Chuỗi mất tích và cái chết kỳ lạ của các nhà khoa học Mỹ khiến Quốc hội báo động

Ít nhất 10 nhà khoa học Mỹ liên quan nghiên cứu hạt nhân và hàng không vũ trụ đã tử vong hoặc mất tích trong những năm gần đây, khiến FBI và Quốc hội mở cuộc điều tra.

Ủy ban Giám sát Hạ viện tuyên bố sẽ điều tra các báo cáo về các trường hợp tử vong và mất tích của các nhà khoa học mà họ cho rằng có quyền tiếp cận thông tin nhạy cảm. Ảnh: AFP.

Một nhà vật lý hạt nhân và giáo sư tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) bị bắn chết bên ngoài nơi ở của ông tại bang Massachusetts. Một tướng Không quân đã nghỉ hưu mất tích khỏi ngôi nhà của mình ở bang New Mexico. Một kỹ sư hàng không vũ trụ biến mất trong lúc đi leo núi tại Los Angeles.

Đây là một phần trong số ít nhất 10 cá nhân có liên quan đến các nghiên cứu hạt nhân và hàng không vũ trụ nhạy cảm của Mỹ đã tử vong hoặc mất tích trong những năm gần đây, làm dấy lên lo ngại về khả năng các vụ việc có liên hệ với nhau, đồng thời làm bùng phát các suy đoán trên mạng về những hoạt động mờ ám.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết họ “đang dẫn đầu nỗ lực tìm kiếm các mối liên hệ giữa những nhà khoa học mất tích và đã qua đời,” đồng thời cho biết “đang làm việc với Bộ Năng lượng, Bộ Quốc phòng và các cơ quan thực thi pháp luật cấp bang … cũng như địa phương để tìm câu trả lời.”

Trong một diễn biến riêng, Ủy ban Giám sát Hạ viện do đảng Cộng hòa lãnh đạo hôm đầu tuần này thông báo sẽ điều tra các trường hợp tử vong và mất tích của những cá nhân này — những người được cho là có quyền tiếp cận thông tin khoa học nhạy cảm.

Ủy ban cho biết các báo cáo “làm dấy lên câu hỏi về một mối liên hệ đáng ngờ” giữa các trường hợp tử vong và mất tích, đồng thời yêu cầu được báo cáo từ FBI, Bộ Quốc phòng, Bộ Năng lượng và NASA.

Bộ Quốc phòng cho biết sẽ phản hồi trực tiếp với ủy ban, trong khi Bộ Năng lượng chuyển các câu hỏi sang Nhà Trắng.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, NASA cho biết họ đang “phối hợp và hợp tác với các cơ quan” có liên quan đến các nhà khoa học.

“Ở thời điểm hiện tại, không có điều gì liên quan đến NASA cho thấy tồn tại mối đe dọa an ninh quốc gia,” người phát ngôn NASA Bethany Stevens cho biết.

Hoàn cảnh từng vụ khác nhau

Các vụ việc có hoàn cảnh rất khác nhau. Một số liên quan đến các vụ giết người chưa được giải quyết, trong khi số khác là các trường hợp mất tích không có dấu hiệu phạm tội. Trong ít nhất hai trường hợp, gia đình cho rằng nguyên nhân có thể là do các vấn đề sức khỏe từ trước hoặc khó khăn cá nhân. Các nhà chức trách chưa thiết lập được bất kỳ mối liên hệ nào giữa các vụ việc.

Tuần trước, Nhà Trắng cũng cho biết họ đang phối hợp với các cơ quan liên bang để lần ra bất kỳ mối liên hệ tiềm tàng nào giữa các vụ tử vong và mất tích, trong đó Tổng thống Donald Trump gọi đây là “một vấn đề khá nghiêm trọng.”

“Rất khó có khả năng đây chỉ là sự trùng hợp,” Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer, một thành viên đảng Cộng hòa, nói với Fox News Sunday. “Quốc hội rất quan tâm đến vấn đề này. Ủy ban của chúng tôi coi đây là một trong những ưu tiên vì chúng tôi xem đây là một mối đe dọa an ninh quốc gia.”

Trong khi đó, nghị sĩ Dân chủ James Walkinshaw, cũng là thành viên của Ủy ban Giám sát, đồng ý rằng việc điều tra là cần thiết, nhưng nói rằng ông không tin có một âm mưu phối hợp đằng sau các vụ việc.

“Mỹ có hàng nghìn nhà khoa học và chuyên gia hạt nhân,” ông nói. “Đây không phải là kiểu chương trình hạt nhân mà một đối thủ nước ngoài có thể gây ảnh hưởng đáng kể chỉ bằng cách nhắm vào 10 cá nhân.”

