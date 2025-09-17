Ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Chiều 17/9, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được các đại biểu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tân Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh. Ảnh: Báo Thanh Hóa.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ông Hoài Anh khẳng định, đây là nhiệm vụ rất vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm cao, đòi hỏi bản thân phải nỗ lực cố gắng hết mình để xây dựng tập thể UBND tỉnh đoàn kết, dân chủ, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước UBND các xã, phường. Chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ, của Tỉnh ủy triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh. Chú trọng giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của người dân và doanh nghiệp.

Trên cương vị mới, Chủ tịch UBND tỉnh mong nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự giám sát, phối hợp của HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh, sự đồng lòng chung sức của các đồng chí Uỷ viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, các xã phường trong tỉnh nhằm nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, đưa tỉnh Thanh Hoá phát triển nhanh và bền vững hơn nữa trong những năm tới.

Sáng cùng ngày, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về điều động, chỉ định ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh sinh năm 1977, quê ở Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng).

Ông có trình độ chuyên môn là Ths Quản lý Hành chính công, Kiến trúc sư, Cử nhân Ngữ văn Anh; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Hoài Anh từng trải qua nhiều vị trí quan trọng tại tỉnh Bình Thuận (cũ) như Bí thư Huyện ủy Tuy Phong, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bình Thuận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận.

Từ tháng 7/2025, sau khi sáp nhập tỉnh, ông Nguyễn Hoài Anh là Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng.