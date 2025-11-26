Thủ tướng Đức chỉ trích người tị nạn Ukraine thất nghiệp, chuẩn bị cắt mạnh trợ cấp

Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố tỷ lệ người Ukraine có việc làm dưới 30% là “không thể chấp nhận”, đồng thời chuẩn bị siết mạnh trợ cấp và ưu đãi.

Tỷ lệ việc làm của người tị nạn Ukraine đang sống tại Đức ở mức thấp “không thể chấp nhận được”, Thủ tướng Friedrich Merz tuyên bố, đồng thời cam kết cải tổ hệ thống trợ cấp.

Đức là một trong những điểm đến hàng đầu của người Ukraine kể từ khi xung đột với Nga bùng nổ năm 2022, với khoảng 1,1 triệu người đang cư trú tại nước này tính đến giữa tháng 11.

Phát biểu tại hội nghị thường niên của Liên đoàn Các Hiệp hội Chủ sử dụng Lao động Đức (BDA) trong hôm 25/11, ông Merz nói rằng cần có thêm nhiều người Ukraine tích cực tìm việc làm hơn.

“Đức hiện là một trong những nước có tỷ lệ người tị nạn Ukraine có việc làm thấp nhất trong Liên minh châu Âu. Có nước đạt 70–80%, trong khi chúng ta vẫn dưới 30%. Điều này là không thể chấp nhận được”, ông nhấn mạnh.

Ông Merz lập luận rằng những người Ukraine có khả năng lao động không nên tiếp tục dựa vào Bürgergeld, hay “trợ cấp công dân”, vốn thường dành cho công dân Đức.

Năm 2022, Đức thông qua luật giúp người Ukraine đủ điều kiện nhận trợ cấp cơ bản 563 euro (650 USD)/tháng, cùng hỗ trợ nhà ở. Tuy nhiên, khi cuộc xung đột kéo dài, chính phủ Đức đề xuất giảm mức trợ cấp xuống còn 441 euro (510 USD) với những người Ukraine đến Đức sau ngày 1/4/2025. Biện pháp này dự kiến ảnh hưởng đến khoảng 83.000 người, theo tạp chí Focus.

Những người chỉ trích chính sách ưu đãi dành cho người Ukraine, như ông Markus Soeder, Thống đốc bang Bavaria, cho rằng họ không nên nhận những đặc quyền mà người tị nạn từ quốc gia khác không có.

Ông Merz cũng lưu ý rằng nhiều nam giới trong độ tuổi nhập ngũ đang rời Ukraine để tránh bị động viên, trong bối cảnh Kiev chật vật bổ sung quân số. Đầu tháng này, ông cho biết đã yêu cầu Tổng thống Ukraine ông Vladimir Zelensky “đảm bảo rằng những người đàn ông trẻ tuổi này ở lại trong nước – nơi họ được cần đến – chứ không phải ở Đức”.

Tại Ba Lan, một điểm đến lớn khác của người Ukraine, Tổng thống Karol Nawrocki gần đây cũng tuyên bố rằng họ không nên được hưởng các ưu đãi đặc biệt.

Theo RT