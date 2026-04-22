Phát động Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9 - VDA 2026

Ngày 22/4, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) và Tạp chí điện tử VietTimes chính thức phát động Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9 - Vietnam Digital Awards 2026 (VDA 2026).
Phát biểu tại lễ phát động, TS Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải thưởng - cho biết giải thưởng năm 2026 sẽ tôn vinh những mô hình chuyển đổi số thực chất, có khả năng đo lường hiệu quả rõ ràng, tạo ra giá trị thực tế cho nền kinh tế. Trong đó, dữ liệu được xác định là yếu tố trung tâm, là tài sản chiến lược của tổ chức và doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.
Theo Ban tổ chức, Quy chế giải thưởng VDA 2026 có nhiều điểm mới, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cách tiếp cận của giải thưởng, đặt trọng tâm đánh giá vào hiệu quả thực chất của chuyển đổi số. Hệ thống tiêu chí được thiết kế theo hướng đo lường bằng các kết quả cụ thể như: năng suất lao động, chi phí vận hành, doanh thu, cũng như mức độ hài lòng của người dân và khách hàng.
Một điểm mới nổi bật của VDA 2026 là việc đưa vào đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số một cách toàn diện, bao gồm các yếu tố: hạ tầng số, dữ liệu, nền tảng công nghệ, quản trị và an toàn thông tin. Cách tiếp cận này giúp phân biệt rõ giữa việc ứng dụng công nghệ đơn lẻ với chuyển đổi số mang tính hệ thống, toàn diện và bền vững.
Đặc biệt, với hạng mục giải thưởng cơ quan Nhà nước chuyển đổi số xuất sắc, lần đầu tiên Giải thưởng nhấn mạnh tiêu chí về khả năng tích hợp, kết nối với các hệ thống cơ sở dữ liệu và nền tảng số của Nhà nước, coi đây là điều kiện quan trọng để bảo đảm tính liên thông, tránh phân mảnh dữ liệu và hướng tới xây dựng các dịch vụ số phục vụ xuyên suốt người dân và doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, các tiêu chí về khả năng nhân rộng, phát triển hệ sinh thái và tính bền vững cũng được bổ sung, thể hiện định hướng lựa chọn những mô hình không chỉ hiệu quả trong phạm vi nội bộ mà còn có thể lan tỏa trên quy mô lớn, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế số và xã hội số.
Giải thưởng Vietnam Digital Awards 2026 tiếp tục tôn vinh các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, cá nhân có đóng góp tích cực, hiệu quả trong xây dựng Chính phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số, qua đó góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành và năng lực cạnh tranh quốc gia.
Ông Nguyễn Bá Kiên - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Thường trực, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử VietTimes - cho biết hệ thống tiêu chí năm nay được xây dựng theo hướng tiếp cận sâu với từng hạng mục giải thưởng, chú trọng kết quả đầu ra, đồng thời đề cao khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu và phát triển hệ sinh thái số. Đây được xem là yếu tố then chốt để thúc đẩy chuyển đổi số thực chất và bền vững.
Được tổ chức thường niên từ năm 2018, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ bảo trợ, Hội Truyền thông số Việt Nam chỉ đạo và giao Tạp chí điện tử VietTimes - cơ quan ngôn luận của Hội - trực tiếp tổ chức thực hiện. Qua 8 mùa tổ chức, Giải thưởng đã trở thành một trong những chương trình uy tín hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ số và chuyển đổi số tại Việt Nam.
Năm 2026, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam gồm 5 hạng mục:
(1) Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc;
(2) Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc;
(3) Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc;
(4) Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng;
(5) Tôn vinh cá nhân.
Sau 8 mùa tổ chức, Giải thưởng đã tiếp cận hơn 36.000 lượt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, thu hút gần 2.600 hồ sơ tham dự và vinh danh hơn 450 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và cá nhân tiêu biểu. Riêng năm 2025, Giải thưởng đã tôn vinh 52 đơn vị và cá nhân xuất sắc, trong đó lần đầu tiên ghi nhận và tôn vinh các cá nhân tiên phong trong chuyển đổi số, khẳng định vai trò trung tâm của con người trong tiến trình này.
