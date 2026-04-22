Phát động Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9 - VDA 2026

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 sẽ tôn vinh những mô hình chuyển đổi số thực chất, có khả năng đo lường hiệu quả rõ ràng, tạo ra giá trị thực tế cho nền kinh tế.

Ngày 22/4, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) và Tạp chí điện tử VietTimes chính thức phát động Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9 - Vietnam Digital Awards 2026 (VDA 2026).

Phát biểu tại lễ phát động, TS Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải thưởng - cho biết giải thưởng năm 2026 sẽ tôn vinh những mô hình chuyển đổi số thực chất, có khả năng đo lường hiệu quả rõ ràng, tạo ra giá trị thực tế cho nền kinh tế. Trong đó, dữ liệu được xác định là yếu tố trung tâm, là tài sản chiến lược của tổ chức và doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.

Theo Ban tổ chức, Quy chế giải thưởng VDA 2026 có nhiều điểm mới, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cách tiếp cận của giải thưởng, đặt trọng tâm đánh giá vào hiệu quả thực chất của chuyển đổi số. Hệ thống tiêu chí được thiết kế theo hướng đo lường bằng các kết quả cụ thể như: năng suất lao động, chi phí vận hành, doanh thu, cũng như mức độ hài lòng của người dân và khách hàng.

Một điểm mới nổi bật của VDA 2026 là việc đưa vào đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số một cách toàn diện, bao gồm các yếu tố: hạ tầng số, dữ liệu, nền tảng công nghệ, quản trị và an toàn thông tin. Cách tiếp cận này giúp phân biệt rõ giữa việc ứng dụng công nghệ đơn lẻ với chuyển đổi số mang tính hệ thống, toàn diện và bền vững.

Đặc biệt, với hạng mục giải thưởng cơ quan Nhà nước chuyển đổi số xuất sắc, lần đầu tiên Giải thưởng nhấn mạnh tiêu chí về khả năng tích hợp, kết nối với các hệ thống cơ sở dữ liệu và nền tảng số của Nhà nước, coi đây là điều kiện quan trọng để bảo đảm tính liên thông, tránh phân mảnh dữ liệu và hướng tới xây dựng các dịch vụ số phục vụ xuyên suốt người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các tiêu chí về khả năng nhân rộng, phát triển hệ sinh thái và tính bền vững cũng được bổ sung, thể hiện định hướng lựa chọn những mô hình không chỉ hiệu quả trong phạm vi nội bộ mà còn có thể lan tỏa trên quy mô lớn, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế số và xã hội số.

Giải thưởng Vietnam Digital Awards 2026 tiếp tục tôn vinh các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, cá nhân có đóng góp tích cực, hiệu quả trong xây dựng Chính phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số, qua đó góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ông Nguyễn Bá Kiên - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Thường trực, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử VietTimes - cho biết hệ thống tiêu chí năm nay được xây dựng theo hướng tiếp cận sâu với từng hạng mục giải thưởng, chú trọng kết quả đầu ra, đồng thời đề cao khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu và phát triển hệ sinh thái số. Đây được xem là yếu tố then chốt để thúc đẩy chuyển đổi số thực chất và bền vững.

Video Phát động giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9 - VDA 2026

Được tổ chức thường niên từ năm 2018, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ bảo trợ, Hội Truyền thông số Việt Nam chỉ đạo và giao Tạp chí điện tử VietTimes - cơ quan ngôn luận của Hội - trực tiếp tổ chức thực hiện. Qua 8 mùa tổ chức, Giải thưởng đã trở thành một trong những chương trình uy tín hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ số và chuyển đổi số tại Việt Nam.

Năm 2026, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam gồm 5 hạng mục:

(1) Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc;

(2) Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc;

(3) Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc;

(4) Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng;

(5) Tôn vinh cá nhân.

Sau 8 mùa tổ chức, Giải thưởng đã tiếp cận hơn 36.000 lượt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, thu hút gần 2.600 hồ sơ tham dự và vinh danh hơn 450 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và cá nhân tiêu biểu. Riêng năm 2025, Giải thưởng đã tôn vinh 52 đơn vị và cá nhân xuất sắc, trong đó lần đầu tiên ghi nhận và tôn vinh các cá nhân tiên phong trong chuyển đổi số, khẳng định vai trò trung tâm của con người trong tiến trình này.

Ban Tổ chức nhận hồ sơ trực tuyến từ ngày 22/4 đến 15/7/2026 tại website chính thức của chương trình: www.vda.com.vn. Sau vòng sơ tuyển và chung khảo, các đơn vị, sản phẩm và cá nhân xuất sắc nhất sẽ được vinh danh tại Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 10/2026, được truyền hình và phát trực tiếp trên các nền tảng số.

Trong khuôn khổ Giải thưởng, Tạp chí VietTimes cũng sẽ tổ chức chuỗi hội thảo, diễn đàn nhằm kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp công nghệ và các đơn vị ứng dụng, qua đó góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình chuyển đổi số quốc gia, hướng tới mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia số phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 là hoạt động thiết thực hưởng ứng các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời góp phần lan tỏa nhận thức xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế – xã hội.