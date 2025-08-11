Thủ tướng Israel quyết mở chiến dịch tấn công mới ở Gaza, bất chấp nạn đói lan rộng

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ tấn công thành phố Gaza, lập vùng an toàn, tiêu diệt Hamas; trong khi nhiều bên cảnh báo về nạn đói và kêu gọi chấm dứt khủng hoảng.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 10/8 cho biết ông kỳ vọng sẽ hoàn tất chiến dịch tấn công mới tại Gaza “trong thời gian khá ngắn”, giữa lúc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiếp tục kêu gọi chấm dứt đau khổ của người dân tại vùng đất Palestine bị bao vây.

Phát biểu sau khi nội các an ninh hôm thứ Sáu thông qua kế hoạch gây nhiều tranh cãi nhằm kiểm soát thành phố Gaza, ông Netanyahu nói rằng ông “không còn lựa chọn nào khác” ngoài việc “hoàn thành công việc” và đánh bại Hamas để giải cứu con tin bị bắt từ Israel.

Tối 10/8, các nhân chứng cho biết thành phố Gaza – trung tâm đông dân nhất của dải đất này – hứng chịu làn sóng không kích dữ dội của Israel. Ít nhất 5 người thiệt mạng tại một cửa hàng bánh mì ở khu Sabra, theo thông tin từ giới chức y tế tại Bệnh viện Shifa.

Truyền thông Palestine cho biết một quả tên lửa đã bắn trúng lều của các nhà báo gần bệnh viện. Giám đốc Bệnh viện Shifa, ông Muhammad Abu Salamiyah, chia sẻ trên kênh Al Jazeera rằng có 7 người chết tại đây. Khu vực cũng ghi nhận hỏa lực từ xe tăng.

Văn phòng truyền thông Gaza do Hamas điều hành cho biết 5 nhân viên của Al Jazeera đã thiệt mạng, gồm nhà báo Anas Al Sharif, Mohammed Qreiqeh và 3 phóng viên ảnh, cùng một lái xe kiêm trợ lý.

Quân đội Israel tuyên bố họ đã tiêu diệt Al Sharif – người mà họ cáo buộc là thủ lĩnh một đơn vị Hamas giả dạng nhà báo – và khẳng định thông tin này được “xác nhận” qua tài liệu và tình báo thu được tại Gaza. Tuy nhiên, Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc Irene Khan hồi tháng trước nói các cáo buộc này “chưa được chứng minh”.

Hamas nhận định vụ sát hại ông Al Sharif và các đồng nghiệp có thể là dấu hiệu cho thấy chiến dịch tấn công mới đã bắt đầu. Các tổ chức nhà báo Palestine và Al Jazeera lên án vụ việc, gọi Al Sharif là “một trong những nhà báo dũng cảm nhất Gaza” và cáo buộc đây là “nỗ lực tuyệt vọng nhằm bịt miệng các tiếng nói trước khi chiếm đóng Gaza”.

Văn phòng Thủ tướng Netanyahu cho biết tối cùng ngày, ông đã trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump về “kế hoạch của Israel nhằm kiểm soát những thành trì còn lại của Hamas ở Gaza”.

Trước đó, ông Netanyahu nói chiến dịch mới nhằm vào hai cứ điểm lớn cuối cùng của Hamas và đó là “lựa chọn duy nhất” bởi nhóm vũ trang Palestine từ chối hạ vũ khí. Hamas khẳng định họ sẽ không giải giáp nếu chưa thành lập được một nhà nước Palestine độc lập.

Hiện chưa rõ khi nào chiến dịch sẽ bắt đầu. Ông Netanyahu nói: “Thời gian chúng tôi đặt ra là khá nhanh. Trước tiên, chúng tôi muốn lập ra các khu an toàn để dân thường ở thành phố Gaza có thể di tản”. Thành phố từng có 1 triệu dân trước khi cuộc chiến kéo dài 2 năm nổ ra, nhưng người Palestine cho rằng “khu an toàn” trong quá khứ không bảo vệ họ khỏi hỏa lực Israel.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel phản đối việc chiếm đóng toàn bộ Dải Gaza, cảnh báo mở rộng chiến dịch có thể gây nguy hiểm cho con tin và đẩy quân đội vào cuộc chiến du kích kéo dài, đẫm máu. Ông Netanyahu khẳng định mục tiêu không phải là chiếm đóng mà là tạo “vành đai an ninh” sát biên giới Israel.

Nạn đói lan rộng

Các nước châu Âu tại Liên Hợp Quốc cảnh báo nạn đói đang lan ở Gaza và kế hoạch của Israel sẽ làm tình hình tồi tệ hơn. Trong tuyên bố chung, Đan Mạch, Pháp, Hy Lạp, Slovenia và Anh cho hay: “Mở rộng chiến dịch quân sự chỉ làm gia tăng nguy hiểm cho toàn bộ dân thường ở Gaza, bao gồm cả con tin, và dẫn đến khổ đau không cần thiết”.

Họ gọi đây là “khủng hoảng do con người gây ra” và kêu gọi hành động khẩn cấp để ngăn chặn nạn đói, đồng thời tăng cường viện trợ.

Các tổ chức cứu trợ quốc tế cáo buộc Israel cố tình hạn chế viện trợ, khiến suy dinh dưỡng lan rộng. Israel bác bỏ, đổ lỗi cho Hamas và khẳng định đã phân phát nhiều viện trợ.

Đại diện Mỹ tại Hội đồng Bảo an bảo vệ ông Netanyahu, nói rằng Washington cam kết giải quyết nhu cầu nhân đạo, giải cứu con tin và đạt hòa bình. Ông Netanyahu cho biết ông đang phối hợp với Mỹ để tăng viện trợ qua đường bộ, và đã cảm ơn ông Trump “vì sự ủng hộ kiên định với Israel”.

Bộ Y tế Gaza cho biết trong 24 giờ qua có thêm 5 người, gồm 2 trẻ em, chết vì đói và suy dinh dưỡng, nâng tổng số ca tử vong do nguyên nhân này lên 217, trong đó có 100 trẻ em.

Văn phòng truyền thông của chính quyền Hamas cho biết 23 người đã thiệt mạng do các kiện hàng viện trợ thả từ trên không vì khó khăn đưa vào bằng đường bộ. Trường hợp mới nhất, một thùng hàng rơi trúng một bé trai 14 tuổi đang chờ thực phẩm tại trại tạm cư ở Gaza trung tâm.

Cuộc chiến bùng phát ngày 7/10/2023 khi các tay súng Hamas tấn công miền nam Israel, giết hại 1.200 người và bắt 251 con tin, theo số liệu Israel. Hiện Israel cho biết còn 50 con tin ở Gaza, trong đó 20 người vẫn sống. Chiến dịch đáp trả của Israel đã khiến hơn 61.000 người Palestine thiệt mạng, theo Bộ Y tế Gaza, và tàn phá phần lớn vùng lãnh thổ này.