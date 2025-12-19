Thời đại số và nghịch lý mất kết nối thành chủ đề cuộc thi Viết thư UPU

Nhà thơ Trần Đăng Khoa nhìn nhận chúng ta đang sống trong thời đại số, kỷ nguyên kết nối công nghệ, nhưng con người lại ngày càng xa nhau, thậm chí đánh mất nhau ngay cả khi đứng cạnh.

Ngày 19/12, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 55 (năm 2026). Đây là lần thứ 38, cuộc thi được phát động, tổ chức tại Việt Nam.

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 55, năm 2026 có chủ đề: “Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số” - tiếng Anh: "Write a letter to a friend about why human connection matters in a digital world".

Bà Trần Thanh Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết: Trong suốt chặng đường đã qua, Cuộc thi viết thư quốc tế UPU đã khẳng định được vị thế là một sân chơi mang tính giáo dục giàu giá trị đối với học sinh thế giới, trong đó có Việt Nam. Tại đây, năng lực ngôn ngữ được tôi luyện, tư duy và cảm xúc được mài giũa, để từ mỗi câu chữ, các em biểu đạt ý kiến, phẩm chất nhân ái và ý thức trách nhiệm trước cộng đồng.

“Vượt lên khuôn khổ một cuộc thi, những bức thư UPU này đã và đang nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp tinh thần công dân toàn cầu, khơi dậy sự quan tâm chín chắn của thế hệ trẻ đối với các vấn đề hệ trọng của nhân loại. Mỗi bức thư cất lên như một thông điệp của thiện chí và hy vọng, bắc nhịp cầu nối trái tim Việt Nam với bè bạn năm châu, thắt chặt tình hữu nghị giữa các dân tộc, và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, bền bỉ, sâu rộng”, bà Trần Thanh Hà cho biết.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa giao lưu cùng các em học sinh về chủ đề cuộc thi năm nay.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Trưởng Ban Giám khảo, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, đánh giá chủ đề viết thư UPU năm 2026 là đề tài xuất sắc nhất từ trước đến nay. Ông cho rằng đây vừa là câu chuyện thời sự, vừa chạm đến vấn đề căn cốt nhất của nhân loại hôm nay.

