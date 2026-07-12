DIFF 2026: Tạo kỷ lục mới cho du lịch Đà Nẵng

Diễn ra từ 30/5 đến 11/7, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 đã tạo kỷ lục mới cho du lịch Đà Nẵng khi đón hơn 2,72 triệu lượt khách lưu trú.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng vừa cho biết trong dịp Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 diễn ra từ 30/5 đến 11/7 (gồm 5 đêm thi vòng loại và 1 đêm chung kết), ngành du lịch địa phương đã phục vụ hơn 2,72 triệu lượt khách lưu trú, tăng gần 45% so với kỳ DIFF 2025. Riêng trong 6 ngày diễn ra sự kiện, lượng khách đã đạt 688.500 lượt.

Đặc biệt, đêm chung kết ngày 11/7/2026 ghi nhận lượng khách lưu trú đạt 131.000 lượt, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế đạt 52.400 lượt (tăng 27%), khách nội địa đạt 78.600 lượt (tăng gần 10%).

Công suất phòng toàn thành phố đạt khoảng 85%, tăng 6,3% so với năm 2025. Khối khách sạn 4-5 sao và tương đương đạt 80-85%, nhiều khách sạn mặt tiền Võ Nguyên Giáp và khu vực trung tâm gần khán đài đạt 95-100%. Khối 3 sao trở xuống đạt 85-90%, riêng khu trung tâm, ven biển, sông Hàn đạt 95-100%.

Du khách chật kín các khán đài trong đêm Chung kết DIFF 2026.

Về hàng không, trong 6 đêm DIFF, tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng đạt hơn 1.900 chuyến, tăng 7% (gần 130 chuyến) so với cùng kỳ 2025. Tần suất trung bình đạt 163 chuyến/ngày. Riêng ngày 10-11/7, có 365 chuyến bay, tăng 8% (30 chuyến), tần suất trung bình đạt 183 chuyến/ngày.

Kết quả ấn tượng khẳng định sức hút mạnh mẽ của DIFF 2026, góp phần thúc đẩy du lịch Đà Nẵng bứt phá trong mùa hè năm nay. Lễ hội không chỉ mang đến những màn trình diễn pháo hoa tuyệt đẹp mà còn tạo động lực tăng trưởng cho ngành du lịch, dịch vụ và hàng không của thành phố Đà Nẵng.