Ban Tổ chức nhận hồ sơ trực tuyến từ ngày 22/4 đến 15/7/2026 tại website chính thức của chương trình: www.vda.com.vn. Sau vòng sơ tuyển và chung khảo, các đơn vị, sản phẩm và cá nhân xuất sắc nhất sẽ được vinh danh tại Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 10/2026, được truyền hình và phát trực tiếp trên các nền tảng số.
Trong khuôn khổ Giải thưởng, Tạp chí VietTimes cũng sẽ tổ chức chuỗi hội thảo, diễn đàn nhằm kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp công nghệ và các đơn vị ứng dụng, qua đó góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình chuyển đổi số quốc gia, hướng tới mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia số phát triển trong khu vực và trên thế giới.
Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 là hoạt động thiết thực hưởng ứng các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời góp phần lan tỏa nhận thức xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế – xã hội.
Phát biểu tại lễ phát động Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9 – VDA 2026, ông Nguyễn Minh Hồng – Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam cho rằng chuyển đổi số đang mở đường cho sự hình thành và phát triển của kinh tế số. Đây chính là động lực tăng trưởng quan trọng trong giai đoạn phát triển tới của đất nước. Tuy nhiên, điều cốt lõi không nằm ở việc số hóa bao nhiêu mà là tạo ra được bao nhiêu giá trị mới từ công nghệ và dữ liệu.
Trong bối cảnh đó, dữ liệu đang trở thành một loại tài sản chiến lược. Tuy nhiên, dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi được kết nối, chuẩn hóa và khai thác hiệu quả để phục vụ việc ra quyết định, tối ưu vận hành và hình thành các mô hình kinh doanh mới.
Đặc biệt, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) cùng với các công nghệ mới như dữ liệu lớn, điện toán đám mây, Internet vạn vật… đang tạo ra bước chuyển mang tính đột phá. Trí tuệ nhân tạo không chỉ hỗ trợ tự động hóa mà đang từng bước tham gia vào quá trình phân tích, dự báo và ra quyết định, mở ra mô hình doanh nghiệp vận hành thông minh, thậm chí tiến tới tự vận hành.
“Điều này đặt ra yêu cầu mới: Chuyển đổi số không chỉ dừng ở ứng dụng công nghệ mà phải tiến tới khai thác hiệu quả dữ liệu và tích hợp các công nghệ mới để tạo ra năng lực cạnh tranh thực sự”, ông Nguyễn Minh Hồng nói.
Trong bối cảnh đó, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam không đơn thuần là hoạt động tôn vinh mà còn là một công cụ thúc đẩy chuyển đổi số theo chiều sâu.
Qua 8 mùa tổ chức, Giải thưởng đã phát hiện và lan tỏa nhiều mô hình tiêu biểu – những câu chuyện thành công không chỉ dừng lại ở ứng dụng công nghệ mà đã thực sự tạo ra giá trị kinh tế, giá trị xã hội. Bước sang mùa thứ 9, Giải thưởng sẽ tiếp tục đổi mới để tôn vinh các mô hình chuyển đổi số thực chất, có khả năng đo lường hiệu quả rõ ràng; khuyến khích các sáng kiến khai thác và phát huy giá trị của dữ liệu; lan tỏa các mô hình kinh tế số mới, đặc biệt là những mô hình dựa trên nền tảng và dữ liệu. Quan trọng hơn, Giải thưởng tạo ra một diễn đàn để chia sẻ kinh nghiệm, kết nối nguồn lực và thúc đẩy hợp tác.
