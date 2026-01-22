“Ông lớn” tiêm chủng bất ngờ tăng vốn gấp 5 lần, mở rộng sang công nghệ, bất động sản

CTCP Vacxin Việt Nam (VNVC) vừa công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể, vốn điều lệ của công ty tăng từ 140 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng, tương đương gấp 5 lần.

Song song với việc tăng vốn, số lượng cổ phần phổ thông của công ty cũng tăng tương ứng từ 14 triệu cổ phần lên 70 triệu cổ phần, mệnh giá vẫn giữ nguyên là 10.000 đồng/cổ phần.

Bên cạnh đó, VNVC đã mở rộng lĩnh vực hoạt động từ 55 lên 58 ngành nghề. Bên cạnh các mảng cốt lõi là y tế dự phòng (tiêm chủng) và khám chữa bệnh, công ty bổ sung thêm các lĩnh vực như công nghệ thông tin (lập trình, xử lý dữ liệu), kinh doanh bất động sản và hoạt động nghệ thuật, giải trí.

Nguồn: Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Về VNVC, công ty được thành lập vào ngày 11/11/2016 với vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Trong đó ông Ngô Chí Dũng (Chủ tịch HĐQT) nắm giữ 40% vốn. 2 cá nhân khác là Nguyễn Thị Hà và Nguyễn Thị Xuân, mỗi người sở hữu 30% vốn.

Sau đó không lâu, ông Dũng đảm nhiệm thêm vị trí Tổng Giám đốc công ty.

Tháng 5/2018, công ty điều chỉnh vốn điều lệ, từ 10 tỷ đồng lên 40 tỷ đồng. Sau đó 4 tháng (9/2018), VNVC nâng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông và tỷ lệ sở hữu được giữ nguyên.

Tháng 7/2020, vốn điều lệ được điều chỉnh, từ mức 80 tỷ đồng lên 140 tỷ đồng. Song, cơ cấu cổ đông không được công bố chi tiết.

Nguồn: Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Để mở rộng quy mô hoạt động, vào tháng 5/2025, VNVC đã khởi công “Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC” tại Tây Ninh. Nhà máy có vốn đầu tư ban đầu khoảng 2.000 tỷ đồng, công suất sản xuất 100 triệu liều/năm, được xây dựng theo các tiêu chuẩn khắt khe nhất của WHO, EU và FDA.

Nhà máy dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2027, sẽ từng bước sản xuất các vaccine quan trọng, từ đó đáp ứng đầy đủ số lượng lớn vaccine “Made in Vietnam” chất lượng cao, chi phí thấp cho thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu cho các nước trong khu vực.

Về quy mô mạng lưới, tính đến hết năm 2025, VNVC sở hữu hơn 250 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc. Theo báo cáo của B&Company công bố tháng 7/2025, VNVC chiếm lĩnh khoảng 46% thị phần tiêm chủng tư nhân (số liệu ước tính năm 2023).

Đơn vị này sở hữu lợi thế về hệ thống kho lạnh đạt chuẩn GSP có khả năng lưu trữ hơn 400 triệu liều vaccine cùng thời điểm. Doanh thu của VNVC năm 2023 theo ước tính của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) đạt 9.177 tỷ đồng.

Hiện tại trên thị trường, có ba chuỗi tư nhân lớn cung cấp dịch vụ tiêm chủng gồm VNVC, Long Châu, và Nhi Đồng 315. Một số đơn vị phân tích dự báo trong giai đoạn 2024-2030, thị trường vaccine tiếp tục tăng trưởng với tốc độ trung bình 6,9%/năm, đạt 31.964 tỷ vào năm 2030.