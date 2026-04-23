Hà Nội dự kiến cấm xe máy xăng theo khung giờ ở vùng lõi Hoàn Kiếm

Thành phố Hà Nội chuẩn bị mở rộng hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, nâng cao chất lượng không khí trong khu vực trung tâm.

UBND TP Hà Nội vừa có dự thảo tờ trình về việc dự kiến triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong vành đai 1, bắt đầu từ ngày 1/7 đến hết 31/12/2026.

Theo dự thảo, khu vực thí điểm giai đoạn 1 được lựa chọn là phường Hoàn Kiếm.

Dự thảo quy định vùng phát thải thấp được giới hạn trong 11 tuyến phố gồm Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân và Lý Thái Tổ.

Khu vực có diện tích khoảng 0,5km2, chu vi 3,5km, với dân số ước tính khoảng 20.000 người.

Trong phạm vi này, xe máy sử dụng xăng sẽ bị cấm đi lại theo khung giờ: từ 18h đến 24h ngày thứ Sáu và từ 6h đến 24h trong hai ngày cuối tuần.

Các xe mô tô, xe gắn máy chạy xăng hoạt động kinh doanh thông qua nền tảng ứng dụng kết nối vận tải cũng thuộc diện bị cấm.

Đối với ô tô tải, xe dưới 2 tấn đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4 chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm.

Xe tải từ 2 đến dưới 3,5 tấn (đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4) chỉ được lưu thông từ 21h đến 6h hôm sau và phải có văn bản chấp thuận của Công an TP. Xe tải trên 3,5 tấn bị cấm hoàn toàn trong khu vực.

Các loại ô tô từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt và xe đưa đón học sinh) hoạt động trong khu vực phố cổ và quanh hồ Hoàn Kiếm, thuộc các phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam, phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4.

Các loại xe này bị hạn chế lưu thông vào khung giờ cao điểm từ 6h đến 9h và từ 16h đến 19h30 hằng ngày.

Xe buýt và xe đưa đón học sinh cũng phải đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4.

Tương tự, các xe dưới 16 chỗ sử dụng nhiên liệu hóa thạch khi lưu thông trong khu vực cũng phải đáp ứng tiêu chuẩn này.

Vạch màu xanh là các tuyến đường dự kiến thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7. Nguồn: Theo dự thảo đề án.

Theo lộ trình, giai đoạn 2 (từ 1/1/2027 đến 31/12/2027), Hà Nội sẽ mở rộng phạm vi thí điểm sang phường Cửa Nam, bên cạnh khu vực lõi của phường Hoàn Kiếm.

Phạm vi mở rộng gồm 14 tuyến phố như: Nguyễn Du, Hàn Thuyên, Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Hàng Đậu, Cửa Đông, Lý Nam Đế, Tôn Thất Thiệp, Điện Biên Phủ, Hàng Bông, Cửa Nam và Lê Duẩn.

Đến giai đoạn 3 (từ 1/1/2028 đến 31/12/2029), vùng phát thải thấp sẽ được mở rộng trên toàn bộ khu vực vành đai 1, với diện tích hơn 26km2, chu vi khoảng 25km và dân số khoảng 625.000 người.

Phạm vi này bao gồm 9 phường, được bao quanh bởi các tuyến đường như: Hoàng Cầu, Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Xã Đàn, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân, Nguyễn Khoái, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Nghi Tàm, Âu Cơ, An Dương Vương, Lạc Long Quân, Bưởi và Cầu Giấy.

Khi triển khai vùng phát thải thấp, Hà Nội dự kiến áp dụng một số biện pháp như phát triển hạ tầng giao thông xanh và giao thông công cộng, trong đó có hệ thống xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh; đường sắt đô thị; xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện công cộng; trạm sạc điện; trạm đổi pin, các điểm trung chuyển và các giải pháp giao thông bền vững.

Cùng với đó, thành phố sẽ xây dựng lộ trình từng bước hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, ưu tiên phương tiện sử dụng năng lượng sạch, phương tiện giao thông công cộng và giao thông phi cơ giới.

Hà Nội sẽ thiết lập hệ thống giám sát và kiểm soát phương tiện ra vào vùng phát thải thấp thông qua hệ thống camera nhận diện biển số (ANPR), biển báo, hạ tầng giám sát giao thông và hệ thống quản lý dữ liệu.

Ngoài ra, thành phố cũng sẽ triển khai các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, khuyến khích chuyển đổi phương tiện sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch và nâng cao tỷ lệ sử dụng giao thông công cộng…

Hiện Hà Nội có khoảng 6,9 triệu xe máy, trong đó riêng Vành đai 1 có khoảng 450.000 xe máy xăng.