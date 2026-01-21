Chủ trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á báo lỗ

Theo báo cáo tài chính quý IV/2025, doanh thu thuần Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC – Mã: VEF) đạt hơn 113 tỷ đồng, gấp gần 900 lần so với cùng kỳ (126 triệu đồng). Song, công ty lỗ gộp hơn 44 tỷ đồng do kinh doanh dưới giá vốn.

Trong kỳ, các chi phí hoạt động đều tăng khiến VEFAC báo lỗ sau thuế hơn 15 tỷ đồng, cùng kỳ lãi hơn 434 tỷ đồng.

Theo giải trình của VEFAC, trong quý IV/2025, Trung tâm triển lãm Quốc gia mới đi vào hoạt động nên doanh thu không đủ bù đắp chi phí. Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến do tăng hoạt động tài trợ so với cùng kỳ.

Tính chung cả năm 2025, VEFAC lãi kỷ lục hơn 15.402 tỷ đồng. Điều này có được do doanh nghiệp ghi nhận 44.560 tỷ đồng doanh thu từ chuyển nhượng một phần dự án Vinhomes Global Gate trong quý I năm ngoái.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, công ty đặt mục tiêu doanh thu 44.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 16.000 tỷ đồng. Như vậy, công ty mới hoàn thành 96% kế hoạch lợi nhuận.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam.



VEFAC là chủ đầu tư khu đô thị tại phường Đông Anh, Hà Nội với tên thương mại Vinhomes Global Gates. Ngoài ra, công ty còn sở hữu trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia, lớn nhất Đông Nam Á, cũng nằm trên địa bàn phường Đông Anh.

Cổ đông lớn nhất của VEFAC hiện là Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) với tỷ lệ sở hữu hơn 80%.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của VEFAC đạt hơn 22.556 tỷ đồng, giảm 79% so với đầu năm, tương đương giảm 82.551 tỷ đồng. Nguyên nhân là do doanh nghiệp đã chuyển nhượng phần lớn dự án Vinhomes Global Gates và các khoản phải thu khách hàng cùng hàng tồn kho giảm mạnh so với đầu năm

Tại ngày 31/12/2025, tổng nợ vay VEFAC gần 1.360 tỷ đồng, hoàn toàn là vay dài hạn. Theo thuyết minh, đây là khoản vay đối tác ngân hàng, kỳ hạn tối đa 240 tháng với lãi suất cố định cho năm đầu và sau đó theo lãi suất thả nổi, có tài sản đảm bảo.

Vốn chủ sở hữu VEFAC vượt 6.676 tỷ đồng vào cuối năm ngoái, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 5.005 tỷ đồng.

Chốt phiên 21/1, cổ phiếu VEF dừng tại 122.800 đồng/cp, tương đương mức vốn hoá 20.458 tỷ đồng.