Nga biến UAV Geran-2 thành “cỗ máy gieo ác mộng” trên chiến trường Ukraine

Không quân Vũ trụ Nga triển khai UAV Geran-2 rải mìn chống tăng PTM-3, mở ra chiến thuật chiến tranh mìn tầm xa tới 1.000 km, gây áp lực lớn lên xe tăng và hậu cần Ukraine.

Không quân Vũ trụ Nga (VKS) đã bắt đầu triển khai các UAV cánh bay Geran-2 dùng một lần để rải mìn chống tăng PTM-3, được chứa trong các ống gắn dưới thân máy bay. Hình ảnh từ tiền tuyến cho thấy hai phương tiện bọc thép của Ukraine bị trúng mìn do UAV thả xuống.

Khả năng rải mìn từ trên không bằng các UAV giá rẻ, được sản xuất và triển khai trên quy mô lớn, mang lại cho Nga một mức độ linh hoạt mới trong chiến tranh mìn, đồng thời trở thành giải pháp chi phí thấp nhằm đối phó lượng lớn xe tăng và thiết giáp của Ukraine. Kho vũ khí này bao gồm hàng nghìn phương tiện thừa hưởng từ Liên Xô và hàng trăm xe tăng, xe chiến đấu do phương Tây viện trợ.

Năng lực sản xuất Geran-2 của Nga đã tăng mạnh kể từ năm 2022. Theo tờ The Economist, sản lượng tại nhà máy Alabuga ở Tatarstan đã tăng hơn 10 lần – từ 300 chiếc/tháng lên hơn 100 chiếc/ngày, với mục tiêu có thể đạt 500 chiếc/ngày. Số lượng UAV tăng lên dự kiến sẽ mở rộng phạm vi nhiệm vụ, trong đó chiến tranh mìn có thể là bước khởi đầu.

Máy bay không người lái Geran-2 đang được sản xuất. Ảnh: MW.

Bình luận về đoạn video mới công bố, kênh Telegram quân sự NGP-Razvedka tại Nga mô tả đây là “màn ra mắt chiến thuật UAV mới nhất chống mục tiêu di chuyển trên bộ”. Thông điệp cho biết Geran-2 “thực hiện rải mìn từ xa vào tuyến tiếp tế đối phương theo thời gian thực, khiến một xe vận tải bị phá hủy, còn một xe chở bộ binh bị thương nặng chỉ chạy được một đoạn ngắn trước khi dừng lại”.

Nguồn tin nhấn mạnh: “Hệ thống dẫn đường sẽ được cải tiến, chiến thuật sẽ được mở rộng, và hậu cần của địch thủ sẽ trở thành cơn ác mộng. Tầm bay của Geran-2 trên 1.000 km, bạn hiểu điều đó nghĩa là gì chứ?”. Điều này ngụ ý rằng các tuyến đường sâu tới 1.000 km trong lãnh thổ Ukraine kiểm soát có thể bị rải mìn từ trên không, gây tổn thất nghiêm trọng cho hậu cần.

Hai máy bay không người lái Geran-2 trong một cuộc diễu hành. Ảnh: MW.

Loại mìn PTM-3 mà Geran-2 sử dụng có kích thước nhỏ, cho phép mỗi UAV mang nhiều quả, đồng thời được trang bị kíp nổ từ tính, tối ưu để kích hoạt khi xe bọc thép đi qua.

Tổn thất xe bọc thép của Ukraine đã ở mức đáng kể kể từ khi chiến sự toàn diện bùng nổ vào tháng 2/2022. Xe tăng T-64, vốn là xương sống lực lượng thiết giáp Ukraine, đã giảm vai trò vì thiếu nguồn bổ sung.

Các lô T-72 và PT-91 từ Ba Lan trở nên then chốt trong việc duy trì lực lượng, trong khi kỳ vọng vào xe tăng M1A1 Abrams của Mỹ bị dội gáo nước lạnh khi ước tính 87% số xe được bàn giao cho Ukraine đã bị phá hủy hoặc bắt giữ tính đến tháng 7/2025.