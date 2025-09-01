"Bóng ma dưới biển" của Nga áp sát tàu sân bay Mỹ: Đội săn ngầm P-8 được điều động khẩn

Mỹ, Anh, Na Uy đồng loạt điều động máy bay P-8 săn ngầm ở Cực Bắc sau khi phát hiện tàu ngầm Nga có thể đe dọa tàu sân bay USS Gerald Ford.

Không quân Mỹ, Không quân Hoàng gia Anh và Không quân Hoàng gia Na Uy đã đồng loạt triển khai nhiều máy bay săn ngầm P-8 ở vùng Cực Bắc hôm 27/8, sau khi phát hiện sự hiện diện của một tàu ngầm Nga được cho là có thể đe dọa đến tàu sân bay USS Gerald Ford của Hải quân Mỹ đang hoạt động tại khu vực.

Theo nguồn tin được công bố mới đây, chỉ trong vòng 24 giờ sau đó, các phi đội Na Uy xuất phát từ căn cứ Evenes đã thực hiện ba chuyến bay, trong khi máy bay Anh cất cánh từ RAF Lossiemouth (Scotland) hoàn thành tám phi vụ. Số chuyến bay của Mỹ không được tiết lộ. Các nguồn phương Tây mô tả đây là “một đợt hoạt động bất thường, dày đặc và kéo dài”.

Hiện chưa rõ lớp tàu ngầm Nga nào có mặt, song mức độ cảnh giác cao độ nói trên được cho là do tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen – loại hiện đại và “êm” bậc nhất thế giới.

Máy bay tác chiến chống ngầm P-8 của Hải quân Mỹ. Ảnh: MW.

USS Gerald Ford được đánh giá là tàu sân bay hiện đại và mạnh nhất của phương Tây, hiện diện ở châu Âu trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Nga do chiến sự Ukraine. Trong khi đó, nhiều quốc gia NATO như Mỹ, Anh, Pháp, Ba Lan đã triển khai lực lượng và nhà thầu quân sự tới hỗ trợ Kiev, và đã có thương vong trong các cuộc đụng độ với quân Nga. Những bước tiến gần đây của Moscow trên chiến trường càng khiến tình hình thêm căng thẳng.

Là một phần trong chiến dịch của phương Tây, các máy bay P-8 thường xuyên được triển khai ở Biển Đen để theo dõi lực lượng Nga, cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine. P-8 là khí tài chủ lực của NATO trong nhiệm vụ giám sát và chống ngầm ở Đại Tây Dương và Bắc Cực, trang bị radar hiện đại cùng phao sonar để phát hiện và theo dõi tàu ngầm. Máy bay này cũng có thể mang theo ngư lôi Mark 54 để tấn công mục tiêu khi cần.

Thách thức từ hạm đội tàu ngầm tấn công của Nga ngày càng lớn khi số lượng tàu lớp Yasen tăng lên, đồng thời tên lửa siêu thanh Zircon cũng được biên chế với quy mô lớn. Vụ phóng Zircon đầu tiên từ tàu ngầm lớp Yasen diễn ra vào tháng 10/2021, với tầm bắn 1.000 km và tốc độ Mach 9, gần như không thể đánh chặn.

Ngày 24/7 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị mở rộng sản xuất loạt tàu ngầm Yasen-M, nhấn mạnh đây là xương sống của lực lượng hải quân đa năng Nga.

Khả năng tàng hình cực cao của tàu ngầm lớp Yasen cùng với sức mạnh của Zircon được dự báo sẽ tạo áp lực lớn lên phi đội P-8 của NATO, đặt ra thách thức chưa từng có trong nhiệm vụ bảo vệ các tàu sân bay và hạm đội ở Đại Tây Dương và Bắc Cực.