Phát biểu tại lễ phát động, ông Lê Anh Tuấn – Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định Nghị quyết 57 đã xác định rõ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt cho tăng trưởng. Điều này đặt ra yêu cầu phải có những cơ chế, công cụ và mô hình thúc đẩy hiệu quả hơn, trong đó việc phát hiện, lan tỏa các điển hình tốt, các giải pháp thành công có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Trong bối cảnh đó, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những kênh quan trọng để phát hiện, tôn vinh và lan tỏa các sáng kiến, mô hình chuyển đổi số tiêu biểu trên toàn quốc. Giải thưởng không chỉ ghi nhận nỗ lực đổi mới sáng tạo mà còn tạo động lực để các tổ chức, doanh nghiệp làm chủ công nghệ, phát triển các sản phẩm, dịch vụ số phục vụ thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.
“Thông qua việc đánh giá dựa trên hiệu quả thực tiễn, mức độ trưởng thành số, khả năng nhân rộng và tính bền vững, Giải thưởng sẽ góp phần thúc đẩy các chủ thể chuyển đổi số đi đúng hướng, tránh hình thức, hướng tới giá trị thực. Đây cũng là cầu nối để chia sẻ kinh nghiệm, kết nối hệ sinh thái và thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng công nghệ”, ông Lê Anh Tuấn nói.
Ông Lê Anh Tuấn khẳng định Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết đồng hành cùng Hội Truyền thông số Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số trong việc phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo số, thúc đẩy làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Ông tin tưởng rằng Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2026 sẽ tiếp tục phát huy vai trò là động lực, góp phần thiết thực vào việc triển khai hiệu quả Nghị quyết 57, vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam.
Tại lễ phát động, đại diện doanh nghiệp từng nhận Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (VDA) đã có những chia sẻ về Giải thưởng và định hướng phát triển của doanh nghiệp. Ông Trần Văn Chín – Chủ tịch Arobid cho biết ông cảm thấy rất cảm kích và bất ngờ khi có cơ hội được chia sẻ tại sự kiện, đặc biệt là sau khi lắng nghe bài phát biểu của lãnh đạo về chủ đề hạ tầng dùng chung và nền tảng dùng chung – lĩnh vực mà doanh nghiệp đặc biệt tâm đắc.
Theo ông Chín, Arobid hiện đang tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm. Về thành tựu và nền tảng công nghệ, năm ngoái, Arobid vinh dự được nhận Giải thưởng Sáng tạo công nghệ xuất sắc tại Vietnam Digital Awards. Sản phẩm giúp doanh nghiệp đạt giải là Hạ tầng xúc tiến thương mại và đầu tư trên môi trường số. Đây không chỉ là một trang web đơn thuần mà là một hệ thống tích hợp nền tảng thương mại điện tử B2B, vận hành dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tối ưu hóa kết nối.
Bên cạnh đó, nền tảng này còn giải quyết bài toán chi phí cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME). Arobid bám sát các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đặt mục tiêu trong giai đoạn 2025–2030, có 60% hội chợ, triển lãm được tổ chức trên môi trường số.
Lý giải việc tập trung vào hướng đi này, ông Trần Văn Chín cho rằng một doanh nghiệp SME khó có thể gánh chi phí khoảng 200–300 triệu đồng chỉ cho ba ngày tham gia một hội chợ truyền thống. Trong khi đó, việc chuyển đổi sang môi trường số được xem là con đường khả thi giúp các doanh nghiệp nhỏ tiếp cận thị trường mà không bị rào cản tài chính cản trở.
Hiện nay, mô hình của Arobid đã nhận được sự quan tâm lớn từ các trung tâm xúc tiến thương mại, đặc biệt tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Doanh nghiệp đang phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) để triển khai các đơn đặt hàng từ nay đến cuối năm, với mục tiêu xây dựng từ 5.000 đến 10.000 gian hàng số cho doanh nghiệp Việt Nam. Hoạt động này nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu của Chính phủ và thúc đẩy việc triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Nhấn mạnh tầm nhìn về hạ tầng dùng chung, ông Trần Văn Chín cho rằng với 34 tỉnh, thành phố, việc xây dựng hạ tầng xúc tiến thương mại riêng rẽ ở từng địa phương là không cần thiết. Cách làm này có thể dẫn tới nhiều hệ lụy như lãng phí ngân sách, dữ liệu bị phân mảnh và không hình thành được hạ tầng đủ lớn, đủ hiệu quả.
