trưởng truyền thống, về đầu tư, Bộ Tài chính chủ trì phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công, phát huy vai trò của các Tổ công tác của Chính phủ; khẩn trương ban hành các Nghị định về thành lập, vận hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; thu hút mạnh FDI, đầu tư tư nhân; triển khai kịp thời phân bổ chi tiết dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Bộ Xây dựng chủ trì rà soát kỹ danh mục, tổ chức chu đáo lễ khánh thành, khởi công đồng loạt các công trình, dự án dịp 19/12; hoàn thiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn, phương thức lựa chọn đầu tư liên quan đến triển khai các dự án đường sắt; khẩn trương trình thành lập "Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất" do Nhà nước quản lý, hoàn thành trước 15/12.

Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện hồ sơ "Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay", báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/12; trình Chính phủ Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo trong tháng 12/2025.

Quyết liệt cải cách thủ tục hành chính; vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (hoàn thiện các văn bản quy định, hướng dẫn; xử lý trụ sở, tài sản công; bảo đảm cơ sở vật chất cho bộ máy theo mô hình mới…).

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài: NHNN thực hiện hiệu quả phương án xử lý các ngân hàng thương mại yếu kém. NHNN phải xử lý được việc cơ cấu lại Ngân hàng SCB trong tháng 12/2025; Bộ Tài chính, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 751, chuẩn bị triển khai ngay các cơ chế, giải pháp tháo gỡ cho gần 3.000 dự án tồn đọng sau khi được Bộ Chính trị cho chủ trương.

Các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo, hỗ trợ người có công, gia đình chính sách, người nghèo, người dân vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu vùng xa, nhất là trong dịp Tết. Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, hoàn thành và vượt mục tiêu xây 100.000 căn trong năm 2025.