Thứ trưởng Bộ Tài Chính: 1 triệu tỷ đồng trái phiếu dự kiến phát hành trong năm 2025

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã thông tin về kế hoạch huy động vốn trên thị trường chứng khoán và trái phiếu.

Chiều 8/11, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10, ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính, cho biết chiến lược phát triển thị trường vốn trên thị trường chứng khoán đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, xác định mục tiêu huy động thị trường vốn trên thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn chung và dài hạn chủ yếu và quan trọng của nền kinh tế.

Theo ông Chi, Bộ Tài chính đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, hướng tới phát triển thị trường. Trong suốt thời gian qua, đặc biệt là 2025, bộ đã tiến hành nhiều hoạt động thực tế trên thị trường chứng khoán, thị trường vốn.

Đó là việc thúc đẩy để xem xét nâng hạn thị trường chứng khoán từ mức thị trường cận biên lên thị trường mới nổi. Bộ Tài chính cũng có hội nghị đánh giá thị trường trái phiếu năm 2025, chỉ ra tình hình và điểm nghẽn, các vấn đề cần giải quyết và đưa ra giải pháp.

Theo ông Chi, đối với thị trường cổ phiếu, thị trường chứng khoán phát triển sẽ tạo cơ sở tốt cho doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn, phát hành cổ phiếu IPO trên thị trường chứng khoán.

Ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: N.Quang.

Do đó, Bộ Tài chính cũng báo cáo Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 155/2020/NĐ-CP tạo điều kiện rất thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện IPO gắn với niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Trong đó, các nội dung liên quan đến các thủ tục hành chính sẽ được rút ngắn. Đơn cử như thời gian sau IPO xong doanh nghiệp sẽ phải soát xét báo cáo tài chính, nếu thông thường mất khoảng 3-6 tháng, thì với quy định mới giảm xuống còn 30 ngày.

Điều này tạo điều kiện rất thuận lợi cho doanh nghiệp IPO cổ phiếu trên thị trường và gắn với niêm yết, tạo động lực cho doanh nghiệp. Đồng thời, việc giảm thời gian sẽ giúp thu hút nhiều nhà đầu tư đầu tư vào các cổ phiếu đã IPO, có tác dụng lớn cho các doanh nghiệp phát hành cổ phiếu trên thị trường, huy động vốn cho sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, theo ông Chi, trong năm 2025, đối với trái phiếu Chính phủ sẽ phát hành khoảng 500.000 tỷ. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp, cả công chúng và riêng lẻ, sau một thời gian phục hồi trở lại, quy mô thị trường cũng phát hành khoảng 500.000 tỷ nữa. Như vậy, thị trường trái phiếu của chúng ta năm 2025 vào khoảng 1 triệu tỷ cho cả trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu Chính phủ.

Tuy nhiên, ông Chi cho rằng quy mô thị trường này chưa thực sự tương ứng với tiềm năng, yêu cầu huy động vốn cho cả Chính phủ và doanh nghiệp cho năm 2026 và những năm tiếp theo. Vì vậy, Bộ Tài chính đưa ra giải pháp căn cơ phát triển thị trường, tạo điều kiện cho Chính phủ và doanh nghiệp huy động trái phiếu trên thị trường vốn.

Trong đó, tại Luật chứng khoán năm 2024 đã sửa đổi bổ sung quy định liên quan phát hành trái phiếu, gắn với nhà đầu tư khi thực hiện đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp. Để thi hành luật, bộ đang xây dựng nghị định Chính phủ hướng dẫn thi hành và xin ý kiến các cơ quan liên quan, bộ ngành cùng các đối tượng tác động để tiếp thu.

Nội dung sẽ tập trung cải tiến quy trình thủ tục, làm rõ quy định liên quan tới các nhà phát hành, đảm bảo chất lượng trái phiếu phát hành. Đồng thời, bộ quy định rõ tiêu chí của từng nhà đầu tư tham gia từng loại hình trái phiếu, xây dựng quy trình kiểm tra, rà soát và đảm bảo tính an toàn, minh bạch.

Bộ Tài chính sẽ báo cáo Chính phủ trong thời gian tới vấn đề này, kỳ vọng thị trường cổ phiếu, trái phiếu đều tăng trưởng mạnh năm 2026, đáp ứng mục tiêu huy động vốn, chia sẻ một phần kênh tín dụng với kênh ngân hàng thương mại, đảm bảo tính minh bạch và an toàn, bền vững của thị trường vốn.