Từ thực tiễn đó, Arobid mong muốn được tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng các tiêu chí tiên quyết cho hạ tầng xúc tiến thương mại dùng chung, đồng thời làm rõ các yêu cầu về kỹ thuật và vận hành đối với cả cơ quan nhà nước và khu vực tư nhân, nhằm bảo đảm tính đồng bộ và hiệu quả.
Ông Trần Văn Chín bày tỏ kỳ vọng thông qua những chia sẻ này, các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp có thể hình dung rõ hơn lộ trình mà Arobid đang theo đuổi, qua đó góp phần hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiến sâu hơn vào nền kinh tế số.
Ông Nguyễn Bá Kiên – Tổng Biên tập Tạp chí VietTimes cho biết với vai trò là cơ quan thường trực tổ chức Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (VDA), Ban Tổ chức mong muốn chia sẻ rõ hơn về hành trình, quan điểm cũng như những đổi mới quan trọng của Giải thưởng trong giai đoạn hiện nay.
Theo ông Kiên, năm 2026 đánh dấu việc VDA bước sang mùa tổ chức thứ chín – một chặng đường mà Ban Tổ chức đánh giá đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Quan điểm xuyên suốt của VietTimes và Hội Truyền thông số Việt Nam là không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh các đơn vị đạt giải, mà còn xác định rõ trách nhiệm đồng hành, nuôi dưỡng và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình phát triển sau giải thưởng.
Ông Nguyễn Bá Kiên khẳng định Ban Tổ chức không thu bất kỳ khoản phí nào cho hoạt động truyền thông đối với các sản phẩm, dịch vụ, cơ quan hoặc doanh nghiệp sau khi được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam. Các đơn vị tham gia được hưởng quyền lợi truyền thông đáng kể trên hệ sinh thái truyền thông của Hội Truyền thông số Việt Nam, trong đó Ban Tổ chức đã xây dựng chiến lược truyền thông hậu giải thưởng nhằm tiếp tục lan tỏa các mô hình, sáng kiến đã được ghi nhận.
Thẳng thắn nhìn nhận thực tế, ông Kiên cho rằng dù đã có những thành công nhất định, mức độ lan tỏa của các hệ sinh thái sau giải thưởng đôi khi còn hạn chế. Thời gian tới, Ban Tổ chức sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí chuyên sâu về công nghệ và đổi mới sáng tạo để khắc họa rõ nét hơn chân dung doanh nghiệp, mô hình và câu chuyện thành công trong chuyển đổi số.
Bên cạnh đó, ông Nguyễn Bá Kiên cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự cởi mở hơn từ phía doanh nghiệp. Theo ông, không ít đơn vị vẫn còn e ngại chia sẻ thông tin hoặc giữ kín những kinh nghiệm, mô hình triển khai. Điều này phần nào khiến công tác truyền thông và hỗ trợ chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng. Ban Tổ chức mong muốn doanh nghiệp chủ động phối hợp để việc lan tỏa giá trị đạt được thực chất và sâu rộng hơn.
Nêu ví dụ cụ thể, ông Kiên cho biết nhiều mô hình điển hình đã cho thấy hiệu quả rõ rệt sau khi được vinh danh. Trong đó có IGB với các nền tảng phần mềm phục vụ phát triển du lịch tại các vùng khó khăn, miền núi phía Bắc, hay trường hợp của Arobid. Sau khi nhận giải năm 2025, Arobid đã nâng cấp nền tảng lên phiên bản 2.0 và ghi nhận kết quả ấn tượng khi bán được 20.000 gian hàng chỉ sau 10 phút, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của các startup công nghệ Việt Nam.
Đặc biệt, ông Nguyễn Bá Kiên nhấn mạnh quy chế Giải thưởng năm nay đã được sửa đổi một cách toàn diện nhằm bảo đảm việc tôn vinh đi đúng trọng tâm giá trị sáng tạo thực chất. Điểm mới quan trọng nhất là việc lượng hóa cụ thể từng hạng mục giải thưởng, giúp các tổ chức, doanh nghiệp chỉ cần nghiên cứu kỹ quy chế là có thể tự hình dung, đánh giá khả năng tham gia và đạt giải của mình dựa trên các tiêu chí rõ ràng, thay vì những quy định chung chung như trước.
