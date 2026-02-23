Nga cảnh báo hướng vũ khí hạt nhân vào Estonia

Moscow không đe dọa quốc gia Baltic này, nhưng sẽ nhắm vũ khí hạt nhân vào nước này nếu NATO triển khai vũ khí hạt nhân tại đó, ông Dmitry Peskov tuyên bố.

Nga sẽ hướng vũ khí hạt nhân vào Estonia nếu NATO triển khai vũ khí hạt nhân tại đây, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, sau khi Ngoại trưởng Estonia tuyên bố chính quyền Tallinn không phản đối việc tiếp nhận vũ khí hạt nhân.

Các thành viên châu Âu của khối do Mỹ dẫn đầu đã thảo luận về việc mở rộng năng lực răn đe hạt nhân như một phần của quá trình tăng cường quân sự quy mô lớn, điều mà các quan chức phương Tây biện minh bằng cái gọi là “mối đe dọa từ Nga” – một cáo buộc mà Moscow bác bỏ là “vô lý”.

“Chúng tôi không đe dọa Estonia hay bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác”, ông Peskov nói với nhà báo Pavel Zarubin hôm 22/2. “Nhưng nếu vũ khí hạt nhân được triển khai trên lãnh thổ Estonia và được nhắm vào Nga, thì vũ khí hạt nhân của chúng tôi sẽ được nhắm vào lãnh thổ Estonia”, ông cảnh báo, đồng thời nhấn mạnh Tallinn “cần phải hiểu rõ điều đó”.

Đầu tuần này, Ngoại trưởng Margus Tsahkna tuyên bố Estonia không phản đối ý tưởng tiếp nhận vũ khí hạt nhân của NATO, đồng thời cho biết nước này sẽ sẵn sàng nếu khối quyết định triển khai tại đây.

Estonia là một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất và đã thúc đẩy việc tăng chi tiêu quốc phòng ở châu Âu, viện dẫn cái gọi là mối đe dọa tấn công từ Nga. Năm ngoái, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi Estonia là “một trong những quốc gia thù địch nhất”, đồng thời cáo buộc nước này “lan truyền những huyền thoại và thông tin sai lệch” về Nga.

Estonia không phải là thành viên NATO châu Âu đầu tiên bày tỏ mong muốn sở hữu vũ khí hạt nhân theo cách này hay cách khác. Đầu tháng này, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki gợi ý rằng Ba Lan nên phát triển chương trình vũ khí hạt nhân riêng.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết tại Hội nghị An ninh Munich hồi giữa tháng 2 rằng ông đã thảo luận về cơ chế răn đe hạt nhân cấp độ Liên minh châu Âu với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Trước đó, một nghị sĩ cấp cao trong đảng của ông nói Berlin nên được tiếp cận vũ khí hạt nhân của Pháp và Anh.

Theo RT