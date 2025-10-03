Đà Nẵng tiến tới hình thành hệ sinh thái công nghiệp, du lịch golf

Sau 5 năm thúc đẩy, du lịch golf ở Đà Nẵng đã trở thành ngành du lịch mũi nhọn với mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2019 – 2024 đạt 13,8%. Đà Nẵng đang tiến tới hình thành hệ sinh thái công nghiệp, du lịch golf.

Du lịch golf nhìn từ Đà Nẵng

Theo Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, với dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng cao cấp và khả năng kết nối thuận tiện bằng đường hàng không; cùng hệ thống 8 sân golf đạt chuẩn quốc tế được thiết kế bởi các huyền thoại golf từ 5 năm về trước, Đà Nẵng đã định hướng phát triển du lịch golf như một phân khúc chiến lược nhằm thu hút dòng khách cao cấp, có khả năng chi tiêu lớn.

Sau hành trình 5 năm, du lịch golf Đà Nẵng ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng với tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2019 – 2024 đạt 13,8%.

“Năm 2019, năm được xem là đỉnh cao của du lịch với tổng số vòng golf của 7 sân golf miền Trung là 214.500 vòng. Vậy nhưng, bất chấp ảnh hưởng của đại dịch, du lịch golf phục hồi đáng kinh ngạc khi số vòng golf năm 2022 đã vượt mức 2019 với 230.000 vòng, tăng 107,25% so với năm 2019. Và đến cuối năm 2024, số vòng golf của 7 sân golf là đạt 387.000 vòng, tăng 180,8% so với năm 2019 và tăng 113,82% so với năm 2023.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng trả lời phỏng vấn VietTimes.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2025, tổng số vòng tại 6 sân golf trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ước đạt 257.000 vòng, vượt xa số liệu của cả năm 2019. Khách du lịch golf đến Đà Nẵng từ các thị trường nội địa và quốc tế, trong đó nổi bật khu vực Đông Bắc Á như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Đông Nam Á.

“Đà Nẵng không ngừng đẩy mạnh quảng bá điểm đến golf tại nhiều thị trường quốc tế, liên tiếp đăng cai và tổ chức thành công Giải Vô địch Golf Phát triển Châu Á – BRG Open Golf Championship Đà Nẵng trong ba năm liền (2022–2024), đồng thời chuẩn bị đăng cai Đại hội Du lịch Golf châu Á 2025.

Đây là bước đi nhằm khẳng định du lịch golf tiếp tục là một trong những sản phẩm du lịch mũi nhọn của Đà Nẵng trong thời gian tới”, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng nói.

Cũng theo bà Hạnh, với việc mở rộng địa giới hành chính, hiện nay Đà Nẵng đang sở hữu 6 sân golf đẳng cấp quốc tế, bao gồm Legend Đà Nẵng Golf Resort (gồm 2 sân Nicklaus & Norman), Ba Na Hills Golf Club, Montgomerie Links Vietnam, Vinpearl Golf Nam Hội An và Hoiana Shores Golf Club.

“Kết hợp cùng hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp và định hướng thu hút dòng khách chất lượng cao, Đà Nẵng sẽ tiếp tục tập trung phát triển du lịch golf, coi đây là sản phẩm chiến lược để nâng cao vị thế điểm đến và thu hút khách quốc tế có khả năng chi tiêu cao”, bà Hạnh cho hay.

Du lịch golf Đà Nẵng được thúc đẩy phát triển sau 5 năm nhờ các giải đấu mang tầm quốc tế. (Trong ảnh du khách trong nước và quốc tế xem giải đấu BRG Open Golf Championship Đà Nẵng).

Với định hướng này, từ nay đến 2050, Đà Nẵng định hướng phát triển 10 sân golf từ 18–27 hố trên địa bàn. Và với mục tiêu đưa du lịch golf trở thành sản phẩm mũi nhọn, Đà Nẵng tiếp tục kêu gọi và thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp đầu tư xây dựng sân golf mới, đồng thời nâng cấp hệ thống hiện có đạt chuẩn quốc tế, gắn kết chặt chẽ với chuỗi resort – khách sạn 5 sao, dịch vụ nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp.