Ông bày tỏ kỳ vọng những đổi mới này sẽ giúp thông tin về Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam được lan tỏa mạnh mẽ hơn trong cộng đồng, qua đó thu hút thêm nhiều mô hình, sáng kiến chất lượng, đóng góp thiết thực cho tiến trình chuyển đổi số quốc gia.
Trao đổi tại Lễ phát động, ông Nguyễn An Thanh (Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội) đề xuất Ban Tổ chức nghiên cứu triển khai các chuyến đi thực tế về chuyển đổi số dành cho phóng viên, nhà báo nhằm tăng cường trải nghiệm và chiều sâu thông tin.
Trao đổi về đề xuất này, ông Nguyễn Bá Kiên cho biết ý tưởng xuất phát từ chính những gợi ý rất tâm huyết của anh Thanh. Từ các đề xuất đó, Ban Tổ chức nhận thấy đây là một mô hình truyền thông mới, có khả năng tạo ra sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa Ban Tổ chức, doanh nghiệp và báo chí, qua đó mang lại hiệu quả lan tỏa mạnh mẽ hơn so với các phương thức truyền thông truyền thống.
Bà Bùi Thị Kim Liên – Giám đốc Khối Chuyển đổi số Công ty Tài chính TNHH MTV Lotte Việt Nam cho rằng chuyển đổi số không còn là câu chuyện riêng của từng doanh nghiệp mà đã trở thành xu hướng chung của toàn thị trường.
Theo bà Liên, doanh nghiệp bắt đầu triển khai chuyển đổi số từ năm 2019, trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động mạnh đến nền kinh tế. Mục tiêu ban đầu là giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn, đồng thời tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.
Trong những năm tiếp theo, Lotte tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp số nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và tiết giảm chi phí vận hành.
“Đến nay, chúng tôi chưa dám khẳng định đã chuyển đổi số thành công toàn diện. Tuy nhiên, trong chặng đường tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục tìm kiếm các giải pháp để tối ưu trải nghiệm khách hàng và nâng cao hiệu quả vận hành”, bà Liên nói.
Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch Hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cho rằng việc thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam cần dựa trên động lực khoa học công nghệ, trong đó vai trò của cộng đồng doanh nghiệp giữ vị trí đặc biệt quan trọng.
Theo ông Tuấn, Hội đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin nhằm khuyến khích các hội viên chủ động tham gia các chương trình, giải thưởng uy tín để tôn vinh những doanh nghiệp tiêu biểu. Qua đó, ông kỳ vọng các đơn vị tham gia không chỉ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đặt ra mà còn tạo ra giá trị thực tiễn cho nền kinh tế.
Góp ý về công tác tổ chức, ông Nguyễn Anh Tuấn cho rằng với một giải thưởng đã được duy trì qua nhiều năm, cần tăng cường hơn nữa hoạt động truyền thông, đặc biệt là các phóng sự chuyên sâu. Nội dung truyền thông nên tập trung phản ánh quá trình phát triển của doanh nghiệp sau khi đạt giải, cũng như những đóng góp cụ thể đối với xã hội và nền kinh tế.
“Việc lan tỏa các câu chuyện thành công sẽ giúp nâng cao giá trị của giải thưởng, đồng thời tạo động lực để doanh nghiệp tiếp tục đổi mới, phát triển”, ông Tuấn nói.
Bà Trịnh Thị Hương – Phó Chủ tịch Trạng Nguyên Education cho biết doanh nghiệp rất vinh dự khi từng được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam.
Theo bà Hương, sự ghi nhận của Hội Truyền thông số Việt Nam và Giải thưởng đã trở thành động lực quan trọng để đơn vị tiếp tục đầu tư, mở rộng và hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục số. Sau ba năm được tôn vinh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam, Trạng Nguyên Education đã tăng quy mô từ 1 triệu học sinh tham gia lên 6 triệu học sinh vào năm 2026, đồng thời phát triển thêm nhiều nền tảng mới.
