MB nói gì sau kết luận thanh tra sử dụng tiền trái phiếu sai mục đích?

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa thông tin chính thức một số nội dung được nêu trong kết luận của Thanh tra Chính phủ về phát hành, sử dụng tiền từ trái phiếu doanh nghiệp.

Theo MB, trong quá trình kiểm tra, một số lô trái phiếu được rà soát tại thời điểm MB chưa triển khai hoạt động đầu tư, do ngân hàng tập trung ưu tiên nguồn vốn cho vay.

"Các lô trái phiếu được đề cập đều đã được MB thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, phần lớn đã tất toán, số còn lại (khoảng 650 tỷ đồng) đang được quản lý đúng quy định", đại diện MB thông tin.

Nhà băng này cho biết luôn kiên định với các chuẩn mực quản trị hiện đại, duy trì sự ổn định tài chính và phát triển bền vững, nhằm phục vụ khách hàng, cổ đông và đối tác một cách hiệu quả và an toàn.

MB lên tiếng sau khi Thanh tra Chính phủ công bố kết luận về trái phiếu doanh nghiệp. Ảnh: MB.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ chỉ ra MB sử dụng tiền thu được từ phát hành một số mã trái phiếu không đúng mục đích nêu tại phương án phát hành và nội dung bản công bố thông tin.

Cụ thể, ngân hàng này sử dụng tiền thu được từ 11 mã trái phiếu phát hành năm 2022 với tổng giá trị phát hành 1.920 tỷ đồng để thực hiện cho vay mà không thực hiện đầu tư theo mục đích phát hành nêu tại các bản công bố thông tin trước phát hành (là "để bổ sung vốn cấp 2 dài hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, phục vụ nhu cầu cấp tín dụng, đầu tư cũng như tăng quy mô vốn hoạt động của Ngân hàng nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh doanh năm 2022 và các năm tiếp theo, phù hợp với quy định pháp luật tổ chức tín dụng").