Song song với đầu tư hệ thống sân, Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh quảng bá đến các thị trường trọng điểm như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Đông Nam Á, châu Âu, Úc, Mỹ… đồng thời chủ động thu hút, đăng cai các giải đấu quốc tế, hội nghị chuyên ngành về du lịch golf. Qua đó, thành phố từng bước khẳng định thương hiệu điểm đến golf hàng đầu châu Á, nâng cao sức cạnh tranh, phát triển du lịch chất lượng cao, bền vững và khẳng định vị thế trên bản đồ golf quốc tế.

“Không chỉ định hướng thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đầu tư sân golf mà Đà Nẵng đang tiến tới hình thành hệ sinh thái công nghiệp, du lịch golf từ sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, thiết bị và phụ kiện liên quan đến golf nhằm tạo giá trị gia tăng, thúc đẩy chuỗi cung ứng, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác với các tập đoàn quốc tế. Qua đó, Đà Nẵng không chỉ trở thành điểm đến du lịch golf hàng đầu, mà còn hướng tới vai trò trung tâm sản xuất và phân phối sản phẩm golf tại khu vực”, bà Hạnh cho hay.

Việt Nam có thể trở thành điểm nóng nhất thế giới về tăng trưởng golf

Theo ông Vũ Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA), Việt Nam đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của golf và hệ thống sân golf tại Việt Nam. Mặc dù golf được du nhập vào Việt Nam từ năm 1922 tại Dalat Palace Golf Club dưới triều vua Bảo Đại, nhưng mãi đến những năm 1990 mới phát triển mạnh mẽ ở 2 đầu Nam, Bắc và cho đến nay đã phát triển mạnh ở khắp cả nước.

Ông Vũ Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA).

“Sau hơn 30 năm, bộ môn golf và du lịch golf đã phát triển mạnh mẽ. Nếu như năm 2000 toàn Việt Nam chỉ có 6 sân golf và khoảng 4.000 người chơi; đến năm 2024, Việt Nam đã có khoảng 70 sân chơi và hơn 100.000 người chơi có VGA. Chưa dừng lại, dự kiến trong thời gian tới, Việt Nam sẽ chào đón khoảng 120 sân golf xây mới”, ông Vũ Nguyên cho hay.

Còn ông Spencer Robinson, Giám đốc Truyền thông Liên đoàn Golf châu Á - Thái Bình Dương (APGC) thì cho rằng, golf và du lịch golf tại Việt Nam đang bùng nổ trong những năm gần đây; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư hạ tầng bền vững để phát triển dài hạn, mang lại lợi ích kinh tế to lớn.

Ông Spencer Robinson dự báo, trong 5 năm tới Việt Nam có thể xây thêm 100 sân golf mới, trở thành điểm nóng nhất thế giới về tăng trưởng golf. Sự bứt phá này còn được khẳng định qua những dấu ấn mà golf Việt Nam đã đạt được tại SEA Games 2023, Nomura Cup 2024 và US Junior Boy’s Amateur 2025.

Ông Spencer Robinson, Giám đốc Truyền thông Liên đoàn Golf châu Á - Thái Bình Dương (APGC).

Theo thống kê của The R&A, hiện có khoảng 108 triệu golfer tại các thị trường thành viên (ngoại trừ Mỹ), trong đó châu Á dẫn đầu với 26,2 triệu người chơi, vượt xa tổng số của châu Âu và Canada cộng lại đang cho thấy tiềm năng của bộ môn golf tại khu vực châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Với các sự kiện giải đấu nổi bật được tổ chức tại Việt Nam, Đà Nẵng nói riêng không chỉ thúc đẩy phát triển bộ môn golf mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế một cách mạnh mẽ.

“Quay trở lại những năm 1980, khi golf du nhập đến châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, không ai nghĩ rằng châu Á sẽ là khu vực phát triển golf nhanh nhất thế giới với hơn 26,2 triệu người chơi, vượt xa châu Âu-nơi được xem là cái nôi của golf thế giới.

Đánh giá được tiềm năng của ngành golf đối với kinh tế, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ ghi nhận sự ra đời của khoảng 120 sân golf xây mới, đưa Việt Nam trở thành thị trường golf nóng nhất hành tinh”, ông Spencer Robinson cho hay.