Chuỗi các vụ việc bí ẩn được cho là bắt đầu từ năm 2023 với cái chết của Michael David Hicks, một nhà khoa học làm việc tại Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) của NASA gần 25 năm.

Ông Hicks, 59 tuổi, qua đời ngày 30/7/2023. Trong sự nghiệp tại JPL, ông chuyên nghiên cứu sao chổi và tiểu hành tinh, theo Hiệp hội Thiên văn Mỹ. Nguyên nhân tử vong không được công bố.

Con gái ông, Julia Hicks, cho biết cha mình đã gặp các vấn đề sức khỏe từ trước và những suy đoán gần đây khiến cô “bị sốc.”

“Từ những gì tôi biết về cha mình, không có bất kỳ logic nào có thể liên hệ ông với cuộc điều tra liên bang này,” cô nói. “Tôi không hiểu mối liên hệ giữa cái chết của cha tôi và các nhà khoa học mất tích khác.”

“Tôi không thể không cười về chuyện này, nó đang trở nên nghiêm trọng,” cô nói thêm.

Cô cho biết chưa có cơ quan nào liên hệ với gia đình về cái chết của cha mình.

Trong những năm sau đó, một số người khác liên quan đến JPL cũng đã tử vong hoặc mất tích: Frank Maiwald qua đời năm 2024 ở tuổi 61. Monica Reza mất tích khi đi leo núi vào tháng 6/2025.

Một trường hợp đáng chú ý khác là Thiếu tướng Không quân đã nghỉ hưu William Neil McCasland, mất tích từ ngày 27/2 sau khi rời khỏi nhà ở New Mexico. FBI đã tham gia tìm kiếm.

Thiếu tướng Không quân về hưu William Neil McCasland, Không quân Mỹ. Ảnh: Không quân Mỹ.

Ông từng đứng sau các chương trình nghiên cứu hàng không vũ trụ tiên tiến và từng chỉ huy Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Không quân.

Vợ ông bác bỏ suy đoán liên quan đến vật thể bay không xác định (UFO) và “sự kiện Roswell.”

Hai người khác mất tích là Melissa Casias và Anthony Chavez, từng làm việc tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos.

Casias mất tích tháng 6/2025, không có dấu hiệu phạm tội. Chavez mất tích vào tháng 5/2025, các cuộc tìm kiếm không có kết quả.

Các vụ tử vong liên hoàn

Trong những tháng gần đây, cái chết của một số nhà khoa học nổi tiếng càng làm dấy lên thêm nghi vấn.

Giáo sư Nuno F.G. Loureiro tại MIT bị bắn chết vào tháng 12/2025 gần Boston. Tay súng cũng nổ súng tại Đại học Brown khiến 2 sinh viên thiệt mạng.

Ông Nuno Loureiro là giáo sư khoa học và kỹ thuật hạt nhân, đồng thời là giáo sư vật lý tại MIT. Ảnh: CNN.

Nhà vật lý thiên văn Carl Grillmair, 67 tuổi, bị bắn chết tại nhà riêng gần Los Angeles. Nghi phạm được cho là không quen biết nạn nhân.

Cựu sĩ quan tình báo Không quân Mỹ Matthew James Sullivan qua đời năm 2024 trước khi làm chứng trong một vụ việc liên quan đến UFO. Một nghị sĩ cho rằng ông tự sát trong hoàn cảnh “đáng ngờ.”

Cái chết của Amy Eskridge năm 2022 cũng được chú ý trở lại. Gia đình bà cho biết bà mắc bệnh mãn tính và cảnh báo không nên suy diễn quá mức.

Các cuộc điều tra liên bang đang diễn ra

Tổng thống Donald Trump cho biết ông hy vọng các vụ việc chỉ là sự trùng hợp.

“Tôi hy vọng đây là ngẫu nhiên, nhưng chúng ta sẽ biết trong khoảng một tuần rưỡi tới,” ông nói.

Nhà Trắng cho biết đang phối hợp với các cơ quan để rà soát toàn bộ các vụ việc và tìm điểm chung nếu có.

Giám đốc FBI Kash Patel cho biết cơ quan này đang xem xét các khả năng liên quan đến thông tin mật hoặc tác nhân nước ngoài.

“Nếu có bất kỳ mối liên hệ nào dẫn đến hành vi phạm tội hoặc âm mưu, FBI sẽ tiến hành bắt giữ phù hợp,” ông nói.

Theo CNN