Ngày hội Du lịch quốc tế Đà Nẵng 2025: Cơ hội bứt phá cho du lịch Đà Nẵng

"Ngày hội Du lịch quốc tế Đà Nẵng 2025 là cơ hội bứt phá cho du lịch Đà Nẵng, cũng như giới thiệu một Đà Nẵng mới sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển vượt bậc", Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng nói.

Trong bối cảnh hợp nhất, Đà Nẵng đang đối mặt với cơ hội và thách thức đan xen. Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2025 lần thứ hai được kỳ vọng là cơ hội bứt phá cho du lịch Đà Nẵng trong thời gian tới.

Để có cái nhìn cụ thể hơn, VietTimes có cuộc phỏng vấn ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng, về Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2025 lần thứ hai

- Ông có thể cho biết sau hợp nhất, ngành du lịch Đà Nẵng mới nói chung và doanh nghiệp du lịch trên địa bàn đối mặt với những khó khăn, thách thức như thế nào?

- Khó khăn lớn nhất là 2 địa phương có những thế mạnh về sản phẩm khác nhau, nguồn khách tương đối khác nhau, các định hướng phát triển du lịch đều có những nét riêng. Chính vì vậy, làm sao khi hợp nhất có thể bổ sung cho nhau, phát huy mặt mạnh, hạn chế mặt yếu để khai thác tốt nhất các cơ hội hiếm có đang đặt ra và vượt qua các thách thức hiện hữu là bài toán cần lời giải tối ưu của các bên liên quan.

Tuy vậy, với sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan quản lý nhà nước và sự quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp, du lịch Đà Nẵng chắc chắn sẽ có hướng đi bài bản, chiến lược trong kỷ nguyên mới.

Du lịch Đà Nẵng đối mặt với thử thách và cơ hội đan xen sau hợp nhất.

- Sau hợp nhất, ngành du lịch Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng ra sao, thưa ông? Và để đạt mục tiêu này, Hội Du lịch TP Đà Nẵng đã và đang làm gì?

- Mục tiêu đặt ra rất rõ ràng, đó là khẳng định vị thế là một trong những cực tăng trưởng mới, là cửa ngõ đón khách quốc tế vào Việt Nam, trở thành một trong những trung tâm du lịch của cả nước và khu vực Đông Nam Á ngay trong năm 2025 và đến năm 2030 trở thành một trong những trung tâm du lịch vươn tầm Châu Á.

Đây là mục tiêu mà cộng đồng doanh nghiệp rất mong mỏi và Hội Du lịch TP cũng quyết tâm cùng cơ quan quản lý nhà nước quyết liệt triển khai, đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm du lịch của thế giới.

- Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2025 lần thứ hai diễn ra trong bối cảnh khó khăn và thuận lợi đan xen từ sau việc hợp nhất Đà Nẵng và Quảng Nam. Vậy ông kỳ vọng như thế nào về kết quả đem lại sau ngày hội lần này?

- Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2025 là sự kiện thường niên do Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng chủ trì tổ chức. Sự kiện năm nay diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt khi chúng ta có một Đà Nẵng mới với rất nhiều dư địa, rất nhiều cơ hội để hội nhập và bứt phá.

Chính vì vậy, sự kiện được nâng tầm với quy mô lớn hơn, số lượng người mua, người bán đa dạng phong phú hơn, các sự kiện được tổ chức dày đặc hơn nhằm đem lại hiệu quả thiết thực nhất cho cộng đồng doanh nghiệp du lịch cả trong và ngoài nước, cũng như giới thiệu một Đà Nẵng mới sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển vượt bậc.

Quang cảnh tại Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2024.

- Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2025 lần thứ Hai sẽ diễn ra rất nhiều hoạt động. Ông có thể chia sẻ một vài hoạt động được đánh giá là có ý nghĩa lớn, góp phần thúc đẩy du lịch Đà Nẵng tăng tốc trong thời gian tới!

- Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2025 sẽ diễn ra với dày đặc các sự kiện, trong đó có thể kể đến các hoạt động lớn như: Lễ khai mạc sự kiện; không gian kết nối giao thương với hơn 700 người mua và người bán cả ngoài nước và quốc tế, lần đầu tiên được tổ chức trong 2 ngày.

Đó là chuỗi các hội thảo chuyên sâu về chiến lược phát triển du lịch thành phố trong kỷ nguyên mới, cùng với hàng loạt các hội thảo chuyên đề, chương trình khảo sát cho các đoàn doanh nghiệp lữ hành, đại hội của một số chi hội trực thuộc hiệp hội cũng như tiệc Gala hoành tráng với dự kiến gần 1.000 người tham dự… hy vọng sẽ góp phần thúc đẩy du lịch Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

- Cảm ơn ông!