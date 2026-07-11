Thủ tướng chỉ đạo khẩn điều tra vụ lật ca nô khiến 15 người tử vong ở Phú Quốc

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 47 của Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Công điện được gửi tới Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Xây dựng và Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Theo công điện, khoảng 13h ngày 11/7, tại vùng biển cách Hòn Mây Rút, An Thới (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) khoảng 200 m, ca nô số hiệu AG-26751 chở 32 du khách quốc tịch Ấn Độ, 3 thuyền viên (gồm người điều khiển, thợ máy và nhân viên) cùng 1 hướng dẫn viên người Việt Nam trên hành trình từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng An Thới đã bị lật.



Đến 15h cùng ngày, vụ tai nạn được xác định đã làm 15 người tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Thủ tướng đã gửi lời thăm hỏi các nạn nhân, chia buồn sâu sắc tới gia đình những người thiệt mạng, đồng thời chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Xây dựng, lãnh đạo tỉnh An Giang cùng các lực lượng công an, y tế, cảnh sát biển, biên phòng khẩn trương có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VGP.

Để kịp thời xử lý vụ việc và phòng ngừa các tai nạn tương tự, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng huy động mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản; đồng thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân tử vong.

Lãnh đạo tỉnh cũng được giao trực tiếp chủ trì làm việc với các lực lượng chức năng để đánh giá nguyên nhân vụ tai nạn, rà soát các tồn tại, bất cập (nếu có), làm rõ nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp, qua đó đề xuất các giải pháp phòng ngừa trong thời gian tới.

Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đối với Bộ Xây dựng, Thủ tướng yêu cầu rà soát, kiểm tra việc bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải tại khu vực xảy ra tai nạn cũng như các địa bàn có điều kiện tương tự; tăng cường quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng đường thủy, kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện, trang thiết bị cứu sinh, năng lực người điều khiển và quy trình đưa đón khách, kịp thời khắc phục các nguy cơ mất an toàn.

Thủ tướng cũng giao Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và các cơ quan liên quan để thực hiện công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, đồng thời xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến các nạn nhân là công dân Ấn Độ.