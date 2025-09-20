Nữ sinh lớp 10 giành giải Nhì Quốc tế cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU

Em Phạm Đoàn Minh Khuê, học sinh lớp 10C2, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP. Đà Nẵng) đã xuất sắc vượt qua hơn 1,6 triệu thí sinh từ 65 quốc gia để giành Giải Nhì Quốc tế tại cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 54 năm 2025.

Thông tin được Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) công bố tại Lễ bế mạc Đại hội Bưu chính thế giới lần thứ 28, diễn ra ngày 19/9/2025 ở Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất). Năm nay, cuộc thi nhận được hơn 1,6 triệu bức thư dự thi từ 65 quốc gia. Kết quả chung cuộc, giải Nhất thuộc về đại diện Thổ Nhĩ Kỳ, giải Nhì được trao cho Minh Khuê, trong khi giải Ba thuộc về thí sinh đến từ Burkina Faso (Tây Phi).

Ấn tượng với “Lời thỉnh cầu của đại dương”

Chủ đề của UPU 2025 là: “Hãy tưởng tượng bạn là đại dương. Viết một bức thư cho ai đó giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt”. Minh Khuê đã lựa chọn cách tiếp cận đầy sáng tạo khi viết bức thư dưới dạng kịch bản phim mang tên “Lời thỉnh cầu của đại dương”, gửi đến đạo diễn nổi tiếng James Cameron – người từng thành công với bộ phim Avatar và nhiều tác phẩm gắn liền thông điệp môi trường.

Trong bức thư, Minh Khuê hóa thân thành “đại dương” để cất lên tiếng nói của chính mình: trái tim đại dương đang quằn quại, kiệt sức bởi sự thờ ơ và tàn phá của con người. Đó không chỉ là lời tự sự đầy ám ảnh, mà còn là một lời kêu cứu khẩn thiết gửi tới những người có sức ảnh hưởng, để từ đó tạo nên một tác phẩm điện ảnh có khả năng làm thức tỉnh cả thế giới về trách nhiệm bảo vệ đại dương.

Tác phẩm của Minh Khuê không chỉ vượt qua hơn 1,5 triệu bức thư trong nước để đoạt giải Nhất Quốc gia, mà còn chinh phục ban giám khảo quốc tế bởi thông điệp mạnh mẽ, cách thể hiện độc đáo và ngôn ngữ giàu cảm xúc.

Thành tích ấn tượng của Việt Nam

Sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng – thành phố gắn liền với biển, Minh Khuê cho biết em đặc biệt đồng cảm với chủ đề của cuộc thi năm nay. Chứng kiến những thay đổi của đại dương quê hương, từ màu nước, sinh vật biển cho đến tác động của ô nhiễm, Khuê đã chọn cách gửi gắm nỗi trăn trở của mình vào bức thư.

“Em tin rằng việc truyền tải thông điệp bảo vệ đại dương qua phim ảnh, phương tiện truyền thông gần gũi với giới trẻ, sẽ giúp nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mọi người”, Minh Khuê chia sẻ.

Đây là lần thứ 19 Việt Nam có học sinh đoạt giải tại vòng Quốc tế của Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU sau 37 năm tham gia. Trước đó, học sinh Việt Nam từng đạt 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 8 giải Ba và 6 giải Khuyến khích. Giải Nhì Quốc tế năm nay của Minh Khuê một lần nữa khẳng định khả năng sáng tạo và tư duy toàn cầu của thế hệ trẻ Việt Nam.

Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU, được tổ chức từ năm 1971, là một trong những sân chơi văn hóa lớn nhất dành cho thiếu niên trên toàn thế giới, nhằm khuyến khích kỹ năng viết, tư duy sáng tạo và khơi gợi trách nhiệm xã hội của thế hệ trẻ.

Thành tích của Minh Khuê không chỉ là niềm tự hào của gia đình, nhà trường và thành phố Đà Nẵng, mà còn góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ các sân chơi trí tuệ quốc tế.