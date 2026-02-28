Ông Netanyahu kêu gọi thay đổi chế độ ở Iran, hàng chục tên lửa đạn đạo phóng về phía Israel

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kêu gọi thay đổi chế độ tại Tehran vào sáng 28/2 trong tuyên bố video đầu tiên kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Ông Netanyahu kêu gọi “mọi thành phần của người dân Iran” hãy “thoát khỏi ách thống trị chuyên chế và mang lại một nước Iran tự do, hòa bình”. Ông nói: “Hành động chung của chúng ta sẽ tạo điều kiện để những người dân Iran dũng cảm tự quyết định vận mệnh của mình”.

Trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Iran hồi tháng 6, ông Netanyahu cũng từng kêu gọi người dân Iran đứng lên chống lại chính quyền.

Mở đầu tuyên bố video, ông Netanyahu cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump “vì vai trò lãnh đạo mang tính lịch sử”.

“Chế độ khủng bố sát nhân này không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân, thứ có thể cho phép họ đe dọa toàn thể nhân loại”, ông Netanyahu nói.

Trong khi đó, mô tả quyết định phát động một chiến dịch quân sự “quy mô lớn” nhằm vào Iran vào sáng thứ Bảy, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong một video đăng trên mạng xã hội rằng Iran đang phát triển “các tên lửa tầm xa hiện có thể đe dọa những người bạn và đồng minh rất thân thiết của chúng ta ở châu Âu, binh sĩ của chúng ta đóng ở nước ngoài và sớm có thể vươn tới lãnh thổ nước Mỹ”.

“Họ đã từ chối mọi cơ hội từ bỏ tham vọng hạt nhân, và chúng ta không thể chịu đựng thêm nữa”, ông nói.

Ông Trump trong những ngày gần đây nhiều lần khẳng định Iran đang phát triển tên lửa có thể vươn tới Mỹ, dù các nguồn tin nói với CNN rằng nhận định này không được tình báo Mỹ ủng hộ. Các nguồn tin cho biết không có bằng chứng tình báo nào cho thấy Iran sắp sở hữu tên lửa có khả năng tấn công lãnh thổ Mỹ. Tuy nhiên, Iran có các tên lửa đạn đạo tầm ngắn có thể đe dọa binh sĩ và căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông, theo các nguồn tin này.

Trong bài phát biểu video hôm thứ Bảy, ông Trump cũng liệt kê một loạt cáo buộc nhằm vào Iran, bao gồm việc nước này hậu thuẫn các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực đã đe dọa binh sĩ Mỹ và hoạt động vận tải thương mại, cũng như ủng hộ Hamas.

Trong diễn biến khác, “hàng chục” tên lửa đạn đạo đã được phóng về phía Israel, hãng Nour News – cơ quan truyền thông có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran – đưa tin.

Một hãng tin nhà nước khác là Mehr News Agency cho biết các tên lửa đang nhắm vào “toàn bộ Palestine”, ám chỉ Israel.

Kênh truyền hình nhà nước tiếng Anh của Iran Press TV đưa tin có “30 đến 75” tên lửa “đang được phóng từ Iran ngay lúc này”.

Theo Reuters, CNN