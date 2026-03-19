"Thông tin Hà Nội di dời 860.000 dân nội đô là không chính xác"

Ngày 19/3, tại hội nghị lấy ý kiến về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh khẳng định thông tin Hà Nội sẽ di dời 860.000 dân khỏi khu vực nội đô lan truyền thời gian qua là không chính xác.

Theo ông Kỳ Anh, một số phương tiện thông tin đã đưa ra các con số cụ thể về quy mô di dời dân cư, trong đó có con số 860.000 người, gây hiểu nhầm trong dư luận. Tuy nhiên, thành phố không có chủ trương di dời lượng lớn người dân ra khỏi khu vực nội đô như các thông tin đã nêu.

Lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho biết việc tái cấu trúc đô thị sẽ được thực hiện trên cơ sở kế thừa các quy hoạch hiện có, đồng thời kết hợp cải tạo, chỉnh trang và từng bước tổ chức lại không gian, dân cư theo hướng hợp lý, bền vững.

Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Nguyễn Trọng Kỳ Anh cung cấp thông tin với đại diện các xã, phường tại hội nghị. Ảnh: Trung Nguyên.

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc cho hay Tây Hồ sẽ trở thành trung tâm mới, gắn với các giá trị di sản văn hóa tích lũy qua nhiều giai đoạn lịch sử, đồng thời có vai trò kết nối nhiều trục phát triển quan trọng. Định hướng quy hoạch tại khu vực này là tái thiết và tái cấu trúc đô thị trên cơ sở các đề án mà địa phương đã nghiên cứu và báo cáo thành phố.

“Trong thời gian tới sẽ điều chỉnh quy hoạch phân khu A6 và các khu vực liên quan, trong đó chú trọng giải quyết các vấn đề về tổ chức không gian giao thông, không gian cảnh quan và cấu trúc đô thị. Các phân khu chức năng, kiểm soát chiều cao công trình, sẽ được nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng để bảo đảm hài hòa giữa phát triển và bảo tồn”, ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh nêu.

Về khu vực đô thị lịch sử của Hà Nội, ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh thông tin, hướng tiếp cận là tái thiết và tái cấu trúc, gắn với phát triển dịch vụ, thương mại và bảo tồn giá trị văn hóa. Đặc biệt, yêu cầu cấp thiết là bổ sung không gian công cộng, bãi đỗ xe, hạ tầng ngầm nhằm đáp ứng tiêu chí đô thị xanh, thông minh và giải quyết áp lực dân cư hiện hữu.

Để phục vụ việc lấy ý kiến cộng đồng, cơ quan lập quy hoạch sẽ hoàn thiện hệ thống tài liệu, bản đồ theo hướng rõ ràng, dễ tiếp cận hơn.

Một số khu vực có thể thực hiện giải phóng, tái thiết có trọng điểm, nhưng mục tiêu xuyên suốt là nâng cao chất lượng sống, bảo tồn di sản và phát triển đô thị bền vững.

Theo tài liệu Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, dự báo dân số của Hà Nội năm 2025 là 9,05 triệu người, năm 2030 là 11,5-12 triệu người, năm 2035 là 12-14 triệu người, năm 2045 là 15-16 triệu người, năm 2065 là 17-19 triệu người, sau năm 2065 cơ bản giữ và đảm bảo quy mô dân số dưới 20 triệu người.

Về nhà ở, Hà Nội định hướng ưu tiên tái định cư tại chỗ cho người dân bằng các căn hộ chất lượng cao, đầy đủ tiện ích, phần dôi dư phát triển nhà ở thương mại để cân đối tài chính cho nhà đầu tư.

Hà Nội cũng định hướng khuyến khích người dân di dời ra các khu đô thị mới đồng bộ, hiện đại ở ngoại thành như Đông Anh, Gia Lâm... thông qua cơ chế hỗ trợ hấp dẫn (hệ số đền bù k = 1-2 lần).

