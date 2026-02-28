Thế giới phản ứng dữ dội sau đòn không kích Mỹ – Israel vào Iran

Liên minh Châu Âu, Australia, Malaysia, Ukraine và nhiều nước bày tỏ quan ngại sâu sắc sau khi Mỹ và Israel không kích Iran, Tehran lập tức đáp trả, làm gia tăng nguy cơ leo thang xung đột Trung Đông.

Các nhà lãnh đạo và cơ quan chức năng trên thế giới bắt đầu đưa ra phản ứng trước thông tin Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng các đòn tấn công của riêng mình tại Trung Đông.

Bà Kaja Kallas, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, gọi diễn biến này là “nguy hiểm” và cho biết bà đã trao đổi với Ngoại trưởng Israel trong buổi sáng cùng ngày. “Bảo vệ dân thường và tuân thủ luật nhân đạo quốc tế là ưu tiên hàng đầu,” bà viết trên mạng xã hội X.

Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết họ “vô cùng báo động trước các cuộc tấn công hôm nay của Mỹ và Israel nhằm vào Iran”, đồng thời kêu gọi “tất cả các bên kiềm chế tối đa, bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự”.

Thủ tướng Malaysia, ông Anwar Ibrahim, nhận định các cuộc không kích của Mỹ và Israel “đẩy Trung Đông đến bờ vực thảm họa”, đồng thời hối thúc Washington và Tehran “theo đuổi một lối thoát ngoại giao thay vì tiếp tục leo thang”.

Tổng thống Slovenia, bà Nataša Pirc Musar, cho biết bà đang theo dõi các diễn biến mới nhất “với quan ngại sâu sắc”, viết trên X rằng “chúng ta đang chứng kiến sự leo thang nghiêm trọng của căng thẳng khu vực, đe dọa hòa bình và ổn định tại Trung Đông”.

Bộ Ngoại giao Ukraine đăng trên X rằng “chế độ ở Tehran đã có mọi cơ hội để ngăn chặn một kịch bản bạo lực”, đồng thời nhấn mạnh: “Chúng tôi tái khẳng định lập trường kiên định: mong muốn người dân Iran có được an ninh, thịnh vượng và tự do, cũng như sự ổn định và phát triển cho Trung Đông”.

Thủ tướng Australia, ông Anthony Albanese, cho biết nước này “ủng hộ Hoa Kỳ hành động nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”, đồng thời viết trên X rằng “Australia đứng về phía những người dân Iran dũng cảm trong cuộc đấu tranh chống áp bức”.

Trong khi đó, các Đại sứ quán Ấn Độ tại Israel và Iran đã khuyến cáo công dân Ấn Độ tại hai quốc gia này “hết sức thận trọng”, tránh các chuyến đi không cần thiết và theo dõi sát tình hình.

