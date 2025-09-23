Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch UBND 2 tỉnh Thanh Hóa và Khánh Hòa

Ngày 22/9, Thủ tướng đã phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch 2 tỉnh Thanh Hóa và Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đối với ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh. Ảnh: Báo Thanh Hóa.

Trước đó, ông Nguyễn Hoài Anh khi đang giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đã được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025. Ông đồng thời được giới thiệu để HĐND bầu làm chủ tịch tỉnh.

Ông Nguyễn Hoài Anh sinh năm 1977, quê ở tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP Đà Nẵng). Ông là Ths Quản lý Hành chính công, Kiến trúc sư, Cử nhân ngữ văn Anh.

Từ tháng 1/2021, ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận, sau đó có một thời gian giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Cùng ngày, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đối với ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Khắc Toàn. Ảnh: Vietnamnet.

Ông Nguyễn Khắc Toàn (55 tuổi), quê ở Khánh Hòa. Ông là Cử nhân Luật Tư pháp, Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước.

Ông Toàn từng giữ các chức vụ Bí thư Thành ủy Cam Ranh (cũ), tỉnh Khánh Hòa; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa. Từ năm 2021 đến giữa tháng 9, ông giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.