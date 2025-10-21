MB nói gì sau kết luận thanh tra sử dụng tiền trái phiếu sai mục đích?

Kết luận của Thanh tra Chính phủ thể hiện MB sử dụng tiền thu được từ 11 mã trái phiếu phát hành năm 2022 với tổng giá trị phát hành 1.920 tỷ đồng để thực hiện cho vay mà không thực hiện đầu tự theo mục đích phát hành nêu tại các Bản công bố thông tin.
Theo MB, trong quá trình kiểm tra, một số lô trái phiếu được rà soát tại thời điểm MB chưa triển khai hoạt động đầu tư, do ngân hàng tập trung ưu tiên nguồn vốn cho vay.
"Các lô trái phiếu được đề cập đều đã được MB thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, phần lớn đã tất toán, số còn lại (khoảng 650 tỷ đồng) đang được quản lý đúng quy định", đại diện MB thông tin.
Nhà băng này cho biết luôn kiên định với các chuẩn mực quản trị hiện đại, duy trì sự ổn định tài chính và phát triển bền vững, nhằm phục vụ khách hàng, cổ đông và đối tác một cách hiệu quả và an toàn.
Trước đó, Thanh tra Chính phủ chỉ ra MB sử dụng tiền thu được từ phát hành một số mã trái phiếu không đúng mục đích nêu tại phương án phát hành và nội dung bản công bố thông tin.
Cụ thể, ngân hàng này sử dụng tiền thu được từ 11 mã trái phiếu phát hành năm 2022 với tổng giá trị phát hành 1.920 tỷ đồng để thực hiện cho vay mà không thực hiện đầu tư theo mục đích phát hành nêu tại các bản công bố thông tin trước phát hành (là "để bổ sung vốn cấp 2 dài hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, phục vụ nhu cầu cấp tín dụng, đầu tư cũng như tăng quy mô vốn hoạt động của Ngân hàng nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh doanh năm 2022 và các năm tiếp theo, phù hợp với quy định pháp luật tổ chức tín dụng").
Một đơn vị khác trong diện thanh tra là Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cũng phản hồi về hai lô trái phiếu phát hành vào các năm 2018 và 2019. Theo Thanh tra Chính phủ. Hai lô trái phiếu này có mục đích sử dụng vốn để cho vay trung và dài hạn, song tại một số thời điểm kiểm tra, báo cáo có sự chênh lệch về thời gian và bao gồm cả các khoản vay ngắn hạn.
ACB cho biết đã hoàn tất rà soát, điều chỉnh và gửi báo cáo khắc phục lên cơ quan chức năng vào ngày 24/9/2025, theo đúng yêu cầu.
Còn Ngân hàng Phương Đông (OCB) cho biết trong suốt thời gian phát hành và sử dụng vốn từ trái phiếu phục vụ kinh doanh, OCB luôn thực hiện nghiêm túc trách nhiệm công bố thông tin, hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với nhà đầu tư về việc thanh toán gốc, lãi đúng hạn theo điều khoản, điều kiện phát hành. Đối với kết luận của cơ quan chức năng về một số lỗi phát sinh trong giai đoạn trước đây, Ngân hàng đều đã báo cáo, giải trình chi tiết nguyên nhân và hướng khắc phục ngay khi nhận được yêu cầu.
Những nội dung kiến nghị, nhắc nhở đều được OCB tiếp thu, rút kinh nghiệm, kịp thời bổ sung cập nhật vào quy trình, thủ tục nội bộ cho nghiệp vụ phát hành trái phiếu doanh nghiệp trở về sau. Với tiêu chuẩn hoạt động an toàn, minh bạch, thượng tôn pháp luật, OCB luôn tuân thủ và cam kết trách nhiệm đồng hành cùng sự phát triển bền vững của thị trường tài chính Việt Nam.