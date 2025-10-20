Thêm hãng hàng không mở đường bay trực tiếp từ Singapore đến Đà Nẵng

Việc Scoot Airlines mở đường bay trực tiếp giữa Đà Nẵng và Singapore đã nâng số hãng bay khai thác chặng bay Singapore đến Đà Nẵng lên 3 hãng bay và tuần suất bay lên 24 chuyến/tuần, góp phần thúc đẩy du lịch giữa 2 điểm đến.

Chiều 20/10, 174 hành khách đầu tiên trên chuyến bay của hãng hàng không Scoot Airlines từ Singapore đã đến Đà Nẵng.

Để chào đón hãng hàng không mới và những hành khách đầu tiên trên chuyến bay mang số hiệu TR314 của Hãng hàng không Scoot Airlines đến Đà Nẵng, Sở VH-TT&DL thành phố Đà Nẵng cùng Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng đã tổ chức lễ đón.

Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL thành phố Đà Nẵng cho biết: “Với vị trí địa lý gần, kết nối hàng không thuận tiện và sự tương đồng về văn hóa trong khu vực ASEAN, lượng khách du lịch từ Singapore đến Đà Nẵng ghi nhận xu hướng tăng trưởng ổn định.

Việc mở rộng đường bay trực tiếp giữa Singapore và Đà Nẵng, với sự tham gia khai thác của cả các hãng hàng không đã nâng tổng tần suất bay từ Singapore đến Đà Nẵng lên 24 chuyến/tuần, góp phần tăng cường trao đổi khách du lịch giữa Singapore và Đà Nẵng, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác phát triển du lịch trong thời gian tới”.

Sở VH-TT&DL thành phố Đà Nẵng cùng Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng và hãng bay chào đón những hành khách đầu tiên đến Đà Nẵng.

Theo Sở VH-TT&DL thành phố Đà Nẵng, đường bay thẳng Đà Nẵng-Singapore do Scoot Airlines khai thác có tần suất 3 chuyến/tuần vào các ngày thứ Hai, thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần. Từ tháng 1/2026 sẽ tăng lên 7 chuyến/tuần. Các chuyến bay được vận hành bằng tàu bay Airbus A320, có sức chứa từ 180-186 chỗ ngồi.

Trong khuôn khổ lễ đón, đại diện Sở VH-TT&DL thành phố Đà Nẵng và Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng đã tặng hoa, quà lưu niệm cho hành khách trên chuyến bay.