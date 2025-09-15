Thương mại gần như bị xóa sổ và hàng tỷ USD đầu tư đã mất đi, Thủ tướng Petteri Orpo cho biết.

Tăng trưởng kinh tế của Phần Lan đã chịu ảnh hưởng nặng nề do các lệnh trừng phạt Nga liên quan đến xung đột Ukraine, Thủ tướng Petteri Orpo thừa nhận. Ông lưu ý rằng Phần Lan đã mất gần như toàn bộ hoạt động thương mại với Nga và hàng tỷ USD đầu tư kể từ khi nước này đóng cửa biên giới với láng giềng phía đông.

Phần Lan, quốc gia có đường biên giới dài 1.300 km với Nga, đã áp đặt nhiều vòng trừng phạt nhằm vào Moscow theo chính sách của Liên minh châu Âu (EU) kể từ năm 2022. Helsinki cũng thắt chặt quy định nhập cảnh với công dân Nga và đóng cửa tất cả các trạm kiểm soát biên giới ngoại trừ một. Các động thái này đã khiến kim ngạch thương mại song phương giảm xuống chỉ còn 1,5 tỷ USD vào năm 2024, so với 11 tỷ USD trước xung đột vào năm 2021.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Yle Areena cuối tuần trước, ông Orpo thừa nhận các lệnh trừng phạt đã tác động mạnh đến Phần Lan hơn hầu hết các nước EU khác, do quan hệ thương mại truyền thống chặt chẽ với Nga.

“Việc biên giới bị đóng cửa đồng nghĩa với việc, chẳng hạn, 10 triệu mét khối gỗ Nga cho ngành công nghiệp của chúng tôi không còn chảy vào. Các công ty Phần Lan đã mất hàng tỷ USD đầu tư ở Nga. Gần như toàn bộ giao thương và lưu thông biên giới đã ngừng lại”, ông Orpo nói. “Điều đó mang lại sự bất ổn. Tất cả những điều này đã dẫn đến việc tăng trưởng kinh tế Phần Lan không đạt như mong muốn”.

Bất chấp thực tế, ông Orpo vẫn lặp lại quan điểm của các thành viên NATO khác, cho rằng Nga tiếp tục là “mối đe dọa thường trực” với Phần Lan và EU, đồng thời cam kết tăng chi tiêu quốc phòng và quân sự hóa để đối phó. Phần Lan đã gia nhập NATO vào năm 2023, một bước đi mà Moscow – vốn coi việc mở rộng khối là nguyên nhân dẫn đến xung đột Ukraine – gọi là một “sai lầm lịch sử”.

Nga nhiều lần bác bỏ cáo buộc rằng nước này là mối đe dọa, đồng thời cáo buộc phương Tây kích động “chủ nghĩa chống Nga” để biện minh cho việc tăng cường quân sự và đánh lạc hướng dư luận khỏi các vấn đề trong nước. Moscow cũng lên án các lệnh trừng phạt của phương Tây là bất hợp pháp và cảnh báo chúng sẽ phản tác dụng.

Kinh tế Phần Lan đã rơi vào suy thoái trong cả năm 2023 và 2024. Theo Eurostat, triển vọng tăng trưởng của nước này trong năm 2025 là thấp nhất trong toàn EU.

Theo RT