“Đáng chú ý, sân chơi Toán học Việt Nam ra mắt năm 2025 đã nhanh chóng thu hút gần 1 triệu học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 tham gia. Cùng với đó, hệ thống đã tổ chức thành công kỳ thi thử tốt nghiệp trực tuyến với khoảng 300.000 thí sinh lớp 12, cho thấy khả năng vận hành ở quy mô lớn của nền tảng số trong lĩnh vực giáo dục”, bà Hương nói và nhấn mạnh quan điểm chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở việc xây dựng các sản phẩm riêng lẻ mà hướng tới hình thành một hệ sinh thái đồng bộ.
Trên cơ sở đó, Trạng Nguyên Education đã phát triển song song hai hệ thống nội dung là tiếng Việt và Toán học, đồng thời xây dựng một lõi công nghệ chung – hệ thống định danh (Identity) dùng chung. Hệ thống này cho phép quản lý tài khoản học sinh theo hướng liên thông giữa các nền tảng, tạo điều kiện kết nối, chia sẻ dữ liệu và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.
Bà Trịnh Thị Hương nhấn mạnh chính nhờ chuyển đổi số, các hoạt động giáo dục có thể được triển khai rộng rãi và lan tỏa sâu trong cộng đồng. Trạng Nguyên Education kỳ vọng tiếp tục tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam trong năm nay với những sản phẩm, giải pháp mới, đồng thời mong muốn tiếp tục được ghi nhận và đồng hành cùng Giải thưởng trong hành trình thúc đẩy chuyển đổi số thực chất tại Việt Nam.
Bà Tống Thị Thuần, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục Trạng Nguyên đặt câu hỏi: Ban Tổ chức có thể chia sẻ vì sao năm nay đặc biệt nhấn mạnh tiêu chí tích hợp với cơ sở dữ liệu Nhà nước, đồng thời việc đánh giá mức độ tích hợp thực tế sẽ được thực hiện theo những tiêu chí và phương pháp nào?
Bên cạnh đó, đại diện đơn vị cũng quan tâm tới cơ chế thẩm định thực tế của Giải thưởng được triển khai ra sao nhằm bảo đảm tính khách quan, tránh tình trạng báo cáo không phản ánh đúng kết quả thực tế.
Trả lời vấn đề này, ông Vũ Kiêm Văn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Truyền thông số Việt Nam, Phó trưởng Ban chỉ đạo giải thưởng VDA 2026 cho biết tiêu chí tích hợp, liên thông với cơ sở dữ liệu Nhà nước được nhấn mạnh trong năm nay xuất phát từ định hướng lớn về chuyển đổi số quốc gia.
Theo ông, từ khi được tổ chức lần đầu vào năm 2018, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam luôn bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Gần đây nhất là Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, cùng các chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 và các chiến lược phát triển kinh tế số, xã hội số.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là xây dựng và phát triển các cơ sở dữ liệu quốc gia dùng chung nhằm khắc phục tình trạng phân mảnh dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương. Trên thực tế, thời gian qua nhiều hệ thống đã đạt được kết quả rõ nét như cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân, cũng như các cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực thuế, bảo hiểm, tài nguyên và môi trường.
“Việc các hệ thống công nghệ thông tin, nền tảng chuyển đổi số của cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp kết nối, tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc trong thời gian tới”, ông nói, đồng thời dẫn ví dụ việc chuẩn hóa thông tin thuê bao hay triển khai sổ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử.
Về cơ chế thẩm định, ông Vũ Kiêm Văn cho biết Giải thưởng được tổ chức theo hai cấp hội đồng. Trong đó, hội đồng sơ khảo gồm các chuyên gia đến từ nhiều lĩnh vực như công nghệ, doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ rà soát, đánh giá kỹ lưỡng hồ sơ tham dự.
