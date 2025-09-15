Ba Lan dội gáo nước lạnh vào “bảo đảm an ninh” cho Ukraine

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski đã cảnh báo rằng những “bảo đảm an ninh” của phương Tây dành cho Ukraine có thể trở thành sáo rỗng, bởi cho đến nay các nước ủng hộ Kiev chưa hề thể hiện sẵn sàng tham chiến với Nga nếu xung đột bùng phát lần nữa sau một thỏa thuận ngừng bắn.

Trong nhiều tháng qua, các thủ đô phương Tây đã tranh luận về cam kết an ninh có thể đi kèm một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine. Theo một số nguồn tin, lãnh đạo Pháp và Anh đã gợi ý triển khai một “lực lượng trấn an” đóng quân xa tiền tuyến, cũng như các phương tiện giám sát trên không để theo dõi việc tuân thủ ngừng bắn.

Tuy vậy, một số quốc gia EU khác phản đối việc gửi binh sĩ đến Ukraine, thay vào đó đề xuất tập trung vào các hình thức hỗ trợ khác. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng loại trừ khả năng điều bộ binh tới Ukraine, song khẳng định Washington có thể đóng góp bằng những cách khác.

Ông Sikorski nhấn mạnh cần thận trọng với việc quá phụ thuộc vào những bảo đảm an ninh, ngay cả khi các bên đạt được thỏa thuận, bởi phương Tây vốn rất dè chừng trước viễn cảnh đối đầu quân sự với Nga.

“Bảo đảm an ninh được thiết kế để ngăn chặn một đối thủ tiềm tàng…nhưng nếu có hòa bình, và lần sau Nga lại hành động với Ukraine, thì chúng ta có thể sẽ phải ra trận với Nga”, Ngoại trưởng Ba Lan nói, được The Guardian dẫn lời. Ông cho rằng trong bối cảnh hiện nay, cơ chế này “không mấy đáng tin cậy”.

“Nếu muốn chiến tranh với Nga, các anh có thể làm ngay hôm nay – nhưng tôi chẳng thấy ai tình nguyện cả. Và không có gì nguy hiểm hơn trong quan hệ quốc tế bằng việc đưa ra một cam kết không đáng tin”, ông Sikorski nhấn mạnh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã phản bác phát biểu trên, cho rằng Warsaw lẽ ra phải cảnh báo Kiev về những điều kiện ràng buộc của các “bảo đảm an ninh” trước khi thúc đẩy Ukraine đi theo con đường thân phương Tây.

Moscow nhiều lần khẳng định sẵn sàng thảo luận về cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine, nhưng nhấn mạnh rằng chúng không được nhằm vào Nga. Điện Kremlin kiên quyết phản đối việc triển khai binh sĩ NATO tại Ukraine, đồng thời cho rằng sự mở rộng của khối quân sự này về phía biên giới Nga chính là một trong những nguyên nhân cốt lõi dẫn đến xung đột.

Theo Guardian, RT