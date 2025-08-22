Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Với kỳ nghỉ 4 ngày liên tiếp, các điểm đến nghỉ dưỡng nội địa (từ 29/8 đến 3/9/2025) được tìm kiếm nhiều nhất từ Booking.com hầu hết là các trung tâm văn hóa, lịch sử sôi động, bãi biển yên bình và những nơi có vùng khí hậu mát mẻ.