Theo ông, với các tiêu chí về kết nối, tích hợp, việc kiểm chứng không quá khó bởi có thể trực tiếp kiểm tra trên hệ thống. Đối với những nội dung khó đánh giá thông qua hồ sơ, hội đồng có thể tổ chức kiểm tra thực tế, kết hợp khảo sát nhằm bảo đảm kết quả đánh giá sát với quá trình triển khai.
Ông khẳng định cơ chế này giúp hạn chế tình trạng báo cáo không phản ánh đúng thực tế, đồng thời nâng cao tính khách quan, minh bạch của Giải thưởng.
Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Công an Nhân dân về kỳ vọng tác động của Giải thưởng đối với quá trình thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp và các cơ quan Nhà nước, cũng như chỉ số quan trọng nhất để đánh giá một chương trình chuyển đổi số thành công, ông Vũ Kiêm Văn - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Truyền thông số Việt Nam, Phó trưởng Ban chỉ đạo giải thưởng VDA 2026 cho biết trong 9 năm qua, Giải thưởng đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần chuyển đổi số trong toàn xã hội.
Theo ông, Ban Tổ chức đã tiếp cận hơn 15.000 tổ chức thuộc nhiều khu vực khác nhau, từ cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân đến doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đồng thời tôn vinh nhiều mô hình, sáng kiến tiêu biểu.
Ông Vũ Kiêm Văn cho rằng xu hướng chuyển đổi số hiện nay không chỉ dừng lại ở “có làm” mà phải hướng tới “làm có kết quả”. “Giải thưởng năm nay tiếp cận theo hướng hành động đột phá và lan tỏa kết quả, qua đó kỳ vọng tiếp tục đồng hành cùng quốc gia và cộng đồng doanh nghiệp để thúc đẩy chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ, hiệu quả”, ông nói.
Về tiêu chí đánh giá thành công của chuyển đổi số, ông Văn nhận định không có một chỉ số duy nhất áp dụng cho mọi lĩnh vực mà phụ thuộc vào đặc thù của từng khu vực, từng nhóm đối tượng.
Cụ thể, với cơ quan Nhà nước, tiêu chí quan trọng là mức độ tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp, cũng như hiệu quả trong quản lý, khai thác dữ liệu. Trong khi đó, đối với doanh nghiệp, yếu tố then chốt là hiệu quả kinh tế, thể hiện qua việc giảm chi phí vận hành, gia tăng doanh thu hoặc tạo ra các nguồn thu mới từ ứng dụng công nghệ.
Ông nhấn mạnh xét trên tổng thể, tiêu chí cốt lõi của chuyển đổi số vẫn là hiệu quả, có thể là hiệu quả về thời gian, tài chính hoặc mức độ thuận tiện cho người dùng, qua đó góp phần nâng cao năng suất và giảm chi phí cho toàn xã hội.
Bổ sung quan điểm, ông Nguyễn Thanh Tuyên – nguyên Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng hệ thống tiêu chí của Giải thưởng cũng phản ánh rõ quan điểm nhất quán của Ban Tổ chức về chuyển đổi số, trong đó “hiệu quả” là yếu tố xuyên suốt.
Theo ông Tuyên, ở mỗi hạng mục, tiêu chí đánh giá đều đặt trọng tâm vào hiệu quả thực tiễn. Đối với cơ quan Nhà nước là hiệu quả phục vụ người dân; với doanh nghiệp là hiệu quả sản xuất, kinh doanh thông qua các chỉ số như tăng năng suất, doanh thu, lợi nhuận và thị phần; còn với sản phẩm, dịch vụ số là hiệu quả vận hành, chất lượng dịch vụ và tác động xã hội, đặc biệt với các nhóm yếu thế.
Ông cũng cho rằng Giải thưởng không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh các mô hình tiêu biểu mà còn giúp doanh nghiệp định hình chiến lược chuyển đổi số. Khi tham gia, doanh nghiệp có thể căn cứ vào các tiêu chí để xác định hướng đi, cách làm và mục tiêu phù hợp cho quá trình chuyển đổi số của mình.