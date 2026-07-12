Sau vụ lật ca nô ở Phú Quốc, kiểm tra nhiều điểm du lịch biển ở Hạ Long, Côn Đảo, Nha Trang

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra về an toàn các tuyến vận tải khách du lịch biển tại nhiều điểm du lịch như Phú Quốc, vịnh Hạ Long, Côn Đảo… sau vụ lật ca nô ở Phú Quốc.

Hình ảnh vụ lật ca nô tại Phú Quốc cắt từ clip. Clip: Mạng xã hội.

Chiều 12/7, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (Bộ Xây dựng) có Công điện gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan về việc tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải trong mùa mưa bão và sau vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Theo đó, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam yêu cầu các Cảng vụ Hàng hải, Cảng vụ Đường thủy nội địa, Chi cục Hàng hải và Đường thủy nội địa khẩn trương tổ chức tăng cường rà soát, kiểm tra việc bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải tại địa bàn quản lý, đặc biệt đối với các khu vực có điều kiện khai thác tương tự khu vực xảy ra tai nạn; tập trung các tuyến vận tải hành khách từ bờ ra đảo, vận tải khách ven biển, vận tải khách du lịch và các tuyến có lưu lượng hành khách lớn, trong đó ưu tiên kiểm tra ngay các tuyến trọng điểm: Lý Sơn (Quảng Ngãi), Côn Đảo (Vũng Tàu), Cát Bà (Hải Phòng), vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Nha Trang và các địa bàn có hoạt động vận tải khách du lịch đường thủy tại tỉnh Khánh Hòa.

Đồng thời tăng cường kiểm tra tại các hồ, lòng hồ có hoạt động vận tải hành khách, phục vụ du lịch, nhất là trong mùa cao điểm du lịch, mùa mưa bão và thời gian thường xuyên xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Bên cạnh đó cần tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng phương tiện thủy; phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, nhất là trong điều kiện thời tiết xấu, mưa dông, gió mạnh hoặc các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cũng yêu cầu kiểm tra cụ thể về: Điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện; hiệu lực Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; Trang thiết bị cứu sinh, cứu nạn, thông tin liên lạc; điều kiện chuyên môn, chứng chỉ, định biên của người điều khiển và thuyền viên;

Cơ quan chức năng cũng cần kiểm tra việc bố trí, mặc áo phao, hướng dẫn kỹ năng an toàn cho hành khách; công tác kiểm soát số lượng hành khách, tổ chức đưa, đón khách tại cảng, bến; Việc duy trì điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện trong quá trình khai thác; hiệu lực của giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu và bảo hiểm hành khách theo quy định;

Ngoài ra còn kiểm tra về trang bị, duy trì hoạt động thiết bị nhận dạng tự động (AIS)/thiết bị giám sát hành trình để phục vụ theo dõi, cảnh báo khi có tình huống bất thường. Kịp thời đình chỉ hoạt động hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền đình chỉ đối với phương tiện, cảng, bến không bảo đảm điều kiện hoạt động theo quy định; xử lý nghiêm hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm phòng ngừa các vụ tai nạn tương tự.

Đối với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam yêu cầu duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời tham gia ứng cứu khi có yêu cầu; tiếp tục phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang và các lực lượng chức năng tại hiện trường trong xử lý vụ tai nạn tại Phú Quốc.

Rà soát khả năng, thời gian tiếp cận ứng cứu tại các tuyến vận tải khách từ bờ ra đảo trọng điểm (Lý Sơn, Côn Đảo, Cát Bà, vịnh Hạ Long, Phú Quốc); kiến nghị Cục bố trí, tăng cường phương tiện, trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn tại các khu vực còn hạn chế về khả năng ứng cứu.

Các đơn vị tổ chức rà soát việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại các cảng, bến, đặc biệt là cảng hành khách, bến khách ngang sông, bến tàu phục vụ du lịch, các điểm đón, trả khách trên tuyến vận tải từ bờ ra đảo và tại các hồ, lòng hồ có hoạt động vận tải hành khách, phục vụ tham quan, du lịch; chú trọng các địa bàn có hoạt động vận tải khách du lịch đường thủy lớn như Hải Phòng, Quảng Ninh, Khánh Hòa, khu vực vịnh Nha Trang và các khu vực trọng điểm khác, nhất là trong mùa cao điểm du lịch, mùa mưa bão